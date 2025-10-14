Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων: Η επένδυση-σταθμός που αλλάζει τα δεδομένα στην εμφιάλωση νερού στην Ελλάδα

Η νέα γραμμή παραγωγής είναι πλήρως αυτοματοποιημένη, καλύπτοντας όλα τα στάδια από την εμφιάλωση μέχρι την παλετοποίηση. Με την ενσωμάτωση τεχνητής νοημοσύνης (AI), διασφαλίζεται η συνεχής και αυτόματη παρακολούθηση της παραγωγικής διαδικασίας σε πραγματικό χρόνο.
Η γραμμή αφορά την εμφιάλωση νερού ΒΙΚΟΣ σε συσκευασία 1,5 λίτρου και διαθέτει παραγωγική δυναμικότητα 60.000 φιαλών ανά ώρα, που μεταφράζεται σε 100 παλέτες ανά ώρα ή 167 εξάδες ανά λεπτό, καθιστώντας την τη μεγαλύτερη της χώρας. Η συνολική δυναμικότητα του εργοστασίου αυξάνεται κατά 30,32%, φτάνοντας τις 257.900 φιάλες ανά ώρα, εξασφαλίζοντας την απρόσκοπτη τροφοδοσία της αγοράς ακόμα και σε περιόδους υψηλής ζήτησης όπως το καλοκαίρι.
Η επένδυση πραγματοποιείται με τη δανειακή στήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της ΕΕ – NextGenerationEU, ενισχύει το συνολικό επενδυτικό πλάνο του Ομίλου και συμβάλλει στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, επιβεβαιώνοντας την προσήλωση στην ανάπτυξη της Ηπείρου και την κάλυψη της αυξανόμενης ζήτησης στην ελληνική αγορά.