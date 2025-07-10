Aluma Hotels & Resorts: Επενδύει 100 εκατ σε ξενοδοχεία - Οι κινήσεις στην Ελλάδα

Επενδύσεις ύψους 100 εκατ. ευρώ θα υλοποιήσει στην Ευρώπη η Aluma Hotels & Resorts, μέλος του ισραηλινών συμφερόντων ομίλου Isrotel σε Ελλάδα και Ιταλία και δη τη Ρώμη, ένα εκ των οποίων είναι στη Via Veneto. Ήδη, βέβαια, η αλυσίδα είναι η μεγαλύτερη στο Ισραήλ με 25 μονάδες και βλέποντας ακόμη στην Ελληνική αγορά ακινήτων σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης, έχει βάλει σε τροχιά μια διαδικασία έντονης ανάπτυξης, πάντα με αγορές ακινήτων και εν συνεχεία λειτουργία μονάδων.

Ήδη η αλυσίδα διαθέτει πέντε ξενοδοχεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, και εξετάζει πιθανότητα επέκτασης σε νησιωτικούς προορισμούς της χώρας, και κυρίως στην Κρήτη, στην Κέρκυρα και στη Ρόδο, όπου και υπάρχει δυνατότητα ανάπτυξης μονάδων μεγάλης κλίμακας. Κάτι που είναι η βασική προϋπόθεση για τις επενδύσεις της εν λόγω αλυσίδας.

Ετσι από 15 Μαΐου ξεκίνησε τη λειτουργία του το Adia (σ.σ.: δώρο) Aluma Athens Curio Collection by Hilton, που όπως αναφέρθηκε χθες στην παρουσίασή του στα ΜΜΕ, είναι το ξενοδοχείο-ναυαρχίδα της αλυσίδας στην ελληνική πρωτεύουσα.

Το Adia Aluma Athens Curio Collection by Hilton βρίσκεται στη συμβολή των οδών Λυκούργου 18 και Σωκράτους 34, εν μέσω εμβληματικών κτιρίων εκεί που ήταν άλλοτε έδρα των φορολογικών αρχών. Μάλιστα, όπως αναφέρει η εταιρεία, δεσπόζει ως ένα αρχιτεκτονικό στολίδι εννέα ορόφων, διαθέτοντας 215 κομψά διαμορφωμένα δωμάτια και σουίτες. Όπως σημειώνεται, το ξενοδοχείο προσφέρει έναν αρμονικό συνδυασμό σύγχρονης πολυτέλειας και αυθεντικού αθηναϊκού χαρακτήρα, απευθυνόμενο τόσο σε ταξιδιώτες αναψυχής όσο και σε επαγγελματίες που αναζητούν εξαιρετική εξυπηρέτηση και αξέχαστες εμπειρίες.

«Το Adia Aluma Athens Curio Collection by Hilton ενσαρκώνει την ουσία της δέσμευσης της Aluma για αυθεντική και ουσιαστική φιλοξενία», δήλωσε ο Ιωάννης Ζιάκος, Γενικός Διευθυντής του Adia Aluma Athens Curio Collection by Hilton. «Όραμά μας είναι να δημιουργήσουμε έναν χώρο όπου οι επισκέπτες αισθάνονται πραγματικά ευπρόσδεκτοι και αναζωογονημένοι — έναν τόπο όπου κάθε λεπτομέρεια αποπνέει φροντίδα, εκλέπτυνση και τη ζωντανή ενέργεια της Αθήνας».

«Το ξενοδοχείο έχει ξεκινήσει δυναμικά και για τον Ιούλιο ηπληρότητα διαμορφώνεται στο 60%», ανέφερε επίσης κατά την παρουσίαση ο διευθυντής του ξενοδοχείου, Γιάννης Ζιάκος.

Παράλληλα στο χαρτοφυλάκιο της Aluma Hotels & Resorts έχουν ενταχθεί το Skylark και το Anise, δύο μονάδες που ανήκαν στο χαρτοφυλάκιο της επίσης ισραηλινών συμφερόντων Brown Hotels. To Anise (σ.σ.: σημαίνει γλυκάνισος), δυναμικότητας 63 δωματίων, λειτουργούσε ως Brown Spices, ενώ το Skylark, δυναμικότητας 199 δωματίων,λειτουργούσε ως Lighthouse. Πρόκειται για το ιστορικό ξενοδοχείο La Mirage, στην οδό Κοτοπούλη στην Ομόνοια, εκεί που ήταν το θέατρο της μεγάλης ηθοποιού, το οποίο οι Ισραηλινοί της Brown είχαν μισθώσει μακροχρόνια στο πλαίσιο σχετικού διαγωνισμού που είχε προκηρύξει η Υπηρεσία Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας Ενόπλων Δυνάμεων. Και τα δύο ξενοδοχεία θα ενταχθούν στο δίκτυο της Hilton και θα λειτουργούν ως Tapestry Collection.

Σε ό,τι αφορά το τέταρτο ξενοδοχείο της αλυσίδας στην Αθήνα, αυτό θα βρίσκεται δίπλα στο Anise, στην οδό Ευριπίδου. Μέσα στο επόμενο διάστημα θα ξεκινήσει η ανάπλαση του κτιρίου γραφείων στο οποίο θα στεγαστεί η νέα μονάδα της Aluma Hotels& Resorts, που επίσης θα φέρει το brand Tapestryτης Hilton.

«Η Αθήνα είναι ένας προορισμός για όλο τον χρόνο και το κέντρο της πόλης έχει αλλάξει πολύ τα τελευταία 6 χρόνια», τόνισε, μεταξύ άλλων, στο περιθώριο της παρουσίασης του Adia Aluma Athens Curio Collection by Hilton ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Moshe Ben Hayun.

Η Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη η αλυσίδα έχει ήδη δρομολογήσει την ανάπλαση του πρώην ξενοδοχείου «Βιέννη»στην οδό Εγνατία 2-4, ενώ προωθεί την μεταμόρφωση σε ξενοδοχείο ενός ιστορικού κτιρίου, το οποίο κι αυτό είχε αναλάβει η Brown Hotels, στη συμβολή των οδών Μοναστηρίου και Εγνατίας, εκεί που άλλοτε στεγαζόταν ένα κολλέγιο. Οι εργασίες για την ανακατασκευή του ακινήτου αναμένεται να ξεκινήσουν στο τέλος του έτους, με τους επιτελείς της Aluma να εξετάζουν αυτό το διάστημα εάν το ξενοδοχείο θα είναι τελικά 4 ή 5 αστέρων. Υπενθυμίζεται ότι το ιστορικό διατηρητέο χτίστηκε την περίοδο 1929-1931 στη θέση που της βυζαντινής εκκλησίας της Αγίας Κυριακής, η οποία κάηκε ολοσχερώς στη μεγάλη πυρκαγιά της Θεσσαλονίκης το 1917.

«Επιλέξαμε την Ελλάδα ως το πρώτο βήμα για τη διεθνή μας επέκταση λόγω της εγγύτητάς της με το Ισραήλ, του ευνοϊκού κλίματος, της εξαιρετικής γαστρονομίας και των αμέτρητων δυνατοτήτων για αγορές και διασκέδαση», είχε πει στο παρελθόν ο CEO της Aluma Hotels που δεν έκρυψε μιλώντας σε πηγαδάκι κατά την παρουσίαση του Adia Aluma Athens Curio Collection by Hilton ότι για την πύκνωση της κίνησης των μονάδων στην Ομόνοια ρόλο θα παίξει και η παρουσία του καταστήματος “σημαία” της Inditex, του Zara στο ΜΙΝΙΟΝ. Κι αυτό γιατί οι Ισραηλινοί αρέσκονται στα ψώνια και δη από την εν λόγω μπράντα.

Η Isrotel

Σημειώνεται ότι η Isrotel ιδρύθηκε το 1980 από τον Nτέιβιντ Λιούις και σήμερα είναι μία από τις μεγαλύτερες ξενοδοχειακές αλυσίδες στο Ισραήλ. Η εισηγμένη εταιρεία έχει αναπτύξει ένα χαρτοφυλάκιο 24 ξενοδοχείων σε κεντρικές τοποθεσίες του Ισραήλ, όπου επεκτείνεται ακόμη και σήμερα, ενώ πλέον με στόχο να μειώσει το ρίσκο και να τοποθετηθεί σε αγορές και εκτός του Ισραήλ, ακολουθεί σταθερά επεκτατικά βήματα στη Γηραιά ήπειρο με εφαλτήριο την Ελλάδα. Η πλειονότητα των ξενοδοχείων της αλυσίδας βρίσκεται στην πόλη Ελάτ.

Στο portfolio της Isrotel, πάντως, η οποία έχει έδρα στο Τελ Αβίβ και απασχολεί πάνω από 6.000 εργαζομένους, εκτός από ξενοδοχειακές μονάδες, περιλαμβάνονται και χώροι ευεξίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, και η οικογένεια Νταγιάν έχει επενδύσει στην αλυσίδα. Η τελευταία έγινε ευρέως γνωστή στην Ελλάδα από τη συμμετοχή της, μέσω της Vivion Investments, στον διαγωνισμό που είχε προκηρύξει το ΤΑΙΠΕΔ για την αξιοποίηση τμήματος της πρώην αμερικανικής βάσης στις Γούρνες του Ηρακλείου Κρήτης. Η οικογένεια Νταγιάν, η οποία είναι αναμφίβολα μια από τις πλουσιότερες στο Ισραήλ και δραστηριοποιείται στον κλάδο του real estate, έχει αποκτήσει ισχυρή παρουσία στη Γερμανία και στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Να σημειωθεί ότι το Adia Aluma Athens Curio Collection by Hilton διαθέτει:

Δύο ξεχωριστά εστιατόρια: το πρώτο στον ισόγειο χώρο και το δεύτερο στην ταράτσα, προσφέροντας πανοραμική θέα στον αστικό ορίζοντα και την Ακρόπολη.

Πισίνα και μπαρ στον τελευταίο όροφο (rooftop), ιδανικά για χαλάρωση με μοναδικά κοκτέιλ και επιλεγμένα μενού εμπνευσμένα από τοπικές και διεθνείς γεύσεις.

Ευρύχωρους χώροι εκδηλώσεων και συνεδρίων, που περιλαμβάνουν μια υπερσύγχρονη αίθουσα εκδηλώσεων χωρητικότητας έως 70 ατόμων, ιδανική για μικρές συνεδριάσεις, επιχειρηματικές συναντήσεις και κοινωνικές συγκεντρώσεις.

Αποκλειστικούς χώρους συναντήσεων για μικρότερες επαγγελματικές ανάγκες.

Πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο και πολυτελές χώρο ευεξίας, προσφέροντας αναζωογόνηση και χαλάρωση σε ένα κομψό περιβάλλον.

Δωρεάν ασύρματη σύνδεση (Wi-Fi) σε όλους τους χώρους του ξενοδοχείου.

Ιδανικά τοποθετημένο στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας, το Adia Aluma Athens Curio Collection by Hilton προσφέρει στους επισκέπτες εύκολη πρόσβαση σε σημαντικά αξιοθέατα όπως η Πλατεία Ομονοίας, η οδός Πειραιώς, καθώς και οι ζωντανές γειτονιές στο Μοναστηράκι και στο Ψυρρή, πλούσιες σε πολιτισμό, πολύχρωμες αγορές και νυχτερινή ζωή.

Το Adia Aluma Athens Curio Collection by Hilton συμμετέχει στο Hilton Honors®, το βραβευμένο πρόγραμμα πιστότητας πελατών που καλύπτει 18 ξενοδοχειακά brands του ομίλου Hilton. Τα μέλη του Hilton Honors που πραγματοποιούν κρατήσεις απευθείας μέσω των προτιμώμενων καναλιών της Hilton απολαμβάνουν αποκλειστικά προνόμια, όπως ευέλικτες επιλογές πληρωμής, εκπτώσεις για τα μέλη και βολικά ψηφιακά εργαλεία, όπως mobile check-in, επιλογή δωματίου και πρόσβαση με Ψηφιακό Κλειδί.