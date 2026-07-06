16ος Εθνικός Διαγωνισμός ECOTROPHELIA: Οι καινοτόμες ιδέες της νέας γενιάς στο επίκεντρο

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε ο 16ος Εθνικός Διαγωνισμός ECOTROPHELIA 2026, που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (ΣΕΒΤ). Ο διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε την 1η και 2η Ιουλίου 2026, στην Αθήνα, με τη συμμετοχή φοιτητών από Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και Ερευνητικά Ινστιτούτα όλης της χώρας. Η φετινή διοργάνωση που υλοποιήθηκε υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας, επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά, τη σταθερή δέσμευση του ΣΕΒΤ να προάγει την καινοτομία και να στηρίζει έμπρακτα τη νέα γενιά επιστημόνων στην ανάπτυξη καινοτόμων και οικολογικών προϊόντων διατροφής.

Μέχρι σήμερα, στον Εθνικό Διαγωνισμό ECOTROPHELIA έχουν συμμετάσχει 946 φοιτητές από 21 Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και Ερευνητικά Ινστιτούτα της χώρας, παρουσιάζοντας συνολικά 172 προτάσεις καινοτόμων προϊόντων. Παράλληλα, η Ελλάδα έχει κατακτήσει συνολικά έξι διακρίσεις στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό ECOTROPHELIA, με τρία χρυσά, δύο αργυρά και ένα χάλκινο βραβείο, επιβεβαιώνοντας το υψηλό επίπεδο των ελληνικών συμμετοχών και τη δυναμική της νέας γενιάς στον τομέα της καινοτομίας στα τρόφιμα.

Στην Τελετή Βράβευσης, που πραγματοποιήθηκε στις 02 Ιουλίου, το 1ο βραβείο απονεμήθηκε στην ομάδα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών – Εργαστήριο Χημείας Τροφίμων, Τμήμα Χημείας, για το προϊόν Mushers, ένα καινοτόμο, τραγανό σνακ μανιταριού πλούσιο σε πρωτεΐνες και φυτικές ίνες. Όπως κάθε χρόνο, η νικητήρια ομάδα θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό ECOTROPHELIA 2026.

Το 2ο βραβείο δόθηκε στην ομάδα του Πανεπιστημίου Πατρών - Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, για το προϊόν Raisin Up!, ένα καινοτόμο σνακ με σταφίδες, φαγόπυρο και μέλι, θρεπτικό, χωρίς συντηρητικά και χωρίς γλουτένη.

Το 3ο βραβείο απέσπασε η ομάδα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης - Τομέας Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, για το προϊόν Pastelito, το μεσογειακό παστέλι με αλμυρή αυθεντική γεύση.

Το βραβείο Καλύτερης Παρουσίασης απονεμήθηκε στην ομάδα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας - Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής, για το προϊόν Zinger Shot, μια άμεση δόση ευεξίας με λυοφιλιωμένα συστατικά και βιώσιμη συσκευασία.

Το Βραβείο Καλύτερου Πλάνου Μάρκετινγκ & Εμπορίας κατέκτησε η ομάδα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης - Τμήμα Χημικών Μηχανικών, για το προϊόν Mountea Bombs, τις πολυτελείς σφαίρες τσαγιού με εκλεπτυσμένη γεύση.

Τέλος, το Τιμητικό Βραβείο «LIKE-A-PRO» απονεμήθηκε στην ομάδα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Τμήμα Χημείας), του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Σχολή Χημικών Μηχανικών) και του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, για το προϊόν HiPro Puffs, ένα υγιεινό, πλούσιο σε πρωτεΐνη και φυτικές ίνες σνακ για on-the-go κατανάλωση, το οποίο αξιοποιεί εναλλακτικές πηγές πρωτεϊνών ως μία καινοτόμο, ασφαλή, θρεπτική και περιβαλλοντικά φιλική επιλογή. Το βραβείο απονεμήθηκε στο πλαίσιο της συμμετοχής του ΣΕΒΤ στο Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Έργο LIKE-A-PRO.

Παράλληλα, στο πλαίσιο του Εθνικού Διαγωνισμού ECOTROPHELIA, ο ΣΕΒΤ διοργάνωσε πάνελ συζήτησης, με θέμα «Νέες διατροφικές τάσεις: Ευζωία, βιωσιμότητα και πρωτεΐνες του μέλλοντος», που συντόνισε η Άρτεμις Χατζηγεωργίου, Αναπληρώτρια Συντονίστρια της Επιτροπής Διατροφικής Πολιτικής του ΣΕΒΤ & R&D and Packaging Development Director ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΕ. Στο πάνελ συμμετείχαν o Δρ. Αντώνιος Γυπάκης, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Έρευνας και Καινοτομίας, η Μαίρη Γιαννακούλια, Καθηγήτρια Διατροφής και Διαιτητικής Συμπεριφοράς στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο και ο Γρηγόρης Αντωνιάδης, Αντιπρόεδρος του ΣΕΒΤ και Πρόεδρος του ΣΔΕ.

Μέσα από τη συζήτηση αναδείχθηκαν οι νέες τάσεις στη διατροφή, η συμβολή της επιστήμης και της Βιομηχανίας Τροφίμων και Ποτών στη διαμόρφωση νέων διατροφικών μοντέλων, καθώς και ο ρόλος της Πολιτείας στη στήριξη της Βιομηχανίας και της ακαδημαϊκής κοινότητας, σε επίπεδο έρευνας και καινοτομίας. Παράλληλα, οι συμμετέχοντες μοιράστηκαν τις εντυπώσεις τους από τις φετινές συμμετοχές στον διαγωνισμό και ανέδειξαν τις δεξιότητες που απαιτούνται από τους νέους επαγγελματίες του κλάδου σήμερα, υπογραμμίζοντας τη σημασία της προσήλωσης στους στόχους τους, της επιμονής, της υπομονής και της συνεχούς μάθησης.

«Ο θεσμός του ECOTROPHELIA εξελίσσεται όλο και περισσότερο κάθε χρόνο και τα προϊόντα που παρουσιάζονται έχουν τη δική τους ξεχωριστή ιστορία να αφηγηθούν, ενώ η συνεχής πρόοδος του διαγωνισμού αποτυπώνεται και στις σημαντικές διακρίσεις που έχει κατακτήσει η χώρα μας στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό ECOTROPHELIA. Για τον ΣΕΒΤ, η στήριξη των νέων επιστημόνων αποτελεί διαχρονική προτεραιότητα και συμβάλλει στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς και της κοινωνίας», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αντιπρόεδρος του ΣΕΒΤ, Γρηγόρης Αντωνιάδης.

Ο ΣΕΒΤ στηρίζει διαχρονικά τη νέα γενιά επιστημόνων, επενδύοντας στην καινοτομία και την έρευνα. Έπειτα από 16 χρόνια συνεχούς παρουσίας, ο Εθνικός Διαγωνισμός ECOTROPHELIA έχει καθιερωθεί ως ένας σημαντικός θεσμός, που ενισχύει τη διασύνδεση της ακαδημαϊκής κοινότητας με τη Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών.