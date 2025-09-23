Η ΑΛΦΑ Quality Foods «φέρνει» τα επαγγελματικά έλαια Amphora στην Κύπρο

Η ΑΛΦΑ Quality Foods, αποκλειστικός αντιπρόσωπος των επαγγελματικών ελαίων τηγανίσματος Amphora της Cargill για την Ελλάδα, επεκτείνει τη συνεργασία της με τον αμερικανικό κολοσσό και φέρνει τη διανομή της σειράς και στην Κύπρο, μέσω της EMA FOODS.

Με βασική φιλοσοφία τη συνέπεια, την ποιότητα και την καινοτομία, η EMA FOODS συγκαταλέγεται ανάμεσα στις πιο αξιόπιστες και δυναμικές εταιρείες στον χώρο των τροφίμων στην Κύπρο, με εμπειρία άνω των 20 ετών και ισχυρή παρουσία τόσο στη λιανική όσο και στη χονδρική αγορά.

Τα έλαια Amphora Girasol Gold, Amphora Evolution και Amphora Chef Plus, ειδικά σχεδιασμένα για να καλύπτουν τις πιο απαιτητικές ανάγκες των επαγγελματιών της εστίασης, θα είναι πλέον διαθέσιμα στην Κυπριακή αγορά. Προσφέρουν ποιοτικές και αξιόπιστες λύσεις που συνδυάζουν μέγιστη απόδοση και διάρκεια, υψηλή διατροφική αξία και σταθερά αποτελέσματα στην κουζίνα.

Με την αδιαπραγμάτευτη ποιότητα της Cargill και τη στρατηγική συνεργασία με την EMA FOODS, η ΑΛΦΑ Quality Foods παραμένει πιστή στο όραμά της: να αναβαθμίζει την καθημερινότητα των επαγγελματιών του Ho.Re.Ca. και να ενισχύει την ανταγωνιστικότητά τους, παρέχοντας προϊόντα που εγγυώνται αξία, καινοτομία, γεύση και συνέπεια.