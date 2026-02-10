ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Βίκος Cola – Όμιλος Σταθοκωστόπουλου: Το «σήμα» της εμβληματικής συνεργασίας
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
11:39 - 10 Φεβ 2026

Βίκος Cola – Όμιλος Σταθοκωστόπουλου: Το «σήμα» της εμβληματικής συνεργασίας

Γιώργος Αλεξάκης
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Σε μια περίοδο ιδιαίτερα απαιτητική για την αγορά καταναλωτικών προϊόντων, αλλά και την εστίαση μια σημαντική συμφωνία που συνήψε η Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων με τον Όμιλο Σταθοκωστόπουλου δίνει «σήμα» για το πώς μια ελληνική εταρεία του κλάδου μπορεί να χαραξει στρατηγική ανάπυξης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση η Βίκος Cola αποκτά παρουσία αποκλειστικού προϊόντος σε ορισμένα από τα πλέον εμβληματικά σημεία φιλοξενίας και ψυχαγωγίας της χώρας. Από την 1η Μαρτίου 2025, η Βίκος Cola εντάχθηκε αποκλειστικά στο χαρτοφυλάκιο αναψυκτικών του VS Hospitality Group, σηματοδοτώντας μια νέα φάση για την παρουσία ελληνικών brands στον premium χώρο του HoReCa.

Σε αυτό το πλαίσιο, όπως αναφέρεται, η ταυτότητα της Βίκος Cola ως ελληνικό προϊόν με σαφή ταυτότητα και σύνδεση με τον τόπο, αποκτά μεγαλύτερη στρατηγική σημασία, καθώς συνδυάζει την αυθεντική συνταγή, την υψηλή ποιότητα παραγωγής, το φυσικό μεταλλικό νερό και γεύση που ξεχωρίζει, προσφέροντας μία premium εμπειρία κατανάλωσης.

Η συμφωνία αφορά όχι μόνο την Βίκος Cola, αλλά το σύνολο της γκάμας προϊόντων Βίκος, από το φυσικό μεταλλικό νερό, που διατηρεί σταθερά την πρώτη θέση σε προτιμήσεις στην εγχώρια αγορά, έως τα φυσικά μεταλλικά αναψυκτικά Βίκος και τη σειρά Βίκος mixers (Tonic, Σόδα, Pink Grapefruit).

Με βάση την ανακοίνωση, η στρατηγική αυτή διευρύνει το αποτύπωμα της εταιρείας σε σημεία εστίασης και ψυχαγωγίας υψηλής επισκεψιμότητας, μεταξύ των οποίων εστιατόρια fine dining, bar-restaurants, live stages και beach bars σε Αθήνα, παραλιακή ζώνη και ιστορικά σημεία του κέντρου. Καθοριστικό ρόλο στην επίτευξη της συνεργασίας διαδραμάτισε η πρόσφατη επένδυση της Ηπειρωτικής Βιομηχανίας Εμφιαλώσεων σε νέα γραμμή παραγωγής γυάλινων φιαλών.

Η επένδυση αυτή, που εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλάνο εκσυγχρονισμού στόχευσε ειδικά στις ανάγκες της σύγχρονης γαστρονομίας, όπου η αισθητική του προϊόντος και η εμπειρία στο τραπέζι αποκτούν αυξανόμενη βαρύτητα. Η δυνατότητα παροχής premium συσκευασίας αποτέλεσε, σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, σημείο σύγκλισης των δύο πλευρών.

Σε επίπεδο παραγωγικής δυναμικότητας, η Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων διαθέτει σήμερα επτά πηγές φυσικού νερού και τέσσερις μονάδες παραγωγής, με συνολική δυνατότητα που φθάνει τις 677.200 φιάλες ανά ώρα. Τα μεγέθη αυτά επιτρέπουν την κάλυψη αυξημένων αναγκών της οργανωμένης εστίασης, χωρίς εκπτώσεις στην ποιότητα, σε μια αγορά όπου η συνέπεια εφοδιασμού αποτελεί κρίσιμο παράγοντα συνεργασίας. Η τοποθέτηση της Βίκος Cola ως ελληνικού προϊόντος με σαφή γεωγραφική και ποιοτική ταυτότητα αποκτά, στο συγκεκριμένο πλαίσιο, ιδιαίτερη στρατηγική σημασία. Η χρήση φυσικού μεταλλικού νερού, η έμφαση στην αυθεντικότητα της συνταγής και η διαφοροποίηση από διεθνή brands ενισχύουν τη θέση της εταιρείας σε ένα κοινό που αναζητά προϊόντα με προστιθέμενη αξία και τοπικό χαρακτήρα.

Τη σημασία της συμφωνίας υπογράμμισε ο αντιπρόεδρος της Ηπειρωτικής Βιομηχανίας Εμφιαλώσεων, Κωνσταντίνος Σεπετάς, επισημαίνοντας ότι η επιλογή της Βίκος Cola από τον μεγαλύτερο όμιλο εστίασης της χώρας λειτουργεί ως ένδειξη ωριμότητας της αγοράς για εναλλακτικές, ποιοτικά ανώτερες προτάσεις.

Από την πλευρά του VS Hospitality Group, ο επικεφαλής Βασίλης Σταθοκωστόπουλος έκανε λόγο για συνεργασία που ευθυγραμμίζεται με τη φιλοσοφία διαρκούς αναβάθμισης της εμπειρίας των επισκεπτών και έχει μακροπρόθεσμο χαρακτήρα. Η εξέλιξη αυτή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο περιβάλλον όπου η ελληνική εστίαση επαναπροσδιορίζει το προϊόν της, επενδύοντας σε brands που συνδυάζουν ποιότητα, σταθερότητα και αφήγημα προέλευσης. Για τη Βίκος, η παρουσία σε κορυφαία σημεία κατανάλωσης λειτουργεί ως επιταχυντής αναγνωρισιμότητας και ενισχύει τις προοπτικές περαιτέρω διείσδυσης τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή αγορά HoReCa.

Τελευταία τροποποίηση στις 10/02/2026 - 11:40
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

President Hotel Athens: Ανανεωμένη εξωτερική κλίμακα πυρασφάλειας με την υπογραφή του Minos Digenis Arquitectos
Επιχειρήσεις

President Hotel Athens: Ανανεωμένη εξωτερική κλίμακα πυρασφάλειας με την υπογραφή του Minos Digenis Arquitectos

Δημοσκόπηση Interview: Σταθερή πρωτιά για τη ΝΔ - Υποχώρηση δυναμικής για το κόμμα Καρυστιανού
Πολιτική

Δημοσκόπηση Interview: Σταθερή πρωτιά για τη ΝΔ - Υποχώρηση δυναμικής για το κόμμα Καρυστιανού

Ισχυροί άνεμοι, βροχές και καταιγίδες σε όλη τη χώρα - Νέα επιδείνωση την Τσικνοπέμπτη
Ειδήσεις

Ισχυροί άνεμοι, βροχές και καταιγίδες σε όλη τη χώρα - Νέα επιδείνωση την Τσικνοπέμπτη

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μητσοτάκης στην HORECA 2026: Αισιοδοξία για την επόμενη τουριστική περίοδο, η οικονομία βρίσκεται σε ανάπτυξη
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Μητσοτάκης στην HORECA 2026: Αισιοδοξία για την επόμενη τουριστική περίοδο, η οικονομία βρίσκεται σε ανάπτυξη

Χατζηδάκης: Εφικτή η δωδεκάμηνη τουριστική περίοδος
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Χατζηδάκης: Εφικτή η δωδεκάμηνη τουριστική περίοδος

Coca-Cola Τρία Έψιλον: Με νέες ιδέες στη HORECA
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ

Coca-Cola Τρία Έψιλον: Με νέες ιδέες στη HORECA

HORECA 2026: Με 500+ κορυφαίες ελληνικές και διεθνείς εταιρείες της αγοράς
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ

HORECA 2026: Με 500+ κορυφαίες ελληνικές και διεθνείς εταιρείες της αγοράς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Magazino
18/05/2026 - 00:18

Ο... ραλίστας Μάριος Ηλιόπουλος έβαλε το τρόπαιο της ΑΕΚ στην Allwyn Arena

Πολιτική
17/05/2026 - 21:37

Γεωργιάδης για κόμμα Καρυστιανού: Αν δεν έχετε καταλάβει ακόμη, είστε αφελείς…

Ειδήσεις
17/05/2026 - 21:12

Νέα «πυρά» Τραμπ κατά του Ιράν: Ο χρόνος σας τελειώνει – Δεν θα απομείνει τίποτα

Πολιτική
17/05/2026 - 20:55

Καρυστιανού: Στον Άρειο Πάγο τη Δευτέρα (18/5) για την ίδρυση του κόμματος

Πολιτική
17/05/2026 - 19:38

Συνεδριάζει τη Δευτέρα (18/5) το ΚΥΣΕΑ υπό τον πρωθυπουργό

Ειδήσεις
17/05/2026 - 19:12

Τραγωδία στη Ρόδο: Δύο νεκρές γυναίκες σε τροχαίο

Ειδήσεις
17/05/2026 - 18:59

Ισραήλ: «Βουτιά» του ΑΕΠ 3,3% στο α’ τρίμηνο εν μέσω πολέμου

Πολιτική
17/05/2026 - 18:45

ΠΑΣΟΚ: «Να δοθούν απαντήσεις» μετά από δημοσίευμα για τον υφυπουργό Εσωτερικών Β. Σπανάκη

Πολιτική
17/05/2026 - 18:22

Χρηστίδης: H κυβέρνηση πετάει στον δρόμο τους εργολαβικούς εργαζόμενους της ΕΥΔΑΠ

Ειδήσεις
17/05/2026 - 17:59

Ουκρανικά πλήγματα σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις κοντά στη Μόσχα – Ζελένσκι: Δικαιολογημένη η επίθεση

Ναυτιλία
17/05/2026 - 17:48

Περσικός Κόλπος: Εκρηκτική άνοδος στα ναύλα και χάος στις μεταφορές

Πολιτική
17/05/2026 - 17:22

Ρουσόπουλος: Τελειώνει η ενδοσκόπηση, αρχίζει η μάχη των εκλογών

Πολιτική
17/05/2026 - 16:47

Μητσοτάκης στο Europe Gulf Forum: Ώρα να ενισχύσουμε τη συνεργασία Ευρώπης και χωρών του Κόλπου

Πολιτική
17/05/2026 - 16:24

ΠΑΣΟΚ κατά Μητσοτάκη: Ο μόνος πρωθυπουργός μεταπολιτευτικά που παρουσιάζει εαυτόν σαν Μεσσία

Magazino
17/05/2026 - 15:58

Eurovision 2026: Ποιες χώρες ψήφισαν τον Akyla – Η αναντιστοιχία μεταξύ Επιτροπών και televoting

Ειδήσεις
17/05/2026 - 15:29

Axios: Ανησυχία στις ΗΠΑ για ενδεχόμενη εισβολή της Κίνας στην Ταϊβάν εντός πενταετίας

Πολιτική
17/05/2026 - 14:59

Πολάκης: Φληναφήματα τα περί μη συμμετοχής μου σε Πολιτική Γραμματεία και Κεντρική Επιτροπή

Ειδήσεις
17/05/2026 - 14:21

Αμπού Ντάμπι: Πυρκαγιά από επίθεση drone κοντά στον πυρηνικό σταθμό Barakah

Πολιτική
17/05/2026 - 14:16

Μητσοτάκης: Εκλογές το 2027 – Οδικός χάρτης για το 2030 και «καρφιά»

Πολιτική
17/05/2026 - 13:59

Έπαινοι Γιούνκερ για Μητσοτάκη: Κυριάκο, είσαι ένας σπουδαίος πρωθυπουργός

Φορολογία
17/05/2026 - 13:36

Εκτόξευση ληξιπρόθεσμων οφειλών – Στο «στόχαστρο» της ΑΑΔΕ οι «συνήθεις» φοροφυγάδες

Πολιτική
17/05/2026 - 13:08

Μέτσολα στο Συνέδριο ΝΔ: Με την Ελλάδα ξανά στην καρδιά της Ευρώπης θα τα καταφέρουμε

Πολιτική
17/05/2026 - 12:50

ΠΑΣΟΚ: Δεν πείθει πλέον κανέναν ο πρωθυπουργός που «θυμώνει και λυπάται»  

Ειδήσεις
17/05/2026 - 12:30

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γραμμή 2 του Μετρό – Ποιοι σταθμοί κλείνουν νωρίτερα

Ειδήσεις
17/05/2026 - 11:59

Πότε κλείνουν τα σχολεία – Πότε τελειώνουν οι εξετάσεις σε Γυμνάσια και Λύκεια

Ειδήσεις
17/05/2026 - 11:46

Υποθαλάσσια καλώδια: Η νέα «ψηφιακή» πηγή ισχύος του Ιράν στον βυθό του Ορμούζ

Πολιτική
17/05/2026 - 11:29

«Πυρά» ΠΑΣΟΚ κατά Γεωργιάδη για παρακμή και πολιτικές αγυρτίες

Ειδήσεις
17/05/2026 - 11:11

Επιδημία Έμπολα σε Ουγκαντα και Κονγκό: Προειδοποιήσεις ΠΟΥ για κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη δημόσια υγεία

Πολιτική
17/05/2026 - 10:59

Το παρασκήνιο της διαγραφής Πολάκη και η επόμενη μέρα για τον ΣΥΡΙΖΑ

Ειδήσεις
17/05/2026 - 10:24

Παλαιό Ψυχικό: Άσκηση ετοιμότητας της ΕΛΑΣ – Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ