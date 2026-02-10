Βίκος Cola – Όμιλος Σταθοκωστόπουλου: Το «σήμα» της εμβληματικής συνεργασίας

Σε μια περίοδο ιδιαίτερα απαιτητική για την αγορά καταναλωτικών προϊόντων, αλλά και την εστίαση μια σημαντική συμφωνία που συνήψε η Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων με τον Όμιλο Σταθοκωστόπουλου δίνει «σήμα» για το πώς μια ελληνική εταρεία του κλάδου μπορεί να χαραξει στρατηγική ανάπυξης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση η Βίκος Cola αποκτά παρουσία αποκλειστικού προϊόντος σε ορισμένα από τα πλέον εμβληματικά σημεία φιλοξενίας και ψυχαγωγίας της χώρας. Από την 1η Μαρτίου 2025, η Βίκος Cola εντάχθηκε αποκλειστικά στο χαρτοφυλάκιο αναψυκτικών του VS Hospitality Group, σηματοδοτώντας μια νέα φάση για την παρουσία ελληνικών brands στον premium χώρο του HoReCa.

Σε αυτό το πλαίσιο, όπως αναφέρεται, η ταυτότητα της Βίκος Cola ως ελληνικό προϊόν με σαφή ταυτότητα και σύνδεση με τον τόπο, αποκτά μεγαλύτερη στρατηγική σημασία, καθώς συνδυάζει την αυθεντική συνταγή, την υψηλή ποιότητα παραγωγής, το φυσικό μεταλλικό νερό και γεύση που ξεχωρίζει, προσφέροντας μία premium εμπειρία κατανάλωσης.

Η συμφωνία αφορά όχι μόνο την Βίκος Cola, αλλά το σύνολο της γκάμας προϊόντων Βίκος, από το φυσικό μεταλλικό νερό, που διατηρεί σταθερά την πρώτη θέση σε προτιμήσεις στην εγχώρια αγορά, έως τα φυσικά μεταλλικά αναψυκτικά Βίκος και τη σειρά Βίκος mixers (Tonic, Σόδα, Pink Grapefruit).

Με βάση την ανακοίνωση, η στρατηγική αυτή διευρύνει το αποτύπωμα της εταιρείας σε σημεία εστίασης και ψυχαγωγίας υψηλής επισκεψιμότητας, μεταξύ των οποίων εστιατόρια fine dining, bar-restaurants, live stages και beach bars σε Αθήνα, παραλιακή ζώνη και ιστορικά σημεία του κέντρου. Καθοριστικό ρόλο στην επίτευξη της συνεργασίας διαδραμάτισε η πρόσφατη επένδυση της Ηπειρωτικής Βιομηχανίας Εμφιαλώσεων σε νέα γραμμή παραγωγής γυάλινων φιαλών.

Η επένδυση αυτή, που εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλάνο εκσυγχρονισμού στόχευσε ειδικά στις ανάγκες της σύγχρονης γαστρονομίας, όπου η αισθητική του προϊόντος και η εμπειρία στο τραπέζι αποκτούν αυξανόμενη βαρύτητα. Η δυνατότητα παροχής premium συσκευασίας αποτέλεσε, σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, σημείο σύγκλισης των δύο πλευρών.

Σε επίπεδο παραγωγικής δυναμικότητας, η Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων διαθέτει σήμερα επτά πηγές φυσικού νερού και τέσσερις μονάδες παραγωγής, με συνολική δυνατότητα που φθάνει τις 677.200 φιάλες ανά ώρα. Τα μεγέθη αυτά επιτρέπουν την κάλυψη αυξημένων αναγκών της οργανωμένης εστίασης, χωρίς εκπτώσεις στην ποιότητα, σε μια αγορά όπου η συνέπεια εφοδιασμού αποτελεί κρίσιμο παράγοντα συνεργασίας. Η τοποθέτηση της Βίκος Cola ως ελληνικού προϊόντος με σαφή γεωγραφική και ποιοτική ταυτότητα αποκτά, στο συγκεκριμένο πλαίσιο, ιδιαίτερη στρατηγική σημασία. Η χρήση φυσικού μεταλλικού νερού, η έμφαση στην αυθεντικότητα της συνταγής και η διαφοροποίηση από διεθνή brands ενισχύουν τη θέση της εταιρείας σε ένα κοινό που αναζητά προϊόντα με προστιθέμενη αξία και τοπικό χαρακτήρα.

Τη σημασία της συμφωνίας υπογράμμισε ο αντιπρόεδρος της Ηπειρωτικής Βιομηχανίας Εμφιαλώσεων, Κωνσταντίνος Σεπετάς, επισημαίνοντας ότι η επιλογή της Βίκος Cola από τον μεγαλύτερο όμιλο εστίασης της χώρας λειτουργεί ως ένδειξη ωριμότητας της αγοράς για εναλλακτικές, ποιοτικά ανώτερες προτάσεις.

Από την πλευρά του VS Hospitality Group, ο επικεφαλής Βασίλης Σταθοκωστόπουλος έκανε λόγο για συνεργασία που ευθυγραμμίζεται με τη φιλοσοφία διαρκούς αναβάθμισης της εμπειρίας των επισκεπτών και έχει μακροπρόθεσμο χαρακτήρα. Η εξέλιξη αυτή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο περιβάλλον όπου η ελληνική εστίαση επαναπροσδιορίζει το προϊόν της, επενδύοντας σε brands που συνδυάζουν ποιότητα, σταθερότητα και αφήγημα προέλευσης. Για τη Βίκος, η παρουσία σε κορυφαία σημεία κατανάλωσης λειτουργεί ως επιταχυντής αναγνωρισιμότητας και ενισχύει τις προοπτικές περαιτέρω διείσδυσης τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή αγορά HoReCa.