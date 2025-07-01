DIAGEO: Νέα Commercial Director η Νάντια Παπαχρηστοπούλου

Η DIAGEO ανακοίνωσε ότι η Νάντια Παπαχρηστοπούλου αναλαμβάνει τα καθήκοντα της νέας Commercial Director για την Ελλάδα.

Η εις βάθος γνώση της για την ελληνική και διεθνή αγορά, σε συνδυασμό με το στρατηγικό της όραμα και τις ισχυρές ηγετικές της ικανότητες, την καθιστούν την κατάλληλη επιλογή για να ηγηθεί της εμπορικής στρατηγικής της DIAGEO Hellas, ενισχύοντας τη δυναμική του χαρτοφυλακίου της εταιρείας και τη σύνδεση με τον καταναλωτή σε κάθε σημείο επαφής.

«Αισθάνομαι ιδιαίτερη τιμή και ενθουσιασμό που εντάσσομαι στην ομάδα της DIAGEO στην Ελλάδα. Στόχος μου είναι να αξιοποιήσουμε πλήρως αλλά και να ενισχύσουμε τις δυνατότητες της Εμπορικής μας Ομάδας, εστιάζοντας στη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για τους πελάτες μας και μοναδικών εμπειριών για τους καταναλωτές μας. Μέσα από στρατηγικές συνεργασίες, εξαιρετική εκτέλεση στην αγορά και έναν καταναλωτοκεντρικό τρόπο σκέψης, φιλοδοξούμε να ενισχύσουμε την ανάπτυξη των εμπορικών μας καναλιών με υπευθυνότητα, καινοτομία και συνέπεια με τις αξίες της Diageo», δήλωσε η Νάντια Παπαχρηστοπούλου.

Σύντομο βιογραφικό της κας Παπαχρηστοπούλου

Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του marketing και των πωλήσεων, η κα Παπαχρηστοπούλου έχει διατελέσει σε ηγετικές θέσεις σε μεγάλες πολυεθνικές και ελληνικές εταιρείες καταναλωτικών προϊόντων (FMCG), όπως είναι η Unilever και η Sara Lee, καθώς και σε άλλους οργανισμούς με έντονο αποτύπωμα στην τοπική και διεθνή αγορά. Πρόσφατα, κατείχε τον ρόλο της East Europe Personal Care Commercial (CSP) Lead στην Unilever, με ευθύνη για 21 χώρες της ευρύτερης περιοχής.