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AUTODIA: Διανομή δικαιωμάτων πάνω από €11 εκατ. στους δημιουργούς
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ & ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
10:08 - 09 Ιουλ 2025

AUTODIA: Διανομή δικαιωμάτων πάνω από €11 εκατ. στους δημιουργούς

Reporter.gr Newsroom
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 Με τη Διανομή Ιουλίου 2025, η ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ / Autodia θα διανείμει συνολικά για το Α’ Εξάμηνο του 2025 μικτά δικαιώματα ύψους περίπου 11,4 εκατομμυρίων ευρώ στα μέλη της – συνθέτες, στιχουργούς και εκδότες μουσικής – καθώς και στις αδελφές εταιρείες του εξωτερικού.

Την Τρίτη 8 Ιουλίου ξεκίνησε η αποστολή των εκκαθαρίσεων στους δικαιούχους. Από το συνολικό ποσό, τα καθαρά δικαιώματα που θα λάβουν οι δημιουργοί και δικαιούχοι ανέρχονται σε περίπου 9 εκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 11,5% στο μικτό και 9,9% στο καθαρό ποσό, σε σύγκριση με το αντίστοιχο Α’ Εξάμηνο του 2024.

Η διανομή για το Α’ Εξάμηνο 2025 περιλαμβάνει έσοδα από τις ακόλουθες πηγές, οι οποίες κατέγραψαν ανοδική πορεία γενικότερα: Δημόσια Εκτέλεση (με μηχανικά μέσα), Κινηματογράφους, Ζωντανή Εκτέλεση (συναυλίες, πανηγύρια και live εμφανίσεις), Δικαιώματα Εξωτερικού, Τηλεόραση, Ραδιόφωνο, Επιγραμμική χρήση (MINT, MLC και NETFLIX), Μηχανική Αναπαραγωγή (ανεξάρτητες παραγωγές - BIEM/IFPI), Μεγάλες Συναυλίες (Major LiveConcerts) και Άδειες για Οπτικοακουστικές Παραγωγές (Synchro).

Ειδικότερα, τα δικαιώματα από την Τηλεόρασηπαρουσίασαν άνοδο, σε σχέση με το Α’ Εξάμηνο του 2024, και προήλθαν από πηγές, όπως η VODAFONETV (για τα έτη 2020, 2021 και 2022), η ΕΡΤ (2024), οΣΚΑΪ TV (2022) και η πλατφόρμα ERTFLIX (2024). Αύξηση σημείωσαν και τα δικαιώματα από το Ραδιόφωνο, με αρκετούς σταθμούς να συμμετέχουν στη Διανομή Α’ Εξαμήνου 2025, όπως είναι οι Δρόμος, Σφαίρα, Δίεση, Μέντα, Ρυθμός, Παραπολιτικά, Λάμψη, Alpha, Mad, Kiss, Athens DJ και άλλοι.

Θετικό απολογισμό κατέγραψε η Γενική Συνέλευση

Η ευνοϊκή εικόνα ενισχύθηκε από τα αποτελέσματα της πρόσφατης Γενικής Συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 4 Ιουλίου, με τη συμμετοχή πλήθους δημιουργών, κληρονόμων και εκδοτών μουσικής.

Κατά τη διάρκειά της, παρουσιάστηκαν θετικά οικονομικά αποτελέσματα για το 2024, έτος κατά το οποίο τα συνολικά μικτά έσοδα διαμορφώθηκαν στα 30,4 εκατομμύρια ευρώ, ενώ το λειτουργικό κόστος περιορίστηκε μεσοσταθμικά στο 19,8%. Όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης εγκρίθηκαν από την ολομέλεια, ενώ δόθηκε το «πράσινο φως» για την έναρξη των πληρωμών προς τα μέλη και λοιπούς δικαιούχους μέχρι το τέλος της εβδομάδας.

Χαρακτηριστικό της προόδου, αλλά και της σημαίνουσας θέσης που κατέχει ο κορυφαίος ελληνικός Οργανισμός στον τομέα της συλλογικής διαχείρισης, είναι ότι σε βάθος επταετίας (2018-2024), τα συνολικά του έσοδα ξεπέρασαν τα 98.000.000 ευρώ περίπου. Το καθαρό ποσό των διανεμηθέντων και προς διανομή δικαιωμάτων στους δημιουργούς/δικαιούχους και τους συμβεβλημένους οργανισμούς ανέρχεται σε πάνω από 71.000.000 ευρώ περίπου.

Η Γενική Διευθύντρια Μαργαρίτα Παναγιωτοπούλου παρουσίασε τις κυριότερες εξελίξεις και δράσεις που υλοποιήθηκαν την περασμένη χρονιά σε οικονομικό, επιχειρησιακό και τεχνικό επίπεδο, αναδεικνύοντας τη συμβολή τους στη διαμόρφωση του φετινού θετικού απολογισμού.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος Δ.Σ. Γιάννης Γλέζος τόνισε την ανάγκη για μία πιο δυναμική και άμεση δράση των Οργανισμών Συλλογικής Διαχείρισης και των αντιπροσωπευτικών τους φορέων, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε διεθνές επίπεδο, με στόχο την ουσιαστική προστασία των δικαιωμάτων των δημιουργών απέναντι στις σοβαρές προκλήσεις που θέτει η Τεχνητή Νοημοσύνη.

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