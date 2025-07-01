ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
DIAGEO: Νέα Commercial Director η Νάντια Παπαχρηστοπούλου
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
15:55 - 01 Ιουλ 2025

DIAGEO: Νέα Commercial Director η Νάντια Παπαχρηστοπούλου

Reporter.gr Newsroom
Η DIAGEO ανακοίνωσε ότι η Νάντια Παπαχρηστοπούλου αναλαμβάνει τα καθήκοντα της νέας Commercial Director για την Ελλάδα.

Η εις βάθος γνώση της για την ελληνική και διεθνή αγορά, σε συνδυασμό με το στρατηγικό της όραμα και τις ισχυρές ηγετικές της ικανότητες, την καθιστούν την κατάλληλη επιλογή για να ηγηθεί της εμπορικής στρατηγικής της DIAGEO Hellas, ενισχύοντας τη δυναμική του χαρτοφυλακίου της εταιρείας και τη σύνδεση με τον καταναλωτή σε κάθε σημείο επαφής.

«Αισθάνομαι ιδιαίτερη τιμή και ενθουσιασμό που εντάσσομαι στην ομάδα της DIAGEO στην Ελλάδα. Στόχος μου είναι να αξιοποιήσουμε πλήρως αλλά και να ενισχύσουμε τις δυνατότητες της Εμπορικής μας Ομάδας, εστιάζοντας στη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για τους πελάτες μας και μοναδικών εμπειριών για τους καταναλωτές μας. Μέσα από στρατηγικές συνεργασίες, εξαιρετική εκτέλεση στην αγορά και έναν καταναλωτοκεντρικό τρόπο σκέψης, φιλοδοξούμε να ενισχύσουμε την ανάπτυξη των εμπορικών μας καναλιών με υπευθυνότητα, καινοτομία και συνέπεια με τις αξίες της Diageo», δήλωσε η Νάντια Παπαχρηστοπούλου.

Σύντομο βιογραφικό της κας Παπαχρηστοπούλου

Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του marketing και των πωλήσεων, η κα Παπαχρηστοπούλου έχει διατελέσει σε ηγετικές θέσεις σε μεγάλες πολυεθνικές και ελληνικές εταιρείες καταναλωτικών προϊόντων (FMCG), όπως είναι η Unilever και η Sara Lee, καθώς και σε άλλους οργανισμούς με έντονο αποτύπωμα στην τοπική και διεθνή αγορά. Πρόσφατα, κατείχε τον ρόλο της East Europe Personal Care Commercial (CSP) Lead στην Unilever, με ευθύνη για 21 χώρες της ευρύτερης περιοχής.

Τελευταία τροποποίηση στις 01/07/2025 - 15:55
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Eurobank: Προχωρά στην ανέγερση κέντρου φροντίδας και κατοικιών για ΑμεΑ
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Eurobank: Προχωρά στην ανέγερση κέντρου φροντίδας και κατοικιών για ΑμεΑ

Το ΤΖΟΚΕΡ κληρώνει απόψε 8,4 εκατ. ευρώ – Διαδικτυακή συμμετοχή μέσω opaponline.gr
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Το ΤΖΟΚΕΡ κληρώνει απόψε 8,4 εκατ. ευρώ – Διαδικτυακή συμμετοχή μέσω opaponline.gr

ΕΣΕΕ: Yπόμνημα με προτάσεις προς την υπουργό Εργασίας για το εργασιακό νομοσχέδιο
Εργασιακά

ΕΣΕΕ: Yπόμνημα με προτάσεις προς την υπουργό Εργασίας για το εργασιακό νομοσχέδιο

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Bloomberg: Η Ελλάδα επιστρέφει στις ανεπτυγμένες αγορές - Ο FTSE Russell «σφραγίζει» την αναγέννηση της οικονομίας
Οικονομία

Bloomberg: Η Ελλάδα επιστρέφει στις ανεπτυγμένες αγορές - Ο FTSE Russell «σφραγίζει» την αναγέννηση της οικονομίας

Παπαστεργίου: Εθνικής σημασίας η ψηφιακή συνεργασία Ελλάδας-Κύπρου
Πολιτική

Παπαστεργίου: Εθνικής σημασίας η ψηφιακή συνεργασία Ελλάδας-Κύπρου

Ζαχάροβα: Διπλή επίθεση κατά της Ελλάδας με «όπλο» τη Συμφωνία του Ελσίνκι
Ειδήσεις

Ζαχάροβα: Διπλή επίθεση κατά της Ελλάδας με «όπλο» τη Συμφωνία του Ελσίνκι

Η ΔΕΗ blue ξεπέρασε τα 3.000 σημεία φόρτισης στην Ελλάδα
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Η ΔΕΗ blue ξεπέρασε τα 3.000 σημεία φόρτισης στην Ελλάδα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Οικονομία
08/10/2025 - 17:49

Eurobank: Η ανεργία μειώνεται, αλλά η υποαπασχόληση και η αποθάρρυνση παραμένουν

Επιχειρήσεις
08/10/2025 - 17:49

Λεβέντης (ΚΕΕΕ): Η «ψηφιακή γραφειοκρατία» επιβαρύνει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Σχόλια Αγοράς
08/10/2025 - 17:40

ΧΑ: Γιόρτασε την αναμέτρηση με συγκρατημένη άνοδο και νέο τραπεζικό ρεκόρ

Ειδήσεις
08/10/2025 - 17:40

SDG House Greece: Εκδήλωση δικτύωσης για το οικοσύστημα καινοτομίας και βιωσιμότητας

Πολιτική
08/10/2025 - 17:39

Γεραπετρίτης στο Ταλίν: Συμμεριζόμαστε την κοινή ευρωπαϊκή αντίληψη για στρατηγική αυτονομία

Πολιτική
08/10/2025 - 17:30

Ζαρούλια: Υποστηρίζει ότι ήταν εκλεγμένη βουλευτής της Χρυσής Αυγής αλλά όχι μέλος της

Πολιτική
08/10/2025 - 17:28

Κεφαλογιάννης: 1.070 νέες προσλήψεις στην Πυροσβεστική – Ενίσχυση του Σώματος και συντονισμός για τη χειμερινή περίοδο

Χρηματιστήρια
08/10/2025 - 17:28

Ανοδικές τάσεις στη Wall Street – Στο επίκεντρο shutdown και πρακτικά Fed

Πολιτική
08/10/2025 - 17:15

Μανιάτης: Τα ευρωπαϊκά σύνορα δεν τελειώνουν στη Μαύρη Θάλασσα – Συνεχίζονται στο Αιγαίο και την Αν. Μεσόγειο

Επιχειρήσεις
08/10/2025 - 17:00

Η Nestlé αποχωρεί από τη συμμαχία για τη μείωση εκπομπών μεθανίου

Ειδήσεις
08/10/2025 - 16:50

Innovate East: Η Μητρόπολη Μεσογαίας και Λαυρεωτικής φέρνει κοντά θεσμικούς φορείς, Πανεπιστήμια και επιχειρήσεις

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
08/10/2025 - 16:41

Διπλή διεθνής διάκριση για τη Sandglass Hotels & Villas Collection στα «Readers’ Choice Awards 2025»

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
08/10/2025 - 16:28

Η Εθνική Ασφαλιστική στην τελετή παράδοσης της επιταγής του 9ου No Finish Line Athens, στην Ένωση «Μαζί για το Παιδί»

Επιχειρήσεις
08/10/2025 - 16:27

Πτώση στις μετοχές των ευρωπαϊκών αυτοκινητοβιομηχανιών μετά τα νέα μέτρα δασμών της ΕΕ για το χάλυβα

Ειδήσεις
08/10/2025 - 16:22

Αναβάλλεται η εκταφή του 22χρονου Ντένις Ρούτσι: Αναμένεται νέα παραγγελία της Αστυνομίας

Οικονομία
08/10/2025 - 16:21

ΣΕΒΕ: Θετικό εμπορικό ισοζύγιο στο οκτάμηνο – Άνοδος εξαγωγών πλην πετρελαιοειδών

Ειδήσεις
08/10/2025 - 16:15

Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων προειδοποιεί: Πολιτικές παρεμβάσεις απειλούν την ελευθερία του Τύπου

Ειδήσεις
08/10/2025 - 16:12

Γερμανία: Προβλέψεις για μικρή ανάπτυξη της οικονομίας κατά 0,2% το 2025

Ειδήσεις
08/10/2025 - 16:10

Ένοχος ο Βασίλης Μπισμπίκης για το τροχαίο – Ποινή €7.000 για εγκατάλειψη τόπου δυστυχήματος

Πολιτική
08/10/2025 - 16:10

Τσουκαλάς: Η ψήφος στον Ανδρουλάκη και το ΠΑΣΟΚ ανησυχεί τη Νέα Δημοκρατία

Οικονομία
08/10/2025 - 16:07

Bloomberg: Η Ελλάδα επιστρέφει στις ανεπτυγμένες αγορές - Ο FTSE Russell «σφραγίζει» την αναγέννηση της οικονομίας

Πολιτική
08/10/2025 - 15:35

Δήμας: Τα έργα για τον Ντάνιελ υπερβαίνουν το €1,3 δισ. – Στόχος οι ανθεκτικές υποδομές

Πολιτική
08/10/2025 - 15:14

Παπαστεργίου: Εθνικής σημασίας η ψηφιακή συνεργασία Ελλάδας-Κύπρου

Ειδήσεις
08/10/2025 - 15:10

ΕΕ: «Θωρακίζει» τους αγρότες της ενόψει Mercosur - Νέες δικλείδες ασφαλείας και ταχεία αντίδραση σε κρίσεις

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
08/10/2025 - 15:02

Ο Πέτρος Μάνταλος στο ΟΠΑΠ Game Time: Φανταστικό το κλίμα στην Εθνική, πάμε για τη νίκη στη Σκωτία

Πολιτική
08/10/2025 - 14:59

ΣΥΡΙΖΑ κατά Μητσοτάκη για την επιστροφή Κυριαζίδη: Από τις φλογερές δηλώσεις στην… υποκρισία

Ειδήσεις
08/10/2025 - 14:58

Ρωσία: Απειλές για «σκληρή» απάντηση αν οι ΗΠΑ παραδώσουν Tomahawk στην Ουκρανία

Ειδήσεις
08/10/2025 - 14:55

Γερμανία: θα δώσει το «ελεύθερο» στην Αστυνομία για κατάρριψη ύποπτων drones

Τεχνολογία
08/10/2025 - 14:47

Τεχνητή Νοημοσύνη: Τι να περιμένουμε σε Υγεία, Εργασία και Τέχνες τα επόμενα χρόνια

Εμπορεύματα
08/10/2025 - 14:41

Πλησιάζει χαμηλό πενταετίας η τιμή του σιταριού - Τι οδηγεί την πτώση

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ