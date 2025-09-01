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TAP: Στρατηγικό ορόσημο με 50 bcm φυσικού αερίου – Σχέδια επέκτασης δυναμικότητας έως το 2026
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
11:50 - 01 Σεπ 2025

TAP: Στρατηγικό ορόσημο με 50 bcm φυσικού αερίου – Σχέδια επέκτασης δυναμικότητας έως το 2026

Reporter.gr Newsroom
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Ο Διαδριατικός Αγωγός Φυσικού Αερίου (TAP) ανακοινώνει ότι έχει μεταφέρει συνολικά 50 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα (bcm) φυσικού αερίου στην Ευρώπη από την έναρξη της εμπορικής του λειτουργίας. 

Το σημαντικό αυτό ορόσημο αναδεικνύει για ακόμη μία φορά το ρόλο του TAP στην ενίσχυση μιας αξιόπιστης και διαφοροποιημένης παροχής φυσικού αερίου στην Ευρώπη, προωθώντας τον ανταγωνισμό και συμβάλλοντας στις προσπάθειες απανθρακοποίησης της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Ο TAP, το ευρωπαϊκό τμήμα του Νότιου Διαδρόμου Φυσικού Αερίου, μεταφέρει φυσικό αέριο από το Αζερμπαϊτζάν στις αγορές της Ευρώπης. Από την έναρξη της εμπορικής του λειτουργίας στα τέλη του 2020, ο TAP έχει παραδώσει:

  • Πάνω από 41,7 bcm στην Ιταλία
  • Πάνω από 4,8 bcm στην Ελλάδα
  • Πάνω από 3,2 bcm στη Βουλγαρία

Ο Luca Schieppati, Διευθύνων Σύμβουλος του TAP, δήλωσε: «Τα 50 bcm δεν είναι απλώς ένα ορόσημο – αποτελούν ξεκάθαρη απόδειξη του στρατηγικού ρόλου του TAP στην ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας της Ευρώπης και στην υποστήριξη των κλιματικών της στόχων. Με την ασφαλή και αξιόπιστη μεταφορά φυσικού αερίου από μια νέα πηγή και μέσω μιας νέας διαδρομής, ο TAP συνέβαλε στη διαφοροποίηση του ενεργειακού μείγματος της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και στη μείωση της εξάρτησης από πιο ρυπογόνες μορφές ενέργειας, ενώ παράλληλα προχωρά στον περιορισμό των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από τη λειτουργία του.

Κοιτάζοντας προς το μέλλον, είμαστε έτοιμοι να συνεισφέρουμε ακόμη περισσότερο στην επίτευξη αυτών των στόχων. Η πρώτη φάση επέκτασης της δυναμικότητας του TAP – που θα οδηγήσει στην προσθήκη 1,2 bcm επιπρόσθετης μακροπρόθεσμης δυναμικότητας ετησίως από τις αρχές του 2026 – βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και θα μας επιτρέψει να συμβάλλουμε ακόμα περισσότερο. Αυτό το στάδιο μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για περαιτέρω επεκτάσεις δυναμικότητας του αγωγού μέσω των Market Tests, ανάλογα με τη ζήτηση και την εξέλιξη του ενεργειακού τοπίου της Ευρώπης».

Η Marija Savova, Εμπορική Διευθύντρια του TAP, πρόσθεσε: «Ο TAP παρέχει αδιάλειπτη ροή φυσικού αερίου για περισσότερα από τεσσερισήμισι χρόνια, προσφέροντας αξιόπιστες υπηρεσίες στους πελάτες μας – τους shippers. Από τις αρχές του 2022, ανταποκρινόμενοι στις αυξημένες ανάγκες φυσικού αερίου στην Ευρώπη, ο TAP αξιοποίησε τις λειτουργικές δυνατότητες του αγωγού και ανέπτυξε εμπορικά προϊόντα που μας επέτρεψαν να μεταφέρουμε ποσότητες πέραν της ονομαστικής δυναμικότητάς του. Αυτό ενίσχυσε την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης και ανέδειξε τον ρόλο των χωρών διέλευσης του TAP ως περιφερειακών ενεργειακών κόμβων. Καθώς το Market Test του 2023 πλησιάζει στην ολοκλήρωσή του και αυτό του 2025 έχει μόλις ξεκινήσει, είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε στη ζήτηση της αγοράς μέσω περαιτέρω επεκτάσεων δυναμικότητας».

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