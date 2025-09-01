Οι Χούθι ξαναχτυπούν στην Ερυθρά Θάλασσα: Πυραυλική επίθεση σε πετρελαιοφόρο ισραηλινής ιδιοκτησίας

Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης ανέλαβαν την ευθύνη για την πυραυλική επίθεση εναντίον του πετρελαιοφόρου Scarlet Ray, το οποίο έφερε σημαία Λιβερίας και έπλεε στα ανοιχτά των ακτών της Σαουδικής Αραβίας, στην Ερυθρά Θάλασσα.

Ο εκπρόσωπος του στρατού των Χούθι, ταξίαρχος Yahya Saree, δήλωσε μέσω προηχογραφημένου μηνύματος που μεταδόθηκε από το δίκτυο al-Masirah, δορυφορικό ειδησεογραφικό κανάλι που ελέγχεται από τους Χούθι, ότι το πλοίο ήταν Ισραηλινής ιδιοκτησίας. Συγκεκριμένα, υποστήριξε πως ανήκει στην εταιρεία Eastern Pacific Shipping, η οποία εδρεύει στη Σιγκαπούρη και ελέγχεται από τον Ισραηλινό δισεκατομμυριούχο Idan Ofer.

Δεν υπήρξε άμεση δυνατότητα επικοινωνίας με την εταιρεία Eastern Pacific Shipping για να επιβεβαιωθούν οι ισχυρισμοί. Ωστόσο, σύμφωνα με την εταιρεία ναυτιλιακής ασφάλειας Ambrey, το Scarlet Ray ταιριάζει στο «προφίλ-στόχο» των Χούθι, καθώς ανήκει σε συμφέροντα που συνδέονται με το Ισραήλ, χαρακτηριστικό που οι αντάρτες έχουν στοχοποιήσει επανειλημμένα τους τελευταίους μήνες.

Το Κέντρο Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του βρετανικού στρατού (UKMTO), το οποίο παρακολουθεί τη ναυτιλία στη Μέση Ανατολή, είχε αναφέρει νωρίτερα ότι ένα πλοίο ανέφερε έναν ισχυρό κρότο κοντά στο Γιανμπού της Σαουδικής Αραβίας, περιοχή όπου εκτιμάται ότι σημειώθηκε η επίθεση.

Από τον Νοέμβριο του 2023 έως τον Δεκέμβριο του 2024, οι Χούθι έχουν εξαπολύσει πάνω από 100 επιθέσεις σε πλοία στην περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας, χρησιμοποιώντας πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones), στο πλαίσιο της ευρύτερης σύγκρουσης που σχετίζεται με τον πόλεμο Ισραήλ-Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

Από τις επιθέσεις αυτές, οι Χούθι έχουν βυθίσει τέσσερα πλοία και έχουν προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον οκτώ ναυτικών.

Η πιο πρόσφατη επίθεση φαίνεται να εντάσσεται σε ένα νέο κύμα κλιμάκωσης, καθώς προηγήθηκε μια σειρά ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών την προηγούμενη εβδομάδα, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο «πρωθυπουργός» των Χούθι καθώς και αρκετά μέλη του υπουργικού συμβουλίου τους.

Ως αντίποινα, οι Χούθι επιτέθηκαν την Κυριακή σε γραφεία των Ηνωμένων Εθνών στην πρωτεύουσα της Υεμένης, Σανάα, συγκεκριμένα σε υπηρεσίες που σχετίζονται με τη διανομή τροφίμων, την υγεία και την παιδική μέριμνα, συλλαμβάνοντας τουλάχιστον 11 υπαλλήλους του ΟΗΕ.

Οι εξελίξεις αυτές καταγράφονται ενώ οι διαπραγματεύσεις για μια νέα εκεχειρία ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς παραμένουν σε κρίσιμο σημείο και το ενδεχόμενο ειρηνευτικής συμφωνίας παραμένει αβέβαιο.