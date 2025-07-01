ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΕΣΕΕ: Yπόμνημα με προτάσεις προς την υπουργό Εργασίας για το εργασιακό νομοσχέδιο
Εργασιακά
15:38 - 01 Ιουλ 2025

ΕΣΕΕ: Yπόμνημα με προτάσεις προς την υπουργό Εργασίας για το εργασιακό νομοσχέδιο

Reporter.gr Newsroom
Ο πρόεδρος της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Σταύρος Καφούνης έστειλε αναλυτικό υπόμνημα στην υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως με της παρατηρήσεις της συνομοσπονδίας επί των διατάξεων του νέου εργασιακού νομοσχεδίου.

Στο υπόμνημα ο κ. Καφούνης αναφέρεται αναλυτικά σε ένα ολοκληρωμένο και τεκμηριωμένο πλαίσιο αναπτυξιακών προτάσεων για την αγορά εργασίας, που στοχεύουν σε: α) ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, β) δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και γ) στήριξη των συμπολιτών μας με οικονομική δυσχέρεια».

Με αφορμή την αποστολή του Υπομνήματος και την δημοσιοποίηση του νομοσχεδίου ο κ. Καφούνης δήλωσε: «Το εργασιακό νομοσχέδιο είναι ένα βήμα μπροστά καθώς διευκολύνει τη λειτουργία των επιχειρήσεων και ενισχύει τα δικαιώματα των εργαζομένων. Εκτιμώ ότι η δημόσια διαβούλευση που θα ακολουθήσει μπορεί να οδηγήσει σε περαιτέρω βελτιώσεις μιας σειράς διατάξεων στη βάση των επιστημονικά επεξεργασμένων και ρεαλιστικών θέσεων της Συνομοσπονδίας.

Η μεγάλη εικόνα όμως της οικονομίας και της επιχειρηματικότητας υποδεικνύει ότι χρειαζόμαστε άλματα και όχι απλά βήματα. Παραμένουν εκκρεμή και αναπάντητα πολλά σημαντικά αιτήματα του εμπορικού κόσμου.

Οι προτάσεις στο Υπόμνημα της ΕΣΕΕ ανταποκρίνονται σε ουσιαστικές ανάγκες της αγοράς και μπορούν να δώσουν αναπτυξιακή ώθηση στην οικονομία, μέσα από την επιβράβευση των συνεπών επιχειρήσεων και την ελάφρυνση υπέρογκων και αχρείαστων βαρών που καθυστερούν το βηματισμό τους. Ευελπιστώ ότι σύντομα η κυβέρνηση θα προχωρήσει στη λήψη των γενναίων μέτρων που ζητάμε, τα οποία θα γίνουν μοχλός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας».

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΗΠΑ: Πρόβλεψη για αύξηση πωλήσεων αυτοκινήτων το β΄ τρίμηνο - Δασμοί και τιμές στο μικροσκόπιο των ειδικών
Ειδήσεις

ΗΠΑ: Πρόβλεψη για αύξηση πωλήσεων αυτοκινήτων το β΄ τρίμηνο - Δασμοί και τιμές στο μικροσκόπιο των ειδικών

Συνάντηση Κακλαμάνη – Μοσκοβισί: Η ευρωπαϊκή συνεργασία και η ελληνική ανάπτυξη στο επίκεντρο
Πολιτική

Συνάντηση Κακλαμάνη – Μοσκοβισί: Η ευρωπαϊκή συνεργασία και η ελληνική ανάπτυξη στο επίκεντρο

Αγαπηδάκη: Νέα προγράμματα πρόληψης και ψηφιακά εργαλεία για ένα πιο σύγχρονο ΕΣΥ
Υγεία

Αγαπηδάκη: Νέα προγράμματα πρόληψης και ψηφιακά εργαλεία για ένα πιο σύγχρονο ΕΣΥ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Κεραμέως: Πάνω από 45 προτάσεις ενσωματώθηκαν στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο
Εργασιακά

Κεραμέως: Πάνω από 45 προτάσεις ενσωματώθηκαν στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο

Κάλεσμα Φάμελλου στους αρχηγούς της αντιπολίτευσης για απόσυρση του εργασιακού νομοσχεδίου
Πολιτική

Κάλεσμα Φάμελλου στους αρχηγούς της αντιπολίτευσης για απόσυρση του εργασιακού νομοσχεδίου

Κεραμέως: Έχουν αυξηθεί κατά 1,8 εκατ. ώρες οι δηλωθείσες υπερωρίες το 2025
Πολιτική

Κεραμέως: Έχουν αυξηθεί κατά 1,8 εκατ. ώρες οι δηλωθείσες υπερωρίες το 2025

Κεραμέως: Δεν προβλέπεται διάταξη για οριζόντια 13ώρη εργασία - Ρυθμίσεις με συναίνεση εργαζομένων
Εργασιακά

Κεραμέως: Δεν προβλέπεται διάταξη για οριζόντια 13ώρη εργασία - Ρυθμίσεις με συναίνεση εργαζομένων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
08/10/2025 - 17:50

Τραμπ: Ζήτησε τη σύλληψη του κυβερνήτη του Ιλινόις και του δημάρχου του Σικάγο - Ο λόγος

Πολιτική
08/10/2025 - 17:50

Τροπολογία – εμπόδιο στην Τουρκία από τον Νίκο Παπανδρέου

Οικονομία
08/10/2025 - 17:49

Eurobank: Η ανεργία μειώνεται, αλλά η υποαπασχόληση και η αποθάρρυνση παραμένουν

Επιχειρήσεις
08/10/2025 - 17:49

Λεβέντης (ΚΕΕΕ): Η «ψηφιακή γραφειοκρατία» επιβαρύνει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Σχόλια Αγοράς
08/10/2025 - 17:40

ΧΑ: Γιόρτασε την αναμέτρηση με συγκρατημένη άνοδο και νέο τραπεζικό ρεκόρ

Ειδήσεις
08/10/2025 - 17:40

SDG House Greece: Εκδήλωση δικτύωσης για το οικοσύστημα καινοτομίας και βιωσιμότητας

Πολιτική
08/10/2025 - 17:39

Γεραπετρίτης στο Ταλίν: Συμμεριζόμαστε την κοινή ευρωπαϊκή αντίληψη για στρατηγική αυτονομία

Πολιτική
08/10/2025 - 17:30

Ζαρούλια: Υποστηρίζει ότι ήταν εκλεγμένη βουλευτής της Χρυσής Αυγής αλλά όχι μέλος της

Πολιτική
08/10/2025 - 17:28

Κεφαλογιάννης: 1.070 νέες προσλήψεις στην Πυροσβεστική – Ενίσχυση του Σώματος και συντονισμός για τη χειμερινή περίοδο

Χρηματιστήρια
08/10/2025 - 17:28

Ανοδικές τάσεις στη Wall Street – Στο επίκεντρο shutdown και πρακτικά Fed

Πολιτική
08/10/2025 - 17:15

Μανιάτης: Τα ευρωπαϊκά σύνορα δεν τελειώνουν στη Μαύρη Θάλασσα – Συνεχίζονται στο Αιγαίο και την Αν. Μεσόγειο

Επιχειρήσεις
08/10/2025 - 17:00

Η Nestlé αποχωρεί από τη συμμαχία για τη μείωση εκπομπών μεθανίου

Ειδήσεις
08/10/2025 - 16:50

Innovate East: Η Μητρόπολη Μεσογαίας και Λαυρεωτικής φέρνει κοντά θεσμικούς φορείς, Πανεπιστήμια και επιχειρήσεις

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
08/10/2025 - 16:41

Διπλή διεθνής διάκριση για τη Sandglass Hotels & Villas Collection στα «Readers’ Choice Awards 2025»

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
08/10/2025 - 16:28

Η Εθνική Ασφαλιστική στην τελετή παράδοσης της επιταγής του 9ου No Finish Line Athens, στην Ένωση «Μαζί για το Παιδί»

Επιχειρήσεις
08/10/2025 - 16:27

Πτώση στις μετοχές των ευρωπαϊκών αυτοκινητοβιομηχανιών μετά τα νέα μέτρα δασμών της ΕΕ για το χάλυβα

Ειδήσεις
08/10/2025 - 16:22

Αναβάλλεται η εκταφή του 22χρονου Ντένις Ρούτσι: Αναμένεται νέα παραγγελία της Αστυνομίας

Οικονομία
08/10/2025 - 16:21

ΣΕΒΕ: Θετικό εμπορικό ισοζύγιο στο οκτάμηνο – Άνοδος εξαγωγών πλην πετρελαιοειδών

Ειδήσεις
08/10/2025 - 16:15

Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων προειδοποιεί: Πολιτικές παρεμβάσεις απειλούν την ελευθερία του Τύπου

Ειδήσεις
08/10/2025 - 16:12

Γερμανία: Προβλέψεις για μικρή ανάπτυξη της οικονομίας κατά 0,2% το 2025

Ειδήσεις
08/10/2025 - 16:10

Ένοχος ο Βασίλης Μπισμπίκης για το τροχαίο – Ποινή €7.000 για εγκατάλειψη τόπου δυστυχήματος

Πολιτική
08/10/2025 - 16:10

Τσουκαλάς: Η ψήφος στον Ανδρουλάκη και το ΠΑΣΟΚ ανησυχεί τη Νέα Δημοκρατία

Οικονομία
08/10/2025 - 16:07

Bloomberg: Η Ελλάδα επιστρέφει στις ανεπτυγμένες αγορές - Ο FTSE Russell «σφραγίζει» την αναγέννηση της οικονομίας

Πολιτική
08/10/2025 - 15:35

Δήμας: Τα έργα για τον Ντάνιελ υπερβαίνουν το €1,3 δισ. – Στόχος οι ανθεκτικές υποδομές

Πολιτική
08/10/2025 - 15:14

Παπαστεργίου: Εθνικής σημασίας η ψηφιακή συνεργασία Ελλάδας-Κύπρου

Ειδήσεις
08/10/2025 - 15:10

ΕΕ: «Θωρακίζει» τους αγρότες της ενόψει Mercosur - Νέες δικλείδες ασφαλείας και ταχεία αντίδραση σε κρίσεις

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
08/10/2025 - 15:02

Ο Πέτρος Μάνταλος στο ΟΠΑΠ Game Time: Φανταστικό το κλίμα στην Εθνική, πάμε για τη νίκη στη Σκωτία

Πολιτική
08/10/2025 - 14:59

ΣΥΡΙΖΑ κατά Μητσοτάκη για την επιστροφή Κυριαζίδη: Από τις φλογερές δηλώσεις στην… υποκρισία

Ειδήσεις
08/10/2025 - 14:58

Ρωσία: Απειλές για «σκληρή» απάντηση αν οι ΗΠΑ παραδώσουν Tomahawk στην Ουκρανία

Ειδήσεις
08/10/2025 - 14:55

Γερμανία: θα δώσει το «ελεύθερο» στην Αστυνομία για κατάρριψη ύποπτων drones

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ