ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Η ΑΛΦΑ Quality Foods «φέρνει» τα επαγγελματικά έλαια Amphora στην Κύπρο
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
11:11 - 23 Σεπ 2025

Η ΑΛΦΑ Quality Foods «φέρνει» τα επαγγελματικά έλαια Amphora στην Κύπρο

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η ΑΛΦΑ Quality Foods, αποκλειστικός αντιπρόσωπος των επαγγελματικών ελαίων τηγανίσματος Amphora της Cargill για την Ελλάδα, επεκτείνει τη συνεργασία της με τον αμερικανικό κολοσσό και φέρνει τη διανομή της σειράς και στην Κύπρο, μέσω της EMA FOODS.

Με βασική φιλοσοφία τη συνέπεια, την ποιότητα και την καινοτομία, η EMA FOODS συγκαταλέγεται ανάμεσα στις πιο αξιόπιστες και δυναμικές εταιρείες στον χώρο των τροφίμων στην Κύπρο, με εμπειρία άνω των 20 ετών και ισχυρή παρουσία τόσο στη λιανική όσο και στη χονδρική αγορά.

Τα έλαια Amphora Girasol Gold, Amphora Evolution και Amphora Chef Plus, ειδικά σχεδιασμένα για να καλύπτουν τις πιο απαιτητικές ανάγκες των επαγγελματιών της εστίασης, θα είναι πλέον διαθέσιμα στην Κυπριακή αγορά. Προσφέρουν ποιοτικές και αξιόπιστες λύσεις που συνδυάζουν μέγιστη απόδοση και διάρκεια, υψηλή διατροφική αξία και σταθερά αποτελέσματα στην κουζίνα.

Με την αδιαπραγμάτευτη ποιότητα της Cargill και τη στρατηγική συνεργασία με την EMA FOODS, η ΑΛΦΑ Quality Foods παραμένει πιστή στο όραμά της: να αναβαθμίζει την καθημερινότητα των επαγγελματιών του Ho.Re.Ca. και να ενισχύει την ανταγωνιστικότητά τους, παρέχοντας προϊόντα που εγγυώνται αξία, καινοτομία, γεύση και συνέπεια.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Προσοχή στους τσαρλατάνους του Λούκι Λουκ
Σπύρος Πολυχρονόπουλος

Προσοχή στους τσαρλατάνους του Λούκι Λουκ

Monte dei Paschi: Αποκτά τον έλεγχο της Mediobanca με το 86,3% του μετοχικού κεφαλαίου
Επιχειρήσεις

Monte dei Paschi: Αποκτά τον έλεγχο της Mediobanca με το 86,3% του μετοχικού κεφαλαίου

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

H Λευκωσία καταδικάζει τον αγωγό Τουρκίας - Κατεχομένων
Ειδήσεις

H Λευκωσία καταδικάζει τον αγωγό Τουρκίας - Κατεχομένων

Ελλάδα και Κύπρος στη νέα ευρωπαϊκή επενδυτική πρωτοβουλία των €80 δισ. για την ενίσχυση των τεχνολογικών πρωταθλητών
Οικονομία

Ελλάδα και Κύπρος στη νέα ευρωπαϊκή επενδυτική πρωτοβουλία των €80 δισ. για την ενίσχυση των τεχνολογικών πρωταθλητών

H Cloud Office επεκτείνεται στην Κύπρο
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

H Cloud Office επεκτείνεται στην Κύπρο

Αιχμές Φιντάν για το SAFE: Οι περιορισμοί στην αμυντική-βιομηχανική συνεργασία υπονομεύουν την αποτελεσματικότητα
Ειδήσεις

Αιχμές Φιντάν για το SAFE: Οι περιορισμοί στην αμυντική-βιομηχανική συνεργασία υπονομεύουν την αποτελεσματικότητα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Οικονομία
12/07/2026 - 12:15

Ρύθμιση-ανάσα για χρέη στην Εφορία: Έρχονται έως 72 δόσεις – Πότε ανοίγει η πλατφόρμα

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
12/07/2026 - 12:12

Hellenic Train: Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση της σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα Θεσσαλονίκη - Λιτόχωρο

Ειδήσεις
12/07/2026 - 11:58

Κατέληξε στο ΚΑΤ ένας από τους βαριά τραυματισμένους της πυρκαγιάς στον Ασπρόπυργο

Πολιτική
12/07/2026 - 11:49

Απειλητικά συνθήματα έξω από το σπίτι της Βολουδάκη: Σφοδρή καταδίκη από την κυβέρνηση

Ειδήσεις
12/07/2026 - 11:39

Το Ισραήλ βάζει «φρένο» στην πώληση της ZIM – Επικαλείται λόγους εθνικής ασφάλειας

Ειδήσεις
12/07/2026 - 11:30

Χέγκσεθ: Το Ιράν έκανε κακή επιλογή – Νέες αμερικανικές επιθέσεις μετά το επεισόδιο με κυπριακό πλοίο

Πολιτική
12/07/2026 - 11:15

Γεραπετρίτης: Δεν υπάρχει μυστική διπλωματία – Η Τουρκία οφείλει να άρει το casus belli

Ειδήσεις
12/07/2026 - 10:55

Πέθανε ο πρώην εμίρης του Κατάρ, σεΐχης Χάμαντ μπιν Χαλίφα Αλ Θάνι

Ειδήσεις
12/07/2026 - 10:40

Πέθανε σε ηλικία 71 ετών ο Αμερικανός γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκρέιαμ

Ναυτιλία
12/07/2026 - 10:35

Κικίλιας: Η πόλη της Θεσσαλονίκης μπορεί να γίνει ισχυρή θαλάσσια πύλη της Β. Ελλάδας

Πολιτική
12/07/2026 - 10:20

Μητσοτάκης: Η συνεργασία με την Τουρκία δεν συμβιβάζεται με το casus belli

Ειδήσεις
12/07/2026 - 10:07

Θρίλερ στο Ορμούζ: Πλήρωμα εγκατέλειψε κυπριακό πλοίο μετά από ιρανική επίθεση – Ένας αγνοούμενος

Χρηματιστήρια
12/07/2026 - 10:00

Wall Street: Οι «Magnificent Seven» καταρρέουν χρηματιστηριακά - Γιατί οι επενδυτές εγκαταλείπουν τους τεχνολογικούς γίγαντες

Πολιτική
12/07/2026 - 08:28

Ο ΟΟΣΑ χαλάει το αφήγημα περί... brain gain - Βασικό εμπόδιο οι χαμηλοί μισθοί

Ειδήσεις
12/07/2026 - 08:27

Οι ΗΠΑ και το Ιράν εξεπέλυσαν νέες επιθέσεις στη μάχη για τον έλεγχο του Ορμούζ

Ειδήσεις
12/07/2026 - 00:43

Πέθανε ο 20χρονος που πυροβόλησαν οι αστυνομικοί ατο Άργος

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
11/07/2026 - 22:22

Ο ορισμός της χρήσιμης για τους πολίτες αντιπολίτευσης

Ειδήσεις
11/07/2026 - 21:15

Προφυλακίστηκαν οι αστυνομικοί για την αιματηρή καταδίωξη του 20χρονου στο Άργος

Magazino
11/07/2026 - 21:09

Η Λίντα Νόσκοβα κατέκτησε το Wimbledon και τον πρώτο τίτλο Grand Slam της καριέρας της

Ειδήσεις
11/07/2026 - 18:11

Ο πόλεμος στην Ουκρανία γέρνει σε βάρος του Πούτιν, αλλά εκείνος δεν υποχωρεί

Ειδήσεις
11/07/2026 - 17:55

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τις συλλήψεις μετά τη δολοφονική επίθεση στο σπίτι της Νέστορα

Ειδήσεις
11/07/2026 - 17:43

H Λευκωσία καταδικάζει τον αγωγό Τουρκίας - Κατεχομένων

Πολιτική
11/07/2026 - 17:22

KE ΣΥΡΙΖΑ: Επιστροφή Πολάκη και ακύρωση της υποστήριξης στον Τσίπρα

Επιχειρήσεις
11/07/2026 - 16:59

Η Apple μηνύει την OpenAI, ισχυριζόμενη ότι υπεξαίρεσε εμπορικά απόρρητα

Πολιτική
11/07/2026 - 16:46

Ανδρουλάκης: Θέση του ΠΑΣΟΚ είναι η Αυτόνομη Υγειονομική Περιφέρεια Αιγαίου

Magazino
11/07/2026 - 15:53

Super Dad: 5+1 βήματα για να δεθείς με το μωρό σου από την πρώτη στιγμή

Magazino
11/07/2026 - 15:22

Καλοκαίρι στο θέατρο: Οι παραστάσεις αρχαίου δράματος που ταξιδεύουν στα ανοιχτά θέατρα

Ειδήσεις
11/07/2026 - 14:55

Γερμανία: Σοκαριστική αύξηση θανάτων από ναρκωτικά

Πολιτική
11/07/2026 - 14:22

Δημητριάδης για τις υποκλοπές: Έφαγα τη σφαίρα για το αφεντικό - ΠΑΣΟΚ: Εκβιάζει τον πρωθυπουργό

Το σκίτσο του ΚΥΡ
11/07/2026 - 14:00

Αν...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ