Καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου: Αιχμές Κεραυνού – Μήνυμα… ενότητας από τις πηγές του ΥΠΕΝ

Με μήνυμα ενότητας απάντησαν οι πηγές του ελληνικού ΥΠΕΝ στις επιφυλάξεις του Κύπριου υπουργού Οικονομικών, Μάκη Κεραυνού, ο οποίος άφησε αιχμές σήμερα, Δευτέρα 13/10, για τις δηλώσεις του Έλληνα Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχετικά με τις μελέτες βιωσιμότητας του έργου.

Κατ’ αρχάς, ο κ. Κεραυνός απάντησε στην κριτική που δέχεται σχετικά με το ότι απέκρυψε μελέτες για τη βιωσιμότητα του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης, λέγοντας – από το βήμα της κυπριακής βουλής – ότι δεν ισχύει καμία τέτοια μομφή. Διευκρίνισε, ωστόσο, πως παρότι επιθυμία του είναι να μην προκληθεί ρήξη με την ελληνική κυβέρνηση, έχει σοβαρές επιφυλάξεις και ανησυχίες για το έργο.

«Δεν είμαι εναντίον κανενός έργου, αλλά έχω καθήκον να εξετάζω τα δεδομένα», τόνισε ο Κύπριος ΥΠΟΙΚ, παρουσιάζοντας τον κρατικό προϋπολογισμό για το 2026, και απαντώντας στις αιχμές που διατύπωσε πριν λίγες μέρες ο Έλληνας Υπουργός Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου.

Σύμφωνα με τον Έλληνα ΥΠΕΝ, ο κ. Κεραυνός επικαλείται μελέτες για τη μη βιωσιμότητα του έργου χωρίς να τις έχει κοινοποιήσει στο ελληνικό Υπουργείο Ενέργειας.

Ο ίδιος, όμως, ξεκαθάρισε: «Δεν είμαι εναντίον κανενός έργου που μπορεί να φέρει οφέλη στην κυπριακή οικονομία, αλλά ως Υπουργός Οικονομικών έχω υποχρέωση να εξετάζω τα οικονομικά δεδομένα και να εκφράζω τη γνώμη μου. Δεν μπορεί ένα άτομο να δημιουργεί πρόβλημα στην κυβέρνηση.»

Χαρακτήρισε, δε, τα περί μυστικών μελετών ως «ψευδείς ειδήσεις» που διακινήθηκαν από «υπουργό άλλης κυβέρνησης», όπως χαρακτηριστικά είπε.

Η αντίδραση του ΥΠΕΝ δεν άργησε να έρθει, καθώς κύκλοι του Υπουργείου διέρρευσαν ότι οι δύο πλευρές – δια των αρμόδιων υπουργών – συμφώνησαν, μόλις την περασμένη Πέμπτη, να περιορίσουν τις δημόσιες δηλώσεις και να κινηθούν ενωμένα προς τα εμπρός, με σκοπό «να επιτευχθεί ένας κοινός στόχος στρατηγικής σημασίας για την ενεργειακή ασφάλεια της περιοχής».

Το βάρος, σύμφωνα με τις πηγές του ελληνικού ΥΠΕΝ, πέφτει στην επίλυση των τεχνικών, οικονομικών και θεσμικών ζητημάτων του έργου, το οποίο, βέβαια, δεν διαψεύδουν ότι χαρακτηρίζεται από «πολλές και πολύπλευρες δυσκολίες στην υλοποίησή του».

Σημειώνουν, ωστόσο, οι διαρροές του ΥΠΕΝ ότι η ελληνική πλευρά παραμένει προσηλωμένη στα συμφωνηθέντα και εργάζεται για την επίλυση όλων των παραπάνω ζητημάτων. Στο πλαίσιο αυτό, «δεν χρειάζεται», όπως λένε, άλλη επιβάρυνση «με παραπάνω πισωγυρίσματα».