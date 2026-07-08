ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 4,5% στο κόστος των συντελεστών παραγωγής στη γεωργία

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Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τους ετήσιους Δείκτες Αμοιβής Συντελεστών Παραγωγής (ΑΣΠ) στη Γεωργία – Κτηνοτροφία, με έτος βάσης το 2020=100,0.

Η εξέλιξη του Γενικού Δείκτη Αμοιβής Συντελεστών Παραγωγής στη Γεωργία – Κτηνοτροφία, για το έτος 2025, έχει ως εξής:

Ο Γενικός Δείκτης για το έτος 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του έτους 2024 παρουσίασε αύξηση 4,5% έναντι αύξησης 5,7% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2024 με το έτος 2023.

Η μεταβολή του Γενικού Δείκτη Αμοιβής Συντελεστών Παραγωγής στη Γεωργία - Κτηνοτροφία (αύξηση 4,5%) το έτος 2025, σε σύγκριση με τον Γενικό Δείκτη του έτους 2024, οφείλεται στις ακόλουθες μεταβολές των επιμέρους δεικτών:

αύξηση του Δείκτη Αμοιβής Εργασίας (αγροτικά ημερομίσθια) κατά 7,6%

αύξηση του Δείκτη Ενοικίων Γης (ενοίκια αγροκτημάτων) κατά 2,6%

αύξηση του Δείκτη Αμοιβής Κεφαλαίου κατά 1,5% (μείωση 1,6% στο δείκτη τόκων δανείων και αύξηση 3,5% στο δείκτη ενοικίασης μηχανημάτων)

Ακολουθούν οι πίνακες που εμφανίζουν την εξέλιξη του Δείκτη Αμοιβής Συντελεστών Παραγωγής στη Γεωργία - Κτηνοτροφία για την περίοδο 2015 - 2025.