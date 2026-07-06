Τουρισμός: Η «πράσινη» συμμαχία με «σημαία» το Οροπέδιο Λασιθίου για την αναγεννητική γεωργία

Η κλιματική αλλαγή, η απώλεια της βιοποικιλότητας, η λειψυδρία και η υποβάθμιση των εδαφών διαμορφώνουν ένα νέο περιβάλλον αβεβαιότητας για τον τουρισμό, καθιστώντας αναγκαία μια διαφορετική προσέγγιση στη φιλοξενία. Το μήνυμα αυτό ανέδειξε η Anna Pollock, ιδρύτρια του Conscious.Travel και μία από τις σημαντικότερες διεθνώς προσωπικότητες του αναγεννητικού τουρισμού, μιλώντας στην Κρήτη στις 26/6 με αφορμή την πρώτη επίσημη προβολή του ντοκιμαντέρ «2258: Μια Ιστορία για την Αναγέννηση της Γης».

Πρόκειται για μία ανεξάρτητη παραγωγή της ΕΥΕQ Creative Media που δημιουργήθηκε με την υποστήριξη του Metaxa Hospitality Group και είναι εμπνευσμένη από το πρόγραμμα «Αναγεννητική Γεωργία για το Οροπέδιο Λασιθίου και τους Ανθρώπους του | Προς έναν Βιώσιμο Διατροφικό Προορισμό», που υλοποιεί ο Όμιλος από το 2023, σε συνεργασία με τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Οροπεδίου Λασιθίου και την επιστημονική συμβολή της Local Food Experts®.

Όπως υπογράμμισε, η Anna Pollock ο κλάδος της φιλοξενίας δεν μπορεί πλέον να θεωρεί δεδομένη τη διαθεσιμότητα φυσικών πόρων, τροφίμων ή ακόμη και της ίδιας της τουριστικής ζήτησης. Αντίθετα, το μέλλον του συνδέεται άμεσα με την υγεία του εδάφους, τη βιώσιμη παραγωγή τροφίμων και την ευημερία των τοπικών κοινωνιών.

Το Οροπέδιο Λασιθίου ως πρότυπο βιώσιμης συνεργασίας

Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της νέας φιλοσοφίας παρουσιάστηκε το πρόγραμμα «Αναγεννητική Γεωργία για το Οροπέδιο Λασιθίου και τους Ανθρώπους του | Προς έναν Βιώσιμο Διατροφικό Προορισμό», το οποίο υλοποιεί από το 2023 το Metaxa Hospitality Group σε συνεργασία με τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Οροπεδίου Λασιθίου και με την επιστημονική υποστήριξη της Local Food Experts®.

Το πρόγραμμα επιχειρεί να δημιουργήσει ένα νέο μοντέλο συνεργασίας μεταξύ του τουρισμού και του πρωτογενούς τομέα, με στόχο την αποκατάσταση της υγείας του εδάφους, την παραγωγή ποιοτικών τοπικών προϊόντων, την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και τη δημιουργία ενός ανθεκτικού διατροφικού προορισμού.

Η Anna Pollock επισήμανε ότι η πρωτοβουλία αποδεικνύει στην πράξη πως η αναγεννητική γεωργία, η τοπική γαστρονομία και η φιλοξενία μπορούν να λειτουργήσουν ως ένα ενιαίο οικοσύστημα, προσφέροντας απαντήσεις στις μεγάλες περιβαλλοντικές και κοινωνικές προκλήσεις της εποχής.

Ένα ντοκιμαντέρ για το μέλλον της γης

Το μήνυμα αυτό μεταφέρει το ντοκιμαντέρ «2258: Μια Ιστορία για την Αναγέννηση της Γης», το οποίο παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στην Κρήτη, στο Cine Creta Maris, παρουσία εκπροσώπων της Πολιτείας, της Αυτοδιοίκησης, του τουρισμού, του αγροδιατροφικού τομέα και εκατοντάδων πολιτών.

Πρόκειται για το πρώτο ντοκιμαντέρ σε Ελλάδα και Ευρώπη που εξετάζει συνολικά τις επιπτώσεις της υποβάθμισης της υγείας του εδάφους και αναδεικνύει το Οροπέδιο Λασιθίου ως διεθνές παράδειγμα συνεργασίας ανάμεσα στον πρωτογενή τομέα και τη φιλοξενία.

«Η επιχειρηματικότητα μπορεί να επιστρέφει αξία στην κοινωνία»

Χαρακτηριστικά, ο διευθύνων σύμβουλος του Metaxa Hospitality Group, Ανδρέας Ν. Μεταξάς, σημείωσε ότι η ταινία ανοίγει έναν ουσιαστικό διάλογο για το μέλλον της τροφής, της υπαίθρου και της υγείας του εδάφους, υπογραμμίζοντας ότι οι πραγματικοί πρωταγωνιστές είναι οι παραγωγοί του Οροπεδίου Λασιθίου, οι οποίοι επέλεξαν να υιοθετήσουν τις αρχές της αναγεννητικής γεωργίας.

Από την πλευρά του, ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης τόνισε ότι, σε μια χρονιά κατά την οποία η Κρήτη φέρει τον τίτλο της Γαστρονομικής Περιφέρειας της Ευρώπης, η σύνδεση του τουρισμού με την καθαρή γη και την τοπική παραγωγή αποτελεί στρατηγική επιλογή, επισημαίνοντας ότι το πρόγραμμα στο Οροπέδιο Λασιθίου αποδεικνύει πως η επιχειρηματικότητα μπορεί να δημιουργεί προστιθέμενη αξία για τον τόπο και τους ανθρώπους του.

Η διεθνής πορεία της ταινίας

Η ταινία, σε σκηνοθεσία Νίκου Παντερμαράκη, σενάριο και έρευνα της Σίσσυς Παπαδογιάννη, αφήγηση του Αιμίλιου Χειλάκη και μουσική του Γιώργου Καπαρού, έχει ήδη επιλεγεί στο επίσημο πρόγραμμα του EcoFrames Environmental Film Festival και του Innsbruck Nature Film Festival 2026, εγκαινιάζοντας τη διεθνή της πορεία.

Από την 1η Ιουλίου, μάλισtα, προβάλλεται σε μεγάλη streaming πλατφόρμα, στέλονοντας ένα διεθνές ισχυρό μήνυμα σε εκατομμύρια πολιτών, ενώ στις 27 Ιουλίου θα παρουσιαστεί με ελεύθερη είσοδο στον θερινό κινηματογράφο Βηθλεέμ στο Ηράκλειο, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ «Ηράκλειο – Καλοκαίρι 2026», ενώ θα ακολουθήσουν νέες προβολές και ενημερωτικές δράσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό.