Προκήρυξη 16ου Εθνικού Διαγωνισμού ECOTROPHELIA 2026
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
14:53 - 05 Φεβ 2026

Προκήρυξη 16ου Εθνικού Διαγωνισμού ECOTROPHELIA 2026

Reporter.gr Newsroom
Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (ΣΕΒΤ), προκηρύσσει τον Εθνικό Διαγωνισμό Οικολογικών-Καινοτόμων Προϊόντων Διατροφής, ECOTROPHELIA 2026. H διοργάνωση-θεσμός που διεξάγεται για 16η συνεχή χρονιά, αναδεικνύει τη δημιουργικότητα των φοιτητών που ασχολούνται με την Επιστήμη των Τροφίμων και φέρνει στο προσκήνιο τη νέα γενιά της Βιομηχανίας Τροφίμων & Ποτών της χώρας μας.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο ΣΕΒΤ προσκαλεί προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές από τριτοβάθμια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Ερευνητικά Ινστιτούτα της Ελλάδας να αναπτύξουν καινοτόμα προϊόντα διατροφής με οικολογικά χαρακτηριστικά, τα οποία θα παρουσιαστούν και θα τεθούν σε γευστική δοκιμή από την Εθνική Κριτική Επιτροπή.

Φέτος οι συμμετέχοντες διεκδικούν πέντε Χρηματικά Έπαθλα και ένα Τιμητικό Βραβείο:

  • Χρυσό βραβείο, με χρηματικό έπαθλο αξίας 1.500€
  • Αργυρό βραβείο, με χρηματικό έπαθλο αξίας 1.200€
  • Χάλκινο βραβείο, με χρηματικό έπαθλο αξίας 1.000€
  • Βραβείο Καλύτερης Παρουσίασης, με χρηματικό έπαθλο αξίας 800€
  • Βραβείο Καλύτερου Πλάνου Μάρκετινγκ & Εμπορίας, με χρηματικό έπαθλο αξίας 800€

Αυτή τη χρονιά, θα απονεμηθεί επιπλέον, το Τιμητικό Βραβείο «LIKE-A-PRO» σε προϊόν που αξιοποιεί εναλλακτικές πηγές πρωτεϊνών ως μια καινοτόμο, ασφαλή, θρεπτική και περιβαλλοντικά φιλική επιλογή, στο πλαίσιο της συμμετοχής του ΣΕΒΤ στο Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Έργο LIKE-A-PRO και της διαχρονικής του στήριξης στην προώθηση βιώσιμων και σύγχρονων πρακτικών.

Η υποβολή των προτάσεων στον Εθνικό Διαγωνισμό πραγματοποιείται ηλεκτρονικά και οι καταληκτικές ημερομηνίες είναι:

  • Τετάρτη 01 Απριλίου 2026 (έως 22:00): Υποβολή Φόρμας Συμμετοχής
  • Τετάρτη 20 Μαΐου 2026: Υποβολή Αναλυτικού Τεχνικού Φακέλου

Για περισσότερες πληροφορίες, τα έγγραφα και τον Κανονισμό του Διαγωνισμού μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ΣΕΒΤ. Ο Διαγωνισμός και η Τελετή Βράβευσης των νικητών θα πραγματοποιηθούν στην Αθήνα, την Τετάρτη 1η και Πέμπτη 2 Ιουλίου 2026.

Όπως κάθε χρόνο, η ομάδα που θα αναδειχθεί πρώτη στον Εθνικό Διαγωνισμό θα εκπροσωπήσει τη χώρα στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό ECOTROPHELIA, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί στις 18 & 19 Οκτωβρίου 2026, στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης SIAL στο Παρίσι.

Επιπλέον, με στόχο την ουσιαστική υποστήριξη των συμμετεχόντων, οι ομάδες θα παρακολουθήσουν το εξειδικευμένο σεμινάριο επιχειρηματικότητας από το EIΤ Food. Το σεμινάριο παρέχει τα απαραίτητα εφόδια για τη βελτίωση των παρουσιάσεων και την ανάπτυξη δεξιοτήτων στο πεδίο της επιχειρηματικότητας.

Ο ΣΕΒΤ, πιστός στη δέσμευσή του να προάγει την καινοτομία, τη βιωσιμότητα και την ουσιαστική συνεργασία, συνεχίζει να συνδέει στην πράξη τη νέα γενιά των Επιστημόνων Τροφίμων με τη Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών.

