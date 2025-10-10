Γουόλερ (Fed): Η αγορά εργασίας και το ΑΕΠ θα καθορίσουν την πολιτική επιτοκίων

Ο κυβερνήτης της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, Κρίστοφερ Γουόλερ, δήλωσε ότι εξακολουθεί να υποστηρίζει τη μείωση των επιτοκίων, αλλά πρόσθεσε ότι η κεντρική τράπεζα πρέπει να είναι προσεκτική εν μέσω αντικρουόμενων οικονομικών σημάτων.

«Εξακολουθώ να πιστεύω ότι πρέπει να μειώσουμε τα επιτόκια, αλλά πρέπει να είμαστε προσεκτικοί», δήλωσε ο Γουόλερ κατά τη διάρκεια συνέντευξης στο CNBC.

Από τη μία πλευρά, ανέφερε, η αγορά εργασίας των ΗΠΑ φαίνεται να χάνει θέσεις εργασίας, κάτι που ενδεχομένως σηματοδοτεί μια ευρύτερη οικονομική επιβράδυνση. Από την άλλη, η αύξηση του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος παραμένει ισχυρή και εξακολουθούν να υπάρχουν ανησυχίες για τον πληθωρισμό, ο οποίος εξακολουθεί να είναι σημαντικά υψηλότερος από τον στόχο του 2% της Fed.

«Κάτι πρέπει να αλλάξει. Είτε η αγορά εργασίας θα ανακάμψει για να συμβαδίσει με την αύξηση του ΑΕΠ, είτε η αύξηση του ΑΕΠ θα υποχωρήσει. Όποια και αν είναι η εξέλιξη, θα επηρεάσει την πολιτική που ακολουθείται», δήλωσε ο Γουόλερ. «Θέλω να προχωρήσω στη μείωση των επιτοκίων, αλλά δεν θα το κάνουμε επιθετικά και γρήγορα, για να μην κάνουμε μεγάλο λάθος ως προς την κατεύθυνση που θα πάρουν τα πράγματα».

Υπενθυμίζεται ότι στη συνεδρίασή της το Σεπτέμβριο, η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Ανοικτής Αγοράς, που καθορίζει τα επιτόκια, ενέκρινε την πρώτη μείωση κατά ένα εκατοστιαίο σημείο από το Δεκέμβριο του 2024.

Ο Γουόλερ δήλωσε ότι είναι ικανοποιημένος με αυτόν το ρυθμό, αλλά δεν πιστεύει ότι η Fed πρέπει να κινηθεί ταχύτερα από αυτό. Ο νέος του συνάδελφος, ο κυβερνήτης Στίβεν Μιράν, που διορίστηκε από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, πίεσε για μεγαλύτερη μείωση μισού σημείου και θέλει να δει τη Fed να μειώσει κατά 1,25 ποσοστιαίες μονάδες το επιτόκιο των ομοσπονδιακών κεφαλαίων μέχρι το τέλος του έτους.

Τα σχόλια για τη νομισματική πολιτική ήρθαν λίγο μετά από μια αναφορά του CNBC ότι ο Γουόλερ είναι ένας από τους πέντε φιναλίστ για την αντικατάσταση του προέδρου της Fed, Τζερόμ Πάουελ, όταν λήξει η θητεία του το Μάιο του 2026.