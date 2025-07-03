Συμφωνία ορόσημο: Τα Ελληνικά Γαλακτοκομεία ολοκλήρωσαν την εξαγορά της Δωδώνης

Την εξαγορά της Δωδώνη ανακοίνωσε η Ελληνικά Γαλακτοκομεία, υπογράφοντας σύμβαση αγοραπωλησίας του 100% των μετοχών της πρώτης.

Η ανακοίνωση της Vivartia αναφέρει: «Η NUTRICO ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΜΟΝ. Α.Ε. (θυγατρική της VIVARTIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ) και η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ Α.Ε. ανακοινώνουν την υπογραφή Σύμβασης Πώλησης και Αγοράς Μετοχών του 100% της εταιρείας ΔΩΔΩΝΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. - ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ και των θυγατρικών αυτής από την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ Α.Ε., σε συνέχεια σχετικών διαπραγματεύσεων που έλαβαν χώρα το προηγούμενο διάστημα.

Το επόμενο βήμα για την ολοκλήρωση της συναλλαγής είναι η λήψη της έγκρισης από την Επιτροπή Ανταγωνισμού».