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Χρηματιστήριο: Στις 1922 μονάδες, πλέον, η πλησιέστερη στήριξη
Αναλύσεις
09:25 - 10 Ιουλ 2025

Χρηματιστήριο: Στις 1922 μονάδες, πλέον, η πλησιέστερη στήριξη

Reporter.gr Newsroom
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Άνοδο κατά 0,78% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. κλείνοντας στις 1962,04 μονάδες (υψηλό 183 μηνών). Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 293,9 εκ. ευρώ.

Οι αψιμαχίες μεταξύ αγοραστών και πωλητών οδήγησαν σε μεταβλητότητα με το ΓΔ να κινείται σε αρνητικό έδαφος και αρκετούς να θεωρούν ότι η διάθεση ρευστοποιήσεων θα επικρατούσε. Σύντομα όμως, το σκηνικό άλλαξε με τους αγοραστές να αναλαμβάνουν την υπεροπλία καθώς το ενδεχόμενο προσωρινής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ε.Ε. για τους δασμούς αναζωπύρωσε το αγοραστικό ενδιαφέρον, με το ΓΔ να καταγράφει ενδοσυνεδριακό υψηλό στις 1971 μονάδες περί τις 4μμ με οδηγό τις τράπεζες και άλλα blue chips και να κλείνει στις δημοπρασίες λίγο χαμηλότερα.

Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών τίτλων διαμορφώνονταν στο 3,391% με τις ευρωπαϊκές αγορές να κινούνται ανοδικά. Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (+1,52%) κατέγραψε κέρδη με την Πειραιώς (+1,94%) να υπεραποδίδει.

Κέρδη ακόμη κατέγραψε η Βιοχάλκο (+1,42%), η ΔΕΗ (+1,52%), το Jumbo (+1,72%), η Cenergy (+1,72%), η ΓΕΚΤΕΡΝΑ (+0,88%) αλλά και η Αττικής (+6,39%) και η Unibios (+15,64%) από τη μεσαία και μικρή κεφαλαιοποίηση. Στον αντίποδα, απώλειες κατέγραψε η Helleniq Energy (-1,02%), η Motor Oil (-0,79%), ο ΟΠΑΠ (-0,61%) και ο Aktor (-0,92%) . Απολογιστικά, 60 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 44 εκείνων που υποχώρησαν.

Στις 12μμ η ΕΛΣΤΑΤ ανακοινώνει τα στοιχεία για τη βιομηχανική παραγωγή του Μαΐου σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. διαφαινόμενη επίτευξη συμφωνίας μεταξύ της Ε.Ε και του Ντ. Τραμπ, αναφορικά με τους δασμούς, πυροδότησε το αγοραστικό ενδιαφέρον, με αποτέλεσμα μερικοί Ευρωπαϊκοί δείκτες να καταγράψουν νέα ιστορικά υψηλά. Ανάμεσά τους και ο Γ.Δ. που αναρριχήθηκε μέχρι τις 1971 μονάδες. Το αμέσως προηγούμενο στις 1922 μονάδες αποτελεί πλέον την πλησιέστερη στήριξη.

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