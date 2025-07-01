ΕΣΕΕ: Yπόμνημα με προτάσεις προς την υπουργό Εργασίας για το εργασιακό νομοσχέδιο

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Σταύρος Καφούνης έστειλε αναλυτικό υπόμνημα στην υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως με της παρατηρήσεις της συνομοσπονδίας επί των διατάξεων του νέου εργασιακού νομοσχεδίου.

Στο υπόμνημα ο κ. Καφούνης αναφέρεται αναλυτικά σε ένα ολοκληρωμένο και τεκμηριωμένο πλαίσιο αναπτυξιακών προτάσεων για την αγορά εργασίας, που στοχεύουν σε: α) ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, β) δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και γ) στήριξη των συμπολιτών μας με οικονομική δυσχέρεια».

Με αφορμή την αποστολή του Υπομνήματος και την δημοσιοποίηση του νομοσχεδίου ο κ. Καφούνης δήλωσε: «Το εργασιακό νομοσχέδιο είναι ένα βήμα μπροστά καθώς διευκολύνει τη λειτουργία των επιχειρήσεων και ενισχύει τα δικαιώματα των εργαζομένων. Εκτιμώ ότι η δημόσια διαβούλευση που θα ακολουθήσει μπορεί να οδηγήσει σε περαιτέρω βελτιώσεις μιας σειράς διατάξεων στη βάση των επιστημονικά επεξεργασμένων και ρεαλιστικών θέσεων της Συνομοσπονδίας.

Η μεγάλη εικόνα όμως της οικονομίας και της επιχειρηματικότητας υποδεικνύει ότι χρειαζόμαστε άλματα και όχι απλά βήματα. Παραμένουν εκκρεμή και αναπάντητα πολλά σημαντικά αιτήματα του εμπορικού κόσμου.

Οι προτάσεις στο Υπόμνημα της ΕΣΕΕ ανταποκρίνονται σε ουσιαστικές ανάγκες της αγοράς και μπορούν να δώσουν αναπτυξιακή ώθηση στην οικονομία, μέσα από την επιβράβευση των συνεπών επιχειρήσεων και την ελάφρυνση υπέρογκων και αχρείαστων βαρών που καθυστερούν το βηματισμό τους. Ευελπιστώ ότι σύντομα η κυβέρνηση θα προχωρήσει στη λήψη των γενναίων μέτρων που ζητάμε, τα οποία θα γίνουν μοχλός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας».