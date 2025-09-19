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ΕΛΣΤΑΤ: Επενδύσεις €230,8 εκατ. και «άλμα» 113% στο μεταφορικό έργο φυσικού αερίου το 2024
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
12:46 - 19 Σεπ 2025

ΕΛΣΤΑΤ: Επενδύσεις €230,8 εκατ. και «άλμα» 113% στο μεταφορικό έργο φυσικού αερίου το 2024

Reporter.gr Newsroom
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Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) δημοσίευσε τα ετήσια στοιχεία για τη μεταφορά φυσικού αερίου στην ελληνική επικράτεια για το 2024, καταγράφοντας σημαντικές αυξήσεις σε επενδύσεις, συντηρήσεις και μεταφορικό έργο.

Σύμφωνα με τα δεδομένα, το Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ) διαχειρίζεται δίκτυο αγωγών μήκους 1.471 χλμ., ενώ αξιοσημείωτη ήταν η αύξηση των επενδύσεων κατά 28,6% σε σχέση με το 2023. Παράλληλα, αυξήθηκαν οι εισαγωγές και εξαγωγές φυσικού αερίου μέσω των σημείων εισόδου και εξόδου του συστήματος, αν και καταγράφηκε μείωση στη χρήση της τεχνικής δυναμικότητας των υποδομών.

Στο ενεργειακό τοπίο της χώρας σημαντικό ρόλο διατηρεί και το Ανεξάρτητο Σύστημα Φυσικού Αερίου, μέσω των διασυνδετήριων αγωγών TAP και IGB, ενισχύοντας τη διασύνδεση της Ελλάδας με τις ευρωπαϊκές αγορές.

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Διαβάστε αναλυτικά όλο το report της ΕΛΣΤΑΤ εδώ

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