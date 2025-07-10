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ΕΛΕΤΑΕΝ : Αύξηση συνδέσεων «αιολικών» επενδύσεων αλλά και «καμπανάκια» για τη γραφειοκρατία
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
09:40 - 10 Ιουλ 2025

ΕΛΕΤΑΕΝ : Αύξηση συνδέσεων «αιολικών» επενδύσεων αλλά και «καμπανάκια» για τη γραφειοκρατία

Reporter.gr Newsroom
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Ξεπέρασε τα 5,5 GW η αιολική ισχύς που είναι συνδεδεμένη στο δίκτυο. Συγκεκριμένα, 5.507 MW ήταν η συνολική αιολική ισχύς στην Ελλάδα στο τέλος του Ιουνίου 2025. Αυτό προκύπτει από την ετήσια Στατιστική της Αιολικής Ενέργειας στην Ελλάδα που ανακοίνωσε η Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας (ΕΛΕΤΑΕΝ).

Η Στατιστική της Αιολικής Ενέργειας στην Ελλάδα για το Α’ εξάμηνο 2025

  • Αιολικές επενδύσεις συνολικού ύψους 180 εκατ. € συνδέθηκαν στο δίκτυο κατά το Α’ εξάμηνο 2025
  • 2,8% η αύξηση σε σχέση με το τέλος του 2024

Με βάση τη Στατιστική, κατά το Α’ εξάμηνο συνδέθηκαν στο δίκτυο 37 νέες ανεμογεννήτριες συνολικής αποδιδόμενης ισχύος 152,2 MW που αντιστοιχούν σε επενδύσεις συνολικού ύψος 180 εκατ. ευρώ. Αυτό αποτελεί αύξηση 2,8% σε σχέση με το τέλος του 2024.

Πρόκειται για διπλασιασμό του ετήσιου ρυθμού ανάπτυξης σε σχέση με το προηγούμενο έτος, 2024. Αυτό είναι θετικό, αλλά δεν αρκεί για την αποκατάσταση της ισορροπίας στο μείγμα τεχνολογιών ΑΠΕ.

Οι δρομολογημένες επενδύσεις

Κατά το τέλος του Ιουνίου 2025 ήταν υπό κατασκευή ή είχαν συμβολαιοποιηθεί πάνω από 1 GW νέων αιολικών πάρκων, η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων αναμένεται να συνδεθούν στο δίκτυο εντός των επόμενων 18 μηνών. Σε αυτά πρέπει να προστεθούν ακόμα 300 MW περίπου, που έχουν επιλεγεί σε διαγωνισμούς, έχουν καταθέσει τις εγγυητικές καλής εκτέλεσης αλλά δεν ανήκουν σε κάποια από τις ανωτέρω κατηγορίες. Ως αποτέλεσμα η συνολική αιολική ισχύς εκτιμάται σε 6,5 GW στο τέλος της περιόδου αυτής.

Η γεωγραφική κατανομή

Σε επίπεδο Περιφερειών, η Στερεά Ελλάδα παραμένει στην κορυφή των αιολικών εγκαταστάσεων αφού φιλοξενεί 2.427 MW (44%) και ακολουθεί η Πελοπόννησος με 709 ΜW (13%) και η Ανατολική Μακεδονία – Θράκη όπου βρίσκονται 535 MW (97%).

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Οι επενδυτές

Όσον αφορά τους επιχειρηματικούς ομίλους, στο Top-5 κατατάσσονται:

  • η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή με 1.034 MW (18,8%)
  • η ΜORE με 774 MW (14,1%)
  • η Iberdrola Rokas με 409 MW (7,4%)
  • η Principia με 368 MW (6,7%) και
  • η ΔΕΗ Ανανεώσιμες με 308 MW (5,6%)

Ακολουθούν η Total Energies, η EDF, η METLEN, η Jasper Energy κ.α.

Οι κατασκευαστές

H εικόνα για τους κατασκευαστές των ανεμογεννητριών είναι η εξής:

H Vestas έχει προμηθεύσει το 45,1% της συνολικής αποδιδόμενης αιολικής ισχύος στην Ελλάδα. Ακολουθούν η Enercon με 25,7%, η Siemens Gamesa με 16,4%, η Nordex με 7,6% και η GE Renewable με 3,7%. Μικρότερα μερίδια κατέχουν οι EWT, Goldwind και Leitwind.

To Α’ εξάμηνο 2025 τις νέες ανεμογεννήτριες προμήθευσαν: η Vestas (84,9MW – 55,8%), η Enercon (37,3ΜW – 24,5%) και η Nordex (30MW – 19,7%).

Σημειώνεται ότι όλα τα ως άνω αναφερόμενα μεγέθη αφορούν αιολική ισχύ που αποδίδεται στο δίκτυο.

Τα έργα των διαγωνισμών

Κατά την περίοδο 2018-2022 έχουν επιλεγεί μέσω των διαγωνισμών της ΡΑΕ αιολικά πάρκα συνολικής ισχύος 1.592MW, δηλαδή ώριμα έργα που θα έπρεπε ήδη να έχουν όλα τεθεί σε λειτουργία.

Όμως εξαιτίας κυρίως των καθυστερήσεων που προκαλούν τα γραφειοκρατικά εμπόδια, μόλις τα 746 MW, δηλ. το 47%, είχαν κατορθώσει να λειτουργούν κατά το τέλος του Α’ εξαμήνου 2025.

Οι καθυστερήσεις αυτές δεν είναι χωρίς συνέπειες. Η τιμή αποζημίωσης των αιολικών πάρκων που έχουν επιλεγεί σε διαγωνισμούς και δεν έχουν υλοποιηθεί ακόμα είναι πολύ μικρότερη από το κόστος παραγωγής από φυσικό αέριο ή λιγνίτη. Τα αιολικά αυτά έργα, συνολικής ισχύος 846 MW, εάν είχαν ολοκληρωθεί έγκαιρα, θα πρόσφεραν περισσότερη φθηνή ενέργεια και μόνιμη ανακούφιση στους Έλληνες καταναλωτές και την εθνική οικονομία.

O χάρτης της αιολικής ενέργειας

Τις επόμενες ημέρες θα ενημερωθεί η ηλεκτρονική εφαρμογή με τον γεωπληροφοριακό χάρτη της ΕΛΕΤΑΕΝ.

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