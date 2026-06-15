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ΕΦΕΤ: Ανάκληση φιλέτου καπνιστής πέστροφας, λόγω παρουσίας του παθογόνου μικροοργανισμού Listeria monocytogenes
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
18:31 - 15 Ιουν 2026

ΕΦΕΤ: Ανάκληση φιλέτου καπνιστής πέστροφας, λόγω παρουσίας του παθογόνου μικροοργανισμού Listeria monocytogenes

Reporter.gr Newsroom
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Σε συνέχεια του από 10.06.2026 σχετικού δελτίου τύπου του ΕΦΕΤ, και στο πλαίσιο επιδημιολογικής διερεύνησης κρούσματος λιστερίωσης κατόπιν ενημέρωσης από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ),  η Περιφερειακή Δ/νση Αττικής του ΕΦΕΤ, διενήργησε έκτακτο έλεγχο και προέβη σε δειγματοληψία προϊόντος  «Καπνιστή Πέστροφα Καρπενησίου (φιλέτο)» με εμπορική ονομασία «frésco» και ημερομηνία παραγωγής 16.04.2026 και ημερομηνία ανάλωσης 14.08.2026 της επιχείρησης «Γ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΜΠΑΚΑΤΣΙΑΣ Ο.Ε. ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ». 

Από την ανάλυση του δείγματος, η οποία διενεργήθηκε από τα Εργαστήρια Δοκιμών & Ερευνών Τροφίμων Αθηνών του Ε.Φ.Ε.Τ., διαπιστώθηκε η ΠΑΡΟΥΣΙΑ του παθογόνου μικροοργανισμού Listeria monocytogenes.

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. απαίτησε την άμεση ανάκληση του συνόλου της συγκεκριμένης παρτίδας του εν λόγω προϊόντος και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι σε συνεργασία με Περ. Δ/νση Δυτικής Ελλάδας του ΕΦΕΤ και τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας.

Καλούνται οι καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί το ανωτέρω προϊόν (επισυνάπτονται ενδεικτικές φωτογραφίες), να μην το καταναλώσουν.

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