Το ΤΖΟΚΕΡ κληρώνει απόψε 8,4 εκατ. ευρώ – Διαδικτυακή συμμετοχή μέσω opaponline.gr

Λίγες ακόμη ώρες έχουν στη διάθεσή τους όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην κλήρωση του ΤΖΟΚΕΡ για το mega τζακ ποτ των 8,4 εκατομμυρίων ευρώ, μετά από 25 συνεχόμενα τζακ ποτ που έχουν σημειωθεί στο παιχνίδι.

Η κατάθεση δελτίων ολοκληρώνεται απόψε στις 21:30 και μπορεί να γίνει και διαδικτυακά, με μόλις λίγα κλικ, μέσω του opaponline.gr. Μάλιστα, δύο από τους τρεις νικητές της πρώτης κατηγορίας του ΤΖΟΚΕΡ που έχουν αναδειχθεί μέσα στο 2025, είχαν καταθέσει το δελτίο τους online, με τον έναν από αυτούς να κερδίζει 19,8 εκατ. ευρώ, το μεγαλύτερο ποσό που έχει δοθεί ποτέ στην ιστορία του παιχνιδιού.

Στην αποψινή κλήρωση, οι παίκτες του ΤΖΟΚΕΡ διεκδικούν, εκτός από το μεγάλο έπαθλο των 8,4 εκατομμυρίων ευρώ, και από 100.000 ευρώ για κάθε τυχερό 5άρι. Ήδη, από τον Ιανουάριο μέχρι σήμερα, 10 διαδικτυακοί παίκτες έχουν κερδίσει από 100.000 ευρώ στη δεύτερη κατηγορία.

Με το ΤΖΟΚΕΡ Group Play αυξάνονται οι πιθανότητες για κέρδη

Όλοι οι διαδικτυακοί παίκτες ΤΖΟΚΕΡ έχουν τη δυνατότητα να μοιράζονται το παιχνίδι και τη διασκέδαση, αφού μπορούν, από όπου κι αν βρίσκονται, να συμμετέχουν σε ομαδικά δελτία.

Όσοι επιλέξουν να παίξουν ΤΖΟΚΕΡ online με ομαδικό δελτίο, αυξάνουν τις πιθανότητές τους να κερδίσουν αφού όλα τα ομαδικά δελτία έχουν συμπληρωμένους περισσότερους από 5 αριθμούς. Παράλληλα, είναι σίγουρο πως θα πετύχουν τον αριθμό ΤΖΟΚΕΡ, αφού όλα τα ομαδικά δελτία έχουν επιπλέον συμπληρωμένα και τα 20 ΤΖΟΚΕΡ.

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί απόψε στις 22:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το κανάλι του ΟΠΑΠ στο YouTube.

21+ ψηφιακό | Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 1114 | Παίξε Υπεύθυνα