ΜΕΒΓΑΛ: Ολοκλήρωσε επένδυση €12,5 εκατ. για την ενίσχυση του τυροκομείου της

Η ΜΕΒΓΑΛ γνωστοποίησε ότι ολοκλήρωσε την τελική φάση της επένδυσης με τίτλο «Επέκταση δυναμικότητας τυροκομείου», η οποία εντάσσεται στη Δράση “Οικονομικός μετασχηματισμός αγροτικού τομέα” και στο υποέργο «Καινοτομία και πράσινη μετάβαση στη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων» του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας – Ελλάδα 2.0.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της επένδυσης ανήλθε σε 12.461.223,26 ευρώ, εκ των οποίων 5.607.550,48 ευρώ καλύφθηκαν μέσω δημόσιας ενίσχυσης από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου «Ελλάδα 2.0».

Η νέα αυτή επένδυση εξασφαλίζει ακόμη υψηλότερη ποιότητα στα τελικά προϊόντα, συμβάλλει στην ουσιαστική αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας του τυροκομείου, βελτιώνει τη διαδικασία διαχωρισμού του ορού από το τυρόπηγμα και μειώνει τις απώλειες προϊόντος. Παράλληλα, ενισχύει την ενεργειακή αποδοτικότητα της μονάδας, μειώνοντας την κατανάλωση ενέργειας ανά παραγόμενη μονάδα προϊόντος.

Αυξανόμενη ζήτηση για φέτα

Η αύξηση της δυναμικότητας κρίθηκε αναγκαία, ώστε η εταιρεία να μπορέσει να ανταποκριθεί στη διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση για φέτα ΠΟΠ, συμβάλλοντας στη διατήρηση της μοναδικότητας και της φήμης του εμβληματικού ελληνικού προϊόντος τόσο στην εγχώρια αγορά όσο και στο εξωτερικό. Ταυτόχρονα, η επένδυση στηρίζει την ελληνική κτηνοτροφία και προβατοτροφία και προβάλλει την τεχνολογική καινοτομία στον τομέα της μεταποίησης αγροτικών προϊόντων.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΜΕΒΓΑΛ, κ. Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος Χατζάκος, τόνισε:

«Η πίστη της ΜΕΒΓΑΛ στη φέτα είναι διαχρονική. Η εταιρεία μας ξεκίνησε το 1950 ως μονάδα παραγωγής τυριών, ήταν η πρώτη που καινοτόμησε λανσάροντας στην αγορά την επώνυμη συσκευασμένη φέτα και συνεχίζουμε να επενδύουμε τόσο στην ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής όσο και στην εξωστρέφεια του κλάδου».

Τέλος, σημειώνεται ότι το έργο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.