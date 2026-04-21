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Βιομηχανία Ζυμαρικών ΗΛΙΟΣ – ΠΑΔΑ: Επενδύοντας σε δράσεις εξωστρέφειας και γνώσης
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
16:34 - 21 Απρ 2026

Βιομηχανία Ζυμαρικών ΗΛΙΟΣ – ΠΑΔΑ: Επενδύοντας σε δράσεις εξωστρέφειας και γνώσης

Reporter.gr Newsroom
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Η Βιομηχανία Ζυμαρικών «ΗΛΙΟΣ», ιδρυτικό μέλος της πρωτοβουλίας ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ, συμμετείχε στη σειρά διαλέξεων “Success Industry Stories” του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ), μεταφέροντας στους φοιτητές σύγχρονες πρακτικές marketing και επικοινωνίας μέσα από πραγματικά επιχειρηματικά δεδομένα.  

Η διάλεξη εντάχθηκε στο πλαίσιο των μαθημάτων «Ολοκληρωμένη Επικοινωνία Μάρκετινγκ» και «Οργάνωση Διαφημιστικής Επικοινωνίας», υπό την επίβλεψη της καθηγήτριας Ανδρονίκης Κάβουρα, ενισχύοντας τη σύνδεση της ακαδημαϊκής γνώσης με την εφαρμογή της στην αγορά.

Την εταιρία ΗΛΙΟΣ εκπροσώπησε ο Marketing Manager, κ. Νίκος Μιχαλόπουλος, παρουσιάζοντας τη στρατηγική ανανέωσης της εταιρικής ταυτότητας της μάρκας ΗΛΙΟΣ. Μέσα από την ομιλία με τίτλο «Η Βιομηχανία Ζυμαρικών ΗΛΙΟΣ αλλάζει σελίδα», αναδείχθηκαν key insights και βέλτιστες πρακτικές στον χώρο του brand repositioning.

Στο πλαίσιο της παρουσίασης, τέθηκε από την εταιρεία στους φοιτητές ένα πρακτικό case study, με στόχο τον σχεδιασμό του επικοινωνιακού πλάνου και του λανσαρίσματος της νέας εποχής της ΗΛΙΟΣ.

Όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση, οι φοιτητές ανταποκρίθηκαν με ενθουσιασμό, παρουσιάζοντας τις δικές τους ιδέες και προσεγγίσεις για τη νέα εποχή της ΗΛΙΟΣ, εμπλουτίζοντας τη συζήτηση με φρέσκια σκέψη και δημιουργικότητα. Η αλληλεπίδραση υπήρξε ιδιαίτερα δυναμική, οδηγώντας σε έναν ουσιαστικό διάλογο γύρω από τις εξελίξεις, τις προκλήσεις και τις προοπτικές του σύγχρονου marketing.

Η εταιρεία τονίζει ότι η πρωτοβουλία αυτή επιβεβαιώνει τη σημασία της ουσιαστικής διασύνδεσης μεταξύ επιχειρηματικού και ακαδημαϊκού οικοσυστήματος, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη δεξιοτήτων με άμεση εφαρμογή στο επαγγελματικό περιβάλλον.

Η ΗΛΙΟΣ συνεχίζει να επενδύει σε δράσεις εξωστρέφειας και γνώσης, ενισχύοντας τη νέα γενιά επαγγελματιών και στηρίζοντας ενεργά τη σύνδεση εκπαίδευσης και αγοράς.

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