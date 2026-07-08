ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 4,5% στο κόστος των συντελεστών παραγωγής στη γεωργία
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
12:39 - 08 Ιουλ 2026

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 4,5% στο κόστος των συντελεστών παραγωγής στη γεωργία

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τους ετήσιους Δείκτες Αμοιβής Συντελεστών Παραγωγής (ΑΣΠ) στη Γεωργία – Κτηνοτροφία, με έτος βάσης το 2020=100,0.

Η εξέλιξη του Γενικού Δείκτη Αμοιβής Συντελεστών Παραγωγής στη Γεωργία – Κτηνοτροφία, για το έτος 2025, έχει ως εξής:

Ο Γενικός Δείκτης για το έτος 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του έτους 2024 παρουσίασε αύξηση 4,5% έναντι αύξησης 5,7% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2024 με το έτος 2023.

Η μεταβολή του Γενικού Δείκτη Αμοιβής Συντελεστών Παραγωγής στη Γεωργία - Κτηνοτροφία (αύξηση 4,5%) το έτος 2025, σε σύγκριση με τον Γενικό Δείκτη του έτους 2024, οφείλεται στις ακόλουθες μεταβολές των επιμέρους δεικτών:

  • αύξηση του Δείκτη Αμοιβής Εργασίας (αγροτικά ημερομίσθια) κατά 7,6%
  • αύξηση του Δείκτη Ενοικίων Γης (ενοίκια αγροκτημάτων) κατά 2,6%
  • αύξηση του Δείκτη Αμοιβής Κεφαλαίου κατά 1,5% (μείωση 1,6% στο δείκτη τόκων δανείων και αύξηση 3,5% στο δείκτη ενοικίασης μηχανημάτων)

elstat_9cb08.jpeg

Ακολουθούν οι πίνακες που εμφανίζουν την εξέλιξη του Δείκτη Αμοιβής Συντελεστών Παραγωγής στη Γεωργία - Κτηνοτροφία για την περίοδο 2015 - 2025.

elstat_1_9b1db.jpeg

elstat_3_89e68.jpeg

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΛΣΤΑΤ: Στα 671,7 εκατ. ευρώ ανέρχονται οι εισαγωγές κρίσιμων πρώτων υλών το 2023
ΜΕΤΑΛΛΑ

ΕΛΣΤΑΤ: Στα 671,7 εκατ. ευρώ ανέρχονται οι εισαγωγές κρίσιμων πρώτων υλών το 2023

ΕΛΣΤΑΤ: «Άλμα» 20,9% στις εξαγωγές το Μάιο - Μείωση 15,7% στο εμπορικό έλλειμμα
ΕΜΠΟΡΙΟ

ΕΛΣΤΑΤ: «Άλμα» 20,9% στις εξαγωγές το Μάιο - Μείωση 15,7% στο εμπορικό έλλειμμα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΛΣΤΑΤ: Στα 671,7 εκατ. ευρώ ανέρχονται οι εισαγωγές κρίσιμων πρώτων υλών το 2023
ΜΕΤΑΛΛΑ

ΕΛΣΤΑΤ: Στα 671,7 εκατ. ευρώ ανέρχονται οι εισαγωγές κρίσιμων πρώτων υλών το 2023

ΕΛΣΤΑΤ: «Άλμα» 20,9% στις εξαγωγές το Μάιο - Μείωση 15,7% στο εμπορικό έλλειμμα
ΕΜΠΟΡΙΟ

ΕΛΣΤΑΤ: «Άλμα» 20,9% στις εξαγωγές το Μάιο - Μείωση 15,7% στο εμπορικό έλλειμμα

Τουρισμός: Η «πράσινη» συμμαχία με «σημαία» το Οροπέδιο Λασιθίου για την αναγεννητική γεωργία
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Τουρισμός: Η «πράσινη» συμμαχία με «σημαία» το Οροπέδιο Λασιθίου για την αναγεννητική γεωργία

ΕΛΣΤΑΤ: Υποχώρησε στο 8,1% η ανεργία τον Μάιο – Αύξηση 0,5% στους απασχολούμενους
Εργασιακά

ΕΛΣΤΑΤ: Υποχώρησε στο 8,1% η ανεργία τον Μάιο – Αύξηση 0,5% στους απασχολούμενους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Σχόλια Αγοράς
08/07/2026 - 14:35

Sell off με υπογραφή Τραμπ στο Χρηματιστήριο Αθηνών: Χάνονται οι 2.500 μονάδες

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
08/07/2026 - 14:33

UniCredit και Alpha Bank ενισχύουν τη συνεργασία τους σε περιφερειακές αγορές

Ειδήσεις
08/07/2026 - 14:28

Χέγκσεθ: Ακύρωσε τη συνάντηση με Νετανιάχου όπου θα συζητούνταν το ενδεχόμενο πώλησης των F-35 στην Τουρκία

Πολιτική
08/07/2026 - 14:22

ΠΑΣΟΚ κατά Δημητριάδη για τις υποκλοπές: «Τι εννοεί; Απειλεί το ΠΑΣΟΚ;»

Ειδήσεις
08/07/2026 - 14:07

Apple: Ανακοίνωσε πολυετή συμφωνία με τη Broadcom ύψους 30 δισ.

Επιχειρήσεις
08/07/2026 - 14:06

METLEN: Η πρώτη ελληνική εταιρεία με βεβαίωση συμμόρφωσης ISO 37009 για τη διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων

Φορολογία
08/07/2026 - 13:55

ΟΕΕ: Αναγκαία η ολιγοήμερη παράταση της προθεσμίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων

Επιχειρήσεις
08/07/2026 - 13:54

UniCredit: Στο 47,59% το ποσοστό της στην Commerzbank – Διευρύνονται οι αντιδράσεις

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
08/07/2026 - 13:53

ΕΚΟ: Ασφαλής και αξιόπιστος ανεφοδιασμός των αερομεταφορών σε όλη την Ελλάδα

Ειδήσεις
08/07/2026 - 13:46

Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Κιλκίς - Στο σημείο ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής

Ειδήσεις
08/07/2026 - 13:40

NATO: Η επόμενη Σύνοδος στην Αλβανία αλλά πότε; - Προς αναβολή λόγω εντάσεων με Τραμπ

Πολιτική
08/07/2026 - 13:38

Τσουκαλάς: Ανησυχητικές οι εξελίξεις στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ – Περιμένουμε ενημέρωση από τον πρωθυπουργό

Πολιτική
08/07/2026 - 13:29

Ανδρουλάκης: Καταθέσαμε 24 φορές τροπολογία για βαρέα και ανθυγιεινά σε ΕΚΑΒ και νοσηλευτές

Πολιτική
08/07/2026 - 13:28

Η Ευρώπη ενδυναμώνει τις δεξιότητες κυβερνοασφάλειας - Στρατηγική συμβολή της ΕΑΚ στη σύσταση της Ευρωπαϊκής Κοινοπραξίας CSC-EDIC

ΕΜΠΟΡΙΟ
08/07/2026 - 13:20

Κορκίδης: Το μοίρασμα του τζίρου των €17 δισ. – Οι λίγοι κωδικοί που κάνουν τη μεγάλη διαφορά

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
08/07/2026 - 13:18

Δημόσιος οργανισμός ή προσωπικό γραφείο δημοσίων σχέσεων;

Επιχειρήσεις
08/07/2026 - 13:11

Εξάρχου στον Economist: Εφικτή η μετάβαση της οικονομίας σε μία δυναμική φάση ανάπτυξης

Ειδήσεις
08/07/2026 - 13:00

Ελληνοτουρκική... νότα στο ΝΑΤΟ: Ο Ερντογάν ζητά άρση αποκλεισμών στην ευρωπαϊκή άμυνα

Οικονομία
08/07/2026 - 12:59

ΟΔΔΗΧ: Στο 2,16% η απόδοση των τρίμηνων εντόκων γραμματίων

Ειδήσεις
08/07/2026 - 12:57

Κάλας: Οι συγκρούσεις ΗΠΑ-Ιράν περιπλέκουν τις προσπάθειες για τερματισμό του πολέμου

Πολιτική
08/07/2026 - 12:47

Άρειος Πάγος: Ο Βελόπουλος κατέθεσε μήνυση για τις δηλώσεις Γεωργιάδη περί χρηματισμού Τσίπρα

Πολιτική
08/07/2026 - 12:45

«Μπλόκο» ΝΔ στην κλήση Δημητριάδη, Ντίλιαν στην Επιτροπή Θεσμών - Δουδωνής: Ακραία μεθόδευση

Επιχειρήσεις
08/07/2026 - 12:41

Νέος Πρόεδρος του ΣΕΒΕ ο Θέμης Σαρασίδης – Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο ΔΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
08/07/2026 - 12:39

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 4,5% στο κόστος των συντελεστών παραγωγής στη γεωργία

ΜΕΤΑΛΛΑ
08/07/2026 - 12:28

ΕΛΣΤΑΤ: Στα 671,7 εκατ. ευρώ ανέρχονται οι εισαγωγές κρίσιμων πρώτων υλών το 2023

Ειδήσεις
08/07/2026 - 12:28

Αλλάζουν τα δεδομένα για το διπλό φονικό στο Αίγιο

Εμπορεύματα
08/07/2026 - 12:25

Πετρέλαιο: Εκτίναξη πάνω από 6% μετά τη δήλωση Τραμπ για το τέλος της συμφωνίας με Ιράν

Ειδήσεις
08/07/2026 - 12:17

Λέττα: Η ΕΕ οφείλει να προστατεύσει τη βιομηχανική της βάση

ΕΜΠΟΡΙΟ
08/07/2026 - 12:16

ΕΛΣΤΑΤ: «Άλμα» 20,9% στις εξαγωγές το Μάιο - Μείωση 15,7% στο εμπορικό έλλειμμα

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
08/07/2026 - 12:11

Η Sunlight Group φιλοξενεί το έργο BATTwin για τη διασφάλιση της ενεργειακής αυτονομίας στην Ευρώπη

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ