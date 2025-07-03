ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Μπέσεντ: Κρατά κλειστά τα χαρτιά του για τις εμπορικές συνομιλίες με την Ευρώπη
Ειδήσεις
21:15 - 03 Ιουλ 2025

Μπέσεντ: Κρατά κλειστά τα χαρτιά του για τις εμπορικές συνομιλίες με την Ευρώπη

Reporter.gr Newsroom
Ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ επέδειξε ιδιαίτερη συγκράτηση όσον αφορά την έκβαση των εμπορικών διαπραγματεύσεων με την Ε.Ε., δηλώνοντας πως «θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε».

Ταυτόχρονα, προειδοποίησε τις «αντάρτικες» χώρες που επιλέγουν μονομερή μέτρα εμπορικής πολιτικής: εάν δεν υπάρξει συνεργασία, οι δασμοί «θα επιστρέψουν», σαν «μπούμερανγκ», στα επίπεδα που είχαν τεθεί στις 2 Απριλίου («Ημέρα Απελευθέρωσης»).

Η επίκληση της ημερομηνίας αυτής και η απειλή επαναφοράς διψήφιων, έως και 50%, δασμών αποτελεί μέρος της στρατηγικής πίεσης: χώρες που δεν διαπραγματεύονται «εν θερμώ» κινδυνεύουν με αυξημένες επιβαρύνσεις .

Ο Επίτροπος Εμπορίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Μάρος Σέφκοβιτς, βρίσκεται στις ΗΠΑ, επικεντρώνοντας τις προσπάθειες σε ένα πλαίσιο συμφωνίας (framework) πριν από την 9 Ιουλίου, ημερομηνία κατά την οποία λήγει η αναστολή των δασμών 50% στα ευρωπαϊκά προϊόντα.

Η λύση σε επίπεδο “συμφωνίας αρχών” (principle-based), αντί για λεπτομερή ρύθμιση σε κάθε κλάδο, βρίσκεται ήδη στο τραπέζι και βρίσκεται σε ώριμο στάδιο έγκρισης από χώρες-κλειδιά όπως η Γερμανία και η Γαλλία .

Παρά την κρίσιμη ημερομηνία των 90 ημερών, ο Μπέσεντ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παράτασης ιδιαίτερα σε περιπτώσεις “καλής πίστης” από την Ε.Ε. Σύμφωνα με αμερικανικές πηγές, μόνο οι χώρες που ενεργήσουν συμφωνούν με τους όρους θα αποφύγουν πιθανή επαναφορά των δασμών.

Όπως επισήμαναν ανώτεροι αξιωματούχοι των ΗΠΑ, η στρατηγική αποσκοπεί στην αποφυγή εμπορικής σύγκρουσης: να μειωθούν είτε οι δασμοί είτε οι μη δασμολογικοί φραγμοί, μέσω “κάθαρσης” των εμπορικών σχέσεων .

Τελευταία τροποποίηση στις 03/07/2025 - 22:36
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

