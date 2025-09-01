Λαγκάρντ: Σοβαρός κίνδυνος για την παγκόσμια οικονομία η παρέμβαση Τραμπ στη Fed

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), Κριστίν Λαγκάρντ, προειδοποίησε τη Δευτέρα 1/9 για τον κίνδυνο που ενδέχεται να προκαλέσει στην παγκόσμια οικονομία οποιαδήποτε παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ στη λειτουργία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed).

Σύμφωνα με το Reuters, η Λαγκάρντ δήλωσε ότι τυχόν ενέργειες του πρώην προέδρου των ΗΠΑ για την απομάκρυνση του προέδρου της Fed, Τζερόμ Πάουελ, ή της διοικήτριας Λίζα Κουκ, θα αποτελούσαν «πολύ σοβαρό κίνδυνο για την οικονομία των ΗΠΑ και την παγκόσμια οικονομία».

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα επιτεθεί στον Πάουελ επειδή δεν προχώρησε σε μείωση των βραχυπρόθεσμων επιτοκίων, ενώ έχει επίσης απειλήσει να τον αποπέμψει. Παράλληλα, επιχειρεί και την απομάκρυνση της Λίζα Κουκ από τη Fed.

Η Λαγκάρντ δήλωσε στο γαλλικό ραδιόφωνο Radio Classique: «Αν η νομισματική πολιτική των ΗΠΑ πάψει να είναι ανεξάρτητη και αρχίσει να εξαρτάται από τις επιταγές του ενός ή του άλλου προσώπου, τότε πιστεύω ότι ο αντίκτυπος στην ισορροπία της αμερικανικής οικονομίας, και, - λόγω των συνεπειών παγκοσμίως- θα είναι εξαιρετικά ανησυχητικός, διότι πρόκειται για τη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο».

Επιπλέον, η Λαγκάρντ σχολίασε ότι η απόφαση του Εφετείου των ΗΠΑ την Παρασκευή, η οποία έκρινε ως παράνομους τους περισσότερους δασμούς που είχε επιβάλει ο Τραμπ, προσθέτει «μια επιπλέον στρώση αβεβαιότητας» στις παγκόσμιες οικονομικές προοπτικές.