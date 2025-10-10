ΑΔΜΗΕ: Ιστορικό ρεκόρ για τις εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας το α' εξάμηνο

Οι εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας της Ελλάδας κατέγραψαν ιστορικό ρεκόρ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΑΔΜΗΕ.

Αναλυτικότερα, το εξαγωγικό ισοζύγιο αυξήθηκε σημαντικά, από 22 GWh για ολόκληρο το 2024 σε 571 GWh την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2025. Παράλληλα, τα εμπορικά προγράμματα εξαγωγών σημείωσαν νέο υψηλό επίπεδο.

Ο ΑΔΜΗΕ αναφέρει ότι συμβάλλει καθοριστικά στη μετατροπή της χώρας σε καθαρό εξαγωγέα ηλεκτρικής ενέργειας, μέσα από έργα εγχώριων και διεθνών διασυνδέσεων, που ενισχύουν τη διείσδυση νέων μονάδων ΑΠΕ και διευρύνουν τις δυνατότητες ενεργειακών ανταλλαγών με γειτονικές χώρες.

Το επενδυτικό πρόγραμμα του ΑΔΜΗΕ, ύψους 6 δισ. ευρώ για τα επόμενα δέκα χρόνια, στοχεύει στην ασφαλή ενσωμάτωση περισσότερης πράσινης ενέργειας και στην ενίσχυση του εξαγωγικού προφίλ της χώρας, σύμφωνα με την εθνική ενεργειακή στρατηγική. Μόνο το πρώτο εξάμηνο του 2025, προστέθηκαν 827 MW νέων μονάδων ΑΠΕ, με την εγκατεστημένη ισχύ του ηλεκτρικού συστήματος να υπερβαίνει πλέον τα 16 GW.

Το 2024 η Ελλάδα σημείωσε ένα σημαντικό ορόσημο, καθώς για πρώτη φορά έγινε καθαρός εξαγωγέας ηλεκτρικής ενέργειας, αλλάζοντας μια δεκαετή τάση εισαγωγών. Η αύξηση των εξαγωγών σηματοδοτεί ενίσχυση της ενεργειακής αυτάρκειας της χώρας και θετική επίδραση στο εθνικό εμπορικό ισοζύγιο, προσφέροντας οικονομικά οφέλη μέσω των διεθνών διασυνδέσεων.