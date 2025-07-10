Κατρίνης: Ο Μητσοτάκης εργαλειοποιεί το μεταναστευτικό για να καλύψει τις αποτυχίες του

Για εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού ώστε να καλύψει την αποτυχία της πολιτικής του στη Λιβύη κατηγόρησε τον κ. Μητσοτάκη από το βήμα της Βουλής ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης, ενώ τον εγκάλεσε γιατί δε θέτει το ζήτημα στις πραγματικές του διαστάσεις στους Ευρωπαίους εταίρους.

Αναφερόμενος στην κατάρρευση μέσα σε 48 ώρες της ψευδούς εικόνας που παρουσίασε ο υπουργός Εξωτερικών, ο κ.Κατρίνης τόνισε ότι ο Έλληνας πρωθυπουργός αποφεύγει να αναδείξει το ρόλο της Τουρκίας στην έξαρση του μεταναστευτικού από τη Λιβύη, ως μέσου πίεσης στην Ελλάδα και την Ευρώπη.

«Ο κ. Μητσοτάκης δε θέτει το ζήτημα στις πραγματικές του διαστάσεις : ότι οποιαδήποτε σχέση της Τουρκίας με την Ε.Ε. σε διπλωματικό, οικονομικό και πολιτικό επίπεδο θα αξιολογείται από τη συμπεριφορά της στο μεταναστευτικό» σημείωσε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ενώ ζήτησε από τον πρωθυπουργό να θέσει στους εταίρους ζήτημα διακοπής κοινοτικής χρηματοδότησης προς τη Λιβύη, εφ’όσον συνεχιστεί η ίδια κατάσταση.

Για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ.Κατρίνης μίλησε για ένα «τεράστιο σκάνδαλο διαφθοράς, μεθοδικά οργανωμένο, συστηματικά εκτελεσμένο και με κυβερνητική πολιτική κάλυψη», που «συγκλονίζει την ελληνική κοινωνία».

Αναφέρθηκε στις περιπτώσεις πρώην προέδρων του ΟΠΕΚΕΠΕ που οδηγήθηκαν σε παραίτηση επειδή μπλόκαραν χιλιάδες ΑΦΜ που έπρεπε να ελεγχθούν και αποκάλυψαν παρατυπίες, ενώ υπογράμμισε πως η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός γνώριζαν πολύ καλά τι γίνεται, υπενθυμίζοντας ότι ο κ. Βάρας μετά από την παραίτησή του τοποθετήθηκε σύμβουλος του Πρωθυπουργού.

«Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ αποκαλύπτει τις πραγματικές προτεραιότητες και προθέσεις της κυβέρνησης Μητσοτάκη», τόνισε με έμφαση ο Μιχάλης Κατρίνης.

Ειδικότερα ανέφερε ότι οι πραγματικοί γεωργοί και κτηνοτρόφοι στερήθηκαν πολύτιμους πόρους για να κρατήσουν τις εκμεταλλεύσεις τους ζωντανές και να καλύψουν το αυξημένο κόστος παραγωγής, σημειώνοντας πώς δεν ήταν τυχαίο ότι οι αγρότες για πρώτη φορά έλαβαν τόσο καθυστερημένες και κουτσουρεμένες τις επιδοτήσεις.

Μίλησε για πλήρη περιφρόνηση προς τους Έλληνες φορολογούμενους, οι οποίοι θα κληθούν να πληρώσουν τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν από την Ε.Ε. για κακοδιαχείριση κοινοτικών πόρων προς εξυπηρέτηση των κομματικών στελεχών της ΝΔ.

Παράλληλα, ανέδειξε την έλλειψη κάθε έννοιας αξιοκρατίας και αξιολόγησης από τη σημερινή κυβέρνηση, αναφερόμενος στην τιμωρία δύο υπαλλήλων του ΟΠΕΚΕΠΕ, στους οποίους επιβλήθηκε πειθαρχική δίωξη, στέρηση μισθού και τοποθέτηση σε υπηρεσιακό ψυγείο γιατί αρνήθηκαν να συγκαλύψουν τις εστίες διαφθοράς και έκαναν σωστά τη δουλειά τους.

Σημείωσε χαρακτηριστικά ότι οι πρακτικές αυτές διασύρουν τη χώρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και της στερούν αξιοπιστία, κύρος και πολιτικό κεφάλαιο στο τραπέζι των ευρωπαϊκών διαπραγματεύσεων σε μια κρίσιμη περίοδο.

Κλείνοντας έστειλε σαφές μήνυμα για την αναγκαιότητα πολιτικής αλλαγής, τονίζοντας ότι «οι Έλληνες πολίτες αξίζουν καλύτερα και περισσότερα, δικαιούνται μια σύγχρονη, ευρωπαϊκή χώρα με θεσμική λειτουργία, εξωστρεφή διπλωματία, κοινωνική ευημερία, δικαιώματα και σεβασμό στους πολίτες». Όπως υπογράμμισε, αυτό είναι το όραμα και η πυξίδα του ΠΑΣΟΚ για το μέλλον.