ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Γουόλερ (Fed): Η αγορά εργασίας και το ΑΕΠ θα καθορίσουν την πολιτική επιτοκίων
Ειδήσεις
15:22 - 10 Οκτ 2025

Γουόλερ (Fed): Η αγορά εργασίας και το ΑΕΠ θα καθορίσουν την πολιτική επιτοκίων

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο κυβερνήτης της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, Κρίστοφερ Γουόλερ, δήλωσε ότι εξακολουθεί να υποστηρίζει τη μείωση των επιτοκίων, αλλά πρόσθεσε ότι η κεντρική τράπεζα πρέπει να είναι προσεκτική εν μέσω αντικρουόμενων οικονομικών σημάτων.

«Εξακολουθώ να πιστεύω ότι πρέπει να μειώσουμε τα επιτόκια, αλλά πρέπει να είμαστε προσεκτικοί», δήλωσε ο Γουόλερ κατά τη διάρκεια συνέντευξης στο CNBC.

Από τη μία πλευρά, ανέφερε, η αγορά εργασίας των ΗΠΑ φαίνεται να χάνει θέσεις εργασίας, κάτι που ενδεχομένως σηματοδοτεί μια ευρύτερη οικονομική επιβράδυνση. Από την άλλη, η αύξηση του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος παραμένει ισχυρή και εξακολουθούν να υπάρχουν ανησυχίες για τον πληθωρισμό, ο οποίος εξακολουθεί να είναι σημαντικά υψηλότερος από τον στόχο του 2% της Fed.

«Κάτι πρέπει να αλλάξει. Είτε η αγορά εργασίας θα ανακάμψει για να συμβαδίσει με την αύξηση του ΑΕΠ, είτε η αύξηση του ΑΕΠ θα υποχωρήσει. Όποια και αν είναι η εξέλιξη, θα επηρεάσει την πολιτική που ακολουθείται», δήλωσε ο Γουόλερ. «Θέλω να προχωρήσω στη μείωση των επιτοκίων, αλλά δεν θα το κάνουμε επιθετικά και γρήγορα, για να μην κάνουμε μεγάλο λάθος ως προς την κατεύθυνση που θα πάρουν τα πράγματα».

Υπενθυμίζεται ότι στη συνεδρίασή της το Σεπτέμβριο, η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Ανοικτής Αγοράς, που καθορίζει τα επιτόκια, ενέκρινε την πρώτη μείωση κατά ένα εκατοστιαίο σημείο από το Δεκέμβριο του 2024.

Ο Γουόλερ δήλωσε ότι είναι ικανοποιημένος με αυτόν το ρυθμό, αλλά δεν πιστεύει ότι η Fed πρέπει να κινηθεί ταχύτερα από αυτό. Ο νέος του συνάδελφος, ο κυβερνήτης Στίβεν Μιράν, που διορίστηκε από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, πίεσε για μεγαλύτερη μείωση μισού σημείου και θέλει να δει τη Fed να μειώσει κατά 1,25 ποσοστιαίες μονάδες το επιτόκιο των ομοσπονδιακών κεφαλαίων μέχρι το τέλος του έτους.

Τα σχόλια για τη νομισματική πολιτική ήρθαν λίγο μετά από μια αναφορά του CNBC ότι ο Γουόλερ είναι ένας από τους πέντε φιναλίστ για την αντικατάσταση του προέδρου της Fed, Τζερόμ Πάουελ, όταν λήξει η θητεία του το Μάιο του 2026.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Αναβολή στην εξέταση της ζητά η Παρασκευή Τυχεροπούλου
Ειδήσεις

ΟΠΕΚΕΠΕ: Αναβολή στην εξέταση της ζητά η Παρασκευή Τυχεροπούλου

Η κυβέρνηση κατηγορεί ΠΑΣΟΚ για παραποίηση δηλώσεων - Ο Μαρινάκης διαψεύδει ευθύνες Βορίδη
Πολιτική

Η κυβέρνηση κατηγορεί ΠΑΣΟΚ για παραποίηση δηλώσεων - Ο Μαρινάκης διαψεύδει ευθύνες Βορίδη

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Νευρικότητα στη Wall Street με το βλέμμα στις Big Tech – «Βουτιά» άνω του 8% στο πετρέλαιο
Χρηματιστήρια

Νευρικότητα στη Wall Street με το βλέμμα στις Big Tech – «Βουτιά» άνω του 8% στο πετρέλαιο

Η αγορά εργασίας των ΗΠΑ χάνει ρυθμό – Τα νέα μηνύματα για τη Fed
Ειδήσεις

Η αγορά εργασίας των ΗΠΑ χάνει ρυθμό – Τα νέα μηνύματα για τη Fed

Γουόρς: Η Fed θα συντρίψει τον πληθωρισμό – Η πενταετής έξαρση θα περάσει στην ιστορία
Ειδήσεις

Γουόρς: Η Fed θα συντρίψει τον πληθωρισμό – Η πενταετής έξαρση θα περάσει στην ιστορία

Γουόλερ (Fed): Σε κρίσιμο σταυροδρόμι η νομισματική πολιτική – Ο πληθωρισμός καθορίζει τις επόμενες κινήσεις
Ειδήσεις

Γουόλερ (Fed): Σε κρίσιμο σταυροδρόμι η νομισματική πολιτική – Ο πληθωρισμός καθορίζει τις επόμενες κινήσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
28/07/2026 - 16:42

Στενά Ορμούζ: Διόδια και διεθνής εποπτεία η πρόταση του Ομάν προκειμένου να ανοίξει ο ενεργειακός διάδρομος

Ειδήσεις
28/07/2026 - 16:24

Σοκ στη Γαλλία: Πέντε νεκρά νεογνά εντοπίστηκαν σε κουτιά μέσα σε σπίτι ζευγαριού

Ειδήσεις
28/07/2026 - 16:21

Bloomberg: Στο μικροσκόπιο της Γερμανίας τα «τρωτά σημεία» της κινεζικής οικονομίας

Magazino
28/07/2026 - 16:08

Επίσημο: Αναλαμβάνει τον πάγκο της Εθνικής Γαλλίας ο Ζιντάν

ΑΜΥΝΑ
28/07/2026 - 16:07

Theon: Υπεραπόδοση στο πρώτο εξάμηνο – Στα €39 η τιμή στόχος από τη Deutsche Bank

Ναυτιλία
28/07/2026 - 15:54

Κικίλιας: Πετύχαμε να μην αυξηθούν οι τιμές στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά

Επιχειρήσεις
28/07/2026 - 15:46

ΕΣΑ: Συνάντηση με τη Γενική Γραμματέα Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους

Ειδήσεις
28/07/2026 - 15:43

Συνάντηση Γκουτέρες με Χριστουδουλίδη και Ερχιουρμάν: Δεσμεύομαι να κάνω ό,τι μπορώ για λύση στο Κυπριακό

Πολιτική
28/07/2026 - 15:43

Τσουκαλάς: Η ΝΔ δεν θέλει την πραγματική αναθεώρηση του άρθρου 86

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
28/07/2026 - 15:37

ΑΘΕ: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έως την 1η Αυγούστου λόγω ασφαλτικών εργασιών

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
28/07/2026 - 15:28

Οι άνθρωποι πίσω από τις μεγάλες στιγμές του ελληνικού αθλητισμού

Πολιτική
28/07/2026 - 15:13

Τσίπρας: Ένα νέο Κοινωνικό Συμβόλαιο για ισχυρές τοπικές κοινωνίες

Ειδήσεις
28/07/2026 - 15:01

Φωτιά στην Πάρο - Ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις στο σημείο

Νομίσματα
28/07/2026 - 14:34

Sell off στα crypto: Γιατί το Bitcoin κατρακύλησε σε χαμηλό 10ημέρου

Ανεμοδείκτης
28/07/2026 - 14:27

Οι εκλογές που (μάλλον) αργούν και η γκρίνια που (δικαίως) εντείνεται

Ειδήσεις
28/07/2026 - 14:21

Σεισμός στην Ιαπωνία: Τουλάχιστον 50 τραυματίες, προβλήματα σε ηλεκτροδότηση και μεταφορές

Πολιτική
28/07/2026 - 14:13

Ο Ανδρουλάκης καλωσόρισε τον Χουρδάκη στο ΠΑΣΟΚ - Το βιογραφικό του

Πολιτική
28/07/2026 - 13:55

Γρηγοράκου: Η κυβέρνηση βάζει μια Α.Ε. όπου υπάρχει χρήμα από τον πολιτισμό

Οικονομία
28/07/2026 - 13:44

Νέος Πρόεδρος της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής ο Σάκης Ιωαννίδης

Magazino
28/07/2026 - 13:38

Το Γυάλινο Μουσικό Θέατρο παρουσιάζει: «Ιούλιος Βερν - 2 χρόνια διακοπές»

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
28/07/2026 - 13:31

Πειραιώς: Τυχόν νέα παραβίαση της εκεχειρίας ΗΠΑ-Ιράν αυξάνει τους κινδύνους για την παγκόσμια οικονομία

Εμπορεύματα
28/07/2026 - 13:30

Συνεχίζεται η ελεύθερη πτώση στο πετρέλαιο – Κάτω από τα $85 το Brent

Ανακοινώσεις
28/07/2026 - 13:30

Όμιλος AKTOR: Διαπραγμάτευση Νέων Μετοχών μετά την ΑΜΚ - Το μήνυμα Εξάρχου

Επιχειρήσεις
28/07/2026 - 13:15

Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή και Qualco Foundation δημιουργούν το Ελληνικό Ολυμπιακό Σπίτι

Επιχειρήσεις
28/07/2026 - 13:05

Goldman Sachs: Εγχειρίδιο για τη διαδοχή, την ανάπτυξη και τη διατήρηση της οικογενειακής επιχειρηματικής

Επιχειρήσεις
28/07/2026 - 12:58

Η WATT GROUP αναλαμβάνει την αναβάθμιση και 6ετή λειτουργία του ΧΥΤ Πάρου

Ανεμοδείκτης
28/07/2026 - 12:57

Ξεπέρασε και τον... Τραμπ ο Εξάρχου

Πολιτική
28/07/2026 - 12:47

Θεμιστοκλέους: Πάνω από 75000 ασθενείς αξιολόγησαν τα δημόσια νοσοκομεία - Υψηλή η ικανοποίησή τους

Ειδήσεις
28/07/2026 - 12:29

Σεισμός 3,8 ρίχτερ στο Άγιο Όρος

Αναλύσεις
28/07/2026 - 12:22

Axia-Alpha Finance: Ισχυρό β' τρίμηνο για τις τράπεζες με κέρδη €1,43 δισ.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ