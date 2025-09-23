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Monte dei Paschi: Αποκτά τον έλεγχο της Mediobanca με το 86,3% του μετοχικού κεφαλαίου
Επιχειρήσεις
11:08 - 23 Σεπ 2025

Monte dei Paschi: Αποκτά τον έλεγχο της Mediobanca με το 86,3% του μετοχικού κεφαλαίου

Reporter.gr Newsroom
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Η Banca Monte dei Paschi di Siena ολοκλήρωσε με επιτυχία τη δημόσια πρόταση εξαγοράς για τη Mediobanca SpA, αποκτώντας το 86,3% του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας με έδρα το Μιλάνο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση στο Χρηματιστήριο του Μιλάνου, οι μέτοχοι της Mediobanca δέσμευσαν επιπλέον μετοχές κατά την επαναλειτουργία της περιόδου προσφοράς, η οποία διεξήχθη από τις 16 έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Στην πρώτη φάση της δημόσιας πρότασης, που είχε λήξει στις 8 Σεπτεμβρίου, η Monte Paschi είχε συγκεντρώσει το 62,3% των μετοχών.

Η μεγαλύτερη τραπεζική κίνηση στην Ιταλία

Η συμφωνία, αξίας άνω των 17 δισ. ευρώ (περίπου 20 δισ. δολάρια), δημιουργεί τον τρίτο μεγαλύτερο δανειστή της Ιταλίας με βάση το ενεργητικό. Η κίνηση αυτή υλοποιεί μια διαχρονική φιλοδοξία της Ιταλίδας πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι, η οποία επιδιώκει τη δημιουργία μιας ισχυρής τράπεζας ικανής να σταθεί απέναντι σε γίγαντες όπως η Intesa Sanpaolo και η UniCredit, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg.

Το άμεσο ζητούμενο για τη Monte Paschi είναι η αναμόρφωση του Διοικητικού Συμβουλίου της Mediobanca, διαδικασία που θα καθορίσει και την κατεύθυνση της ενιαίας τράπεζας. Ο μακροχρόνιος CEO της Mediobanca, Αλμπέρτο Νάγκελ, παραιτήθηκε την περασμένη εβδομάδα, ανοίγοντας τον δρόμο για τις επερχόμενες αλλαγές.

Το ποσοστό του 86,3% που εξασφάλισε η Monte Paschi της δίνει τον απόλυτο έλεγχο της Mediobanca, ανοίγοντας παράλληλα τον δρόμο για πλήρη συγχώνευση και πιθανή διαγραφή της μετοχής από το ταμπλό του Μιλάνου.

Η κίνηση αυτή θεωρείται η μεγαλύτερη στον ιταλικό τραπεζικό κλάδο τα τελευταία χρόνια και σηματοδοτεί μια νέα εποχή για τις μεγάλες τράπεζες της χώρας, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους σε διεθνές επίπεδο.

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