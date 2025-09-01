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Σε υψηλό τριετίας η μεταποίηση στην ευρωζώνη τον Αύγουστο
Ειδήσεις
11:37 - 01 Σεπ 2025

Σε υψηλό τριετίας η μεταποίηση στην ευρωζώνη τον Αύγουστο

Reporter.gr Newsroom
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Η μεταποιητική δραστηριότητα στην ευρωζώνη αυξήθηκε τον Αύγουστο για πρώτη φορά από τα μέσα του 2022, λόγω της αύξησης της εγχώριας ζήτησης και της παραγωγής, σύμφωνα με έρευνα.

Ο δείκτης HCOB Eurozone Manufacturing Purchasing Managers' Index (PMI) αυξήθηκε σε υψηλό τριών ετών, φτάνοντας τα 50,7 τον Αύγουστο από 49,8 τον Ιούλιο. Η προκαταρκτική εκτίμηση των ειδικών ήταν 50,5.

Ενώ η αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής έφτασε στο υψηλότερο επίπεδό της από το Μάρτιο του 2022, οι νέες παραγγελίες - ένας βασικός δείκτης της ζήτησης - αυξήθηκαν με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων τρεισήμισι ετών.

«Η οικονομική ανάκαμψη στον τομέα της μεταποίησης διευρύνεται. Οι εισερχόμενες παραγγελίες προσφέρουν, επίσης, ελπίδα για μια βιώσιμη ανάκαμψη», δήλωσε ο Cyrus de la Rubia, επικεφαλής οικονομολόγος της Hamburg Commercial Bank.

«Οι εγχώριες παραγγελίες έχουν αυξηθεί και αντισταθμίζουν την εξασθένιση της ζήτησης από το εξωτερικό. Στην πραγματικότητα, το καλύτερο αντίδοτο κατά των αμερικανικών δασμών μπορεί να είναι η ενίσχυση της εγχώριας ζήτησης. Πολλοί αναμένουν να παράγουν περισσότερα σε 12 μήνες από ό,τι σήμερα».

Μεταξύ των χωρών της ευρωζώνης, η Ελλάδα και η Ισπανία ηγήθηκαν της ανάπτυξης της βιομηχανίας, με PMI 54,5 και 54,3 αντίστοιχα, ενώ η Γαλλία και η Ιταλία σημείωσαν, επίσης, μικρή ανάπτυξη.

Εν τω μεταξύ, η μεταποίηση στη Γερμανία, τη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης, αυξήθηκε στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 38 μηνών, φτάνοντας το 49,8, πολύ κοντά στο όριο του 50,0. Η ανάκαμψη της δραστηριότητας προσφέρει ελπίδα για τη γερμανική οικονομία, η οποία συρρικνώθηκε κατά 0,3% το τελευταίο τρίμηνο λόγω της επιβράδυνσης της ζήτησης από τον κορυφαίο εμπορικό εταίρο της, τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι κατασκευαστές της ευρωζώνης εξέφρασαν αισιοδοξία για το επόμενο έτος, αν και το κλίμα παρέμεινε σε μεγάλο βαθμό αμετάβλητο από τον Ιούλιο. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με την επιδείνωση του οικονομικού κλίματος στην ευρωζώνη τον Αύγουστο, σύμφωνα με έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Οι τιμές που χρεώνουν οι κατασκευαστές μειώθηκαν ελαφρώς, παρά την οριακή αύξηση του κόστους των εισροών.

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