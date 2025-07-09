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Όμιλος Λάμψα: Τα μηνύματα για τη σεζόν από τη «ναυρχίδα» των ξενοδοχείων
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
10:21 - 09 Ιουλ 2025

Όμιλος Λάμψα: Τα μηνύματα για τη σεζόν από τη «ναυρχίδα» των ξενοδοχείων

Reporter.gr Newsroom
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Πολύτιμα μηνύματα για την πορεία της σεζόν καταγράφονται από τα δεδομένα που παρουσίασε ο όμιλος Λάμψα κατά τη χθεσινή (Τρίτη 8 Ιουλίου) Γενική Συνέλευση. Άλλωστε οι τιμές, οι πληρότητες, οι τάσεις που καταγράφει ο ιστορικός όμιλος αποτελούν «οδηγό» για τον κλάδο, ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι εκείνο που προσδιορίζεται ως «τουρισμός υψηλών απαιτήσεων». 

Μετά τη μεταπανδημική φρενίτιδα για κατανάλωση που έδωσε κίνηση και καλές τιμές η τάση παραπέμπει σε μια διαδικασία σταθεροποίησης, κάτι που αποτελεί και μόνιμη επωδό όλων των παραγόντων του κλάδου. Ουσιαστικά, η τάση αυτή φέρνει στο προσκήνιο την ανάγκη έγκαιρης προετοιμασίας καθώς το μεγάλο στοίχημα θα είναι το 2026 οπότε και θα φανεί η όποια επίδραση των καταστάσεων που αντιμετωπίζει η αμερικανική αγορά, ένα μεγάλο κομμάτι της οποίας αφορά και τον Όμιλο Λάμψα.

Για αυτό άλλωστε ο Όμιλος προχωρά σε επενδύσεις αλλά και κινήσεις εμπλουτισμού του προσφερόμενου προϊόντος της ώστε να κλειδώσει μια βιώσιμη πορεία, κάτι που θα πρέπει συνολικά να πράξει και το σύνολο της αγοράς.

Στο πλαίσιο αυτό ο Όμιλος προωθεί επενδύσεις όπως η εμβληματική ανάπλαση του Elatos Resort, ύψους άνω των 30 εκατ. ευρώ, που, όπως αναφέρθηκε στη Γενική Συνέλευση, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Η ολοκλήρωση των εργασιών να τοποθετείται μέσα στην επόμενη διετία. «Η επένδυση προχωράει με λίγο αργούς ρυθμούς λόγω των δυσκολιών που αντιμετωπίζουμε σε σχέση, για παράδειγμα, με τις καιρικές συνθήκες και τη μεταφορά των απαραίτητων υλικών για την υλοποίηση του project. Ευελπιστούμε ότι μέσα στον επόμενο 1 με 1,5 χρόνο θα είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε», είπε η Χλόη Λασκαρίδη, πρόεδρος της εταιρείας.

Σημειώνεται ότι τον περασμένο Ιανουάριο η Λάμψα συμφώνησε με τον γαλλικό όμιλο Accor για την ένταξη του Elatos Resort στον Παρνασσό στη χωρία των ξενοδοχειακών μονάδων πολυτελείας Emblems Collection, σηματοδοτώντας την άφιξη του συγκεκριμένου brand στην Ελλάδα.

Με αυτήν την κίνηση να πάει στα ... βουνά αλλά με ένα ισχυρό brand ο Όμιλος δίνει το σήμα για το άνοιγμα των ορεινών προορισμών στον τουρισμό υψηλών απαιτήσεων με αναφορά στη διεθνή αγορά ευεξίας και αναψυχής.

Ως προς το πλάνο του ομίλου στην ελληνική πρωτεύουσα, υπενθυμίζεται ότι μόλις πριν από περίπου έναν μήνα έκανε πρεμιέρα το Athens Capital Suites - MGallery Collection στο κέντρο της Αθήνας, επί της οδού Ζαλοκώστα 7-9. Το Athens Capital Suites - MGallery Collection αποτελεί επί της ουσίας τη νέα, πολυτελή προσθήκη του Athens Capital Hotel, το οποίο εμπλουτίζει πλέον την εμπειρία φιλοξενίας με 19 κομψές σουίτες.

Σε ό,τι αφορά στην αξιοποίηση του οικοπέδου επί της οδού Κριεζώτου 8-10, ιδιοκτησίας του ΕΦΚΑ, όπου σήμερα λειτουργεί parking, η ΛΑΜΨΑ προτίθεται να ασκήσει το δικαίωμα προτίμησης που έχει, όταν προκηρυχθεί ο νέος διαγωνισμός από τον Φορέα, με στόχο την ανάπτυξη ενός σύγχρονου σταθμού στάθμευσης αυτοκινήτων.

Οι τιμές

Πάντως με όχημα τις αυξημένες πληρότητες η εικόνα του Ομίλου είναι θετική. «Το α’ εξάμηνο διαπιστώσαμε μια σταθεροποίηση τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τα ελληνικά ξενοδοχεία με αύξηση των εσόδων κατά 1,5 εκατ. ευρώ για τις δύο ναυαρχίδες της εταιρείας, τη «Μεγάλη Βρεταννία» και το King George. Μαζί με το Athens Capital Hotel - MGalleryCollection η αύξηση των εσόδων για το α’ εξάμηνο του έτους διαμορφώνεται στα 2 εκατ. ευρώ», επεσήμανε η διοίκηση της εισηγμένης κατά τη Γ.Σ. των μετόχων της εταιρείας.

Όπως αναφέρθηκε, η μέση τιμή δωματίου στα ξενοδοχεία της εταιρείας καταγράφει μικρή πτώση σε σχέση με πέρυσι, μετά όμως μια εκρηκτική αύξηση που καταγράφηκε τα έτη μετά την πανδημία. ‘Ετσι, με βάση όσα αναφέρθηκαν το κόστος για μία διανυκτέρευση στη «Μεγάλη Βρεταννία» διαμορφώνεται φέτος σε επίπεδα λίγο υψηλότερα των 520 ευρώ. Σημειώνεται ότι πριν από την πανδημία η μέση τιμή στο εμβληματικό ξενοδοχείο της πλατείας Συντάγματος ήταν στα 350 ευρώ.

«Η μέση τιμή δωματίου κινείται σε λίγο χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με πέρυσι, αλλά μετά από χρόνια συνεχούς ανόδου κάποια στιγμή υπάρχει μια σταθεροποίηση. Το 2025 είναι μια χρονιά χωρίς εκπλήξεις μέχρι τώρα και εκτιμούμε ότι θα συνεχίσει στον ίδιο ρυθμό μέχρι το τέλος του έτους», τόνισε η διοίκηση της εταιρείας.

Την ίδια ώρα η πληρότητα, όμως, να κινείται σε καλύτερα επίπεδα συγκριτικά με το 2024. Με βάση τις προβλέψεις της διοίκησης της Λάμψα, η πληρότητα στη «Μεγάλη Βρεταννία» εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στο 71% έναντι 68% πέρυσι, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στο King George εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει το 80%.

Η Σερβία

Στο μεταξύ, τα δύο ξενοδοχεία της εισηγμένης στη Σερβία, το Hyatt Regency Belgrade και το Mercure Belgrade Excelsior καταγράφουν πιο χαμηλές επιδόσεις σε σχέση με πέρυσι ένεκα και των πολιτικών ισορροπιών στη γειτονική χώρα. «Τα έσοδα των δύο ξενοδοχείων μας στη Σερβία υπολείπονται μέχρι στιγμής περίπου 1 εκατ. ευρώ σε σχέση με πέρυσι. Υπάρχουν αρκετές αναταραχές και διαδηλώσεις που έχουν επηρεάσει τη δυναμική των ξενοδοχείων. Είναι κάτι πρόσκαιρο και ελπίζουμε να ανακάμψουν τα δύο ξενοδοχεία», ανέφερε η διοίκηση στο πλαίσιο της γενικής συνέλευσης.

Τελευταία τροποποίηση στις 09/07/2025 - 10:24
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