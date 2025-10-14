Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων: Η επένδυση-σταθμός που αλλάζει τα δεδομένα στην εμφιάλωση νερού στην Ελλάδα

Η Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων προχώρησε σε μια στρατηγική επένδυση ύψους 8,63 εκατ. ευρώ με την εγκατάσταση μιας νέας υπερσύγχρονης hyper speed γραμμής παραγωγής στο εργοστάσιο εμφιάλωσης φυσικού μεταλλικού νερού ΒΙΚΟΣ στα Ιωάννινα.

Η νέα γραμμή παραγωγής είναι πλήρως αυτοματοποιημένη, καλύπτοντας όλα τα στάδια από την εμφιάλωση μέχρι την παλετοποίηση. Με την ενσωμάτωση τεχνητής νοημοσύνης (AI), διασφαλίζεται η συνεχής και αυτόματη παρακολούθηση της παραγωγικής διαδικασίας σε πραγματικό χρόνο.

Η γραμμή αφορά την εμφιάλωση νερού ΒΙΚΟΣ σε συσκευασία 1,5 λίτρου και διαθέτει παραγωγική δυναμικότητα 60.000 φιαλών ανά ώρα, που μεταφράζεται σε 100 παλέτες ανά ώρα ή 167 εξάδες ανά λεπτό, καθιστώντας την τη μεγαλύτερη της χώρας. Η συνολική δυναμικότητα του εργοστασίου αυξάνεται κατά 30,32%, φτάνοντας τις 257.900 φιάλες ανά ώρα, εξασφαλίζοντας την απρόσκοπτη τροφοδοσία της αγοράς ακόμα και σε περιόδους υψηλής ζήτησης όπως το καλοκαίρι.

Η επένδυση πραγματοποιείται με τη δανειακή στήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της ΕΕ – NextGenerationEU, ενισχύει το συνολικό επενδυτικό πλάνο του Ομίλου και συμβάλλει στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, επιβεβαιώνοντας την προσήλωση στην ανάπτυξη της Ηπείρου και την κάλυψη της αυξανόμενης ζήτησης στην ελληνική αγορά.