ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου: Αιχμές Κεραυνού – Μήνυμα… ενότητας από τις πηγές του ΥΠΕΝ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
17:05 - 13 Οκτ 2025

Καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου: Αιχμές Κεραυνού – Μήνυμα… ενότητας από τις πηγές του ΥΠΕΝ

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Με μήνυμα ενότητας απάντησαν οι πηγές του ελληνικού ΥΠΕΝ στις επιφυλάξεις του Κύπριου υπουργού Οικονομικών, Μάκη Κεραυνού, ο οποίος άφησε αιχμές σήμερα, Δευτέρα 13/10, για τις δηλώσεις του Έλληνα Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχετικά με τις μελέτες βιωσιμότητας του έργου.  

Κατ’ αρχάς, ο κ. Κεραυνός απάντησε στην κριτική που δέχεται σχετικά με το ότι απέκρυψε μελέτες για τη βιωσιμότητα του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης, λέγοντας – από το βήμα της κυπριακής βουλής – ότι δεν ισχύει καμία τέτοια μομφή. Διευκρίνισε, ωστόσο, πως παρότι επιθυμία του είναι να μην προκληθεί ρήξη με την ελληνική κυβέρνηση, έχει σοβαρές επιφυλάξεις και ανησυχίες για το έργο.

«Δεν είμαι εναντίον κανενός έργου, αλλά έχω καθήκον να εξετάζω τα δεδομένα», τόνισε ο Κύπριος ΥΠΟΙΚ, παρουσιάζοντας τον κρατικό προϋπολογισμό για το 2026, και απαντώντας στις αιχμές που διατύπωσε πριν λίγες μέρες ο Έλληνας Υπουργός Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου.

Σύμφωνα με τον Έλληνα ΥΠΕΝ, ο κ. Κεραυνός επικαλείται μελέτες για τη μη βιωσιμότητα του έργου χωρίς να τις έχει κοινοποιήσει στο ελληνικό Υπουργείο Ενέργειας.

Ο ίδιος, όμως, ξεκαθάρισε: «Δεν είμαι εναντίον κανενός έργου που μπορεί να φέρει οφέλη στην κυπριακή οικονομία, αλλά ως Υπουργός Οικονομικών έχω υποχρέωση να εξετάζω τα οικονομικά δεδομένα και να εκφράζω τη γνώμη μου. Δεν μπορεί ένα άτομο να δημιουργεί πρόβλημα στην κυβέρνηση.»

Χαρακτήρισε, δε, τα περί μυστικών μελετών ως «ψευδείς ειδήσεις» που διακινήθηκαν από «υπουργό άλλης κυβέρνησης», όπως χαρακτηριστικά είπε.

Η αντίδραση του ΥΠΕΝ δεν άργησε να έρθει, καθώς κύκλοι του Υπουργείου διέρρευσαν ότι οι δύο πλευρές – δια των αρμόδιων υπουργών – συμφώνησαν, μόλις την περασμένη Πέμπτη, να περιορίσουν τις δημόσιες δηλώσεις και να κινηθούν ενωμένα προς τα εμπρός, με σκοπό «να επιτευχθεί ένας κοινός στόχος στρατηγικής σημασίας για την ενεργειακή ασφάλεια της περιοχής».

Το βάρος, σύμφωνα με τις πηγές του ελληνικού ΥΠΕΝ, πέφτει στην επίλυση των τεχνικών, οικονομικών και θεσμικών ζητημάτων του έργου, το οποίο, βέβαια, δεν διαψεύδουν ότι χαρακτηρίζεται από «πολλές και πολύπλευρες δυσκολίες στην υλοποίησή του».

Σημειώνουν, ωστόσο, οι διαρροές του ΥΠΕΝ ότι η ελληνική πλευρά παραμένει προσηλωμένη στα συμφωνηθέντα και εργάζεται για την επίλυση όλων των παραπάνω ζητημάτων. Στο πλαίσιο αυτό, «δεν χρειάζεται», όπως λένε, άλλη επιβάρυνση «με παραπάνω πισωγυρίσματα».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ποια ήταν η πρώτη ακτοπλοϊκή εταιρεία που εισήχθη στο ΧΑΑ;
Business Facts

Ποια ήταν η πρώτη ακτοπλοϊκή εταιρεία που εισήχθη στο ΧΑΑ;

Eurostat: Αποκλιμάκωση του πληθωρισμού στην Ελλάδα τον Ιούλιο
Οικονομία

Eurostat: Αποκλιμάκωση του πληθωρισμού στην Ελλάδα τον Ιούλιο

Νέο Εθνικό Διαστημικό Πρόγραμμα: Επενδύσεις 350 εκατ. ευρώ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Νέο Εθνικό Διαστημικό Πρόγραμμα: Επενδύσεις 350 εκατ. ευρώ

Κυπριακό: Ο δρόμος προς την πενταμερή
Ειδήσεις

Κυπριακό: Ο δρόμος προς την πενταμερή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
31/07/2026 - 18:11

Μόνιμο πρόγραμμα εθνικής εμβέλειας ο «Προσωπικός Βοηθός» με ετήσια χρηματοδότηση €53 εκατ.

Σχόλια Αγοράς
31/07/2026 - 17:48

Κράτησε τα υψηλά 17ετίας το Χρηματιστήριο – Μηνιαία κέρδη 4,5%, άνοδος 21% στο επτάμηνο

Ειδήσεις
31/07/2026 - 17:39

Ρέθυμνο: Στον εισαγγελέα το στέλεχος του ΔΕΔΔΗΕ που συνελήφθη για την πυρκαγιά – Τι δείχνει η έρευνα

Ειδήσεις
31/07/2026 - 17:21

Στις φλόγες η περιφερειακή Αιγάλεω: Αγωνιώδεις εκκενώσεις στο Χαϊδάρι και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Οικονομία
31/07/2026 - 17:11

ΑΑΔΕ: Ναρκωτικά, λεφτά μέχρι και… παπαγάλους βρήκαν οι ελεγκτές στα τελωνεία

Χρηματιστήρια
31/07/2026 - 16:46

Ανοδικά κινείται η Wall Street με ώθηση από την Amazon

Ναυτιλία
31/07/2026 - 16:38

Δικαιώθηκε η ΟΛΘ για το λιμάνι του Βόλου – Ακυρώθηκε η ματαίωση του διαγωνισμού

Ειδήσεις
31/07/2026 - 16:25

Άλλος ένας «καυτός» Αύγουστος στην Ευρώπη – Κλιματική κρίση, πυρκαγιές και ενεργειακές πιέσεις

Νομίσματα
31/07/2026 - 16:10

Πιέσεις σε Bitcoin και Ethereum – Αυξάνονται τα «στοιχήματα» για διόρθωση

Υγεία
31/07/2026 - 16:03

Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία: Οδηγίες προστασίας από την έκθεση στον καπνό και τα αιωρούμενα σωματίδια

Αυτοδιοίκηση
31/07/2026 - 16:00

Δήμος Αθηναίων: «Κλείνουν» οι Λόφοι Λυκαβηττού και Φινόπουλου λόγω κινδύνου πυρκαγιάς

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
31/07/2026 - 15:40

Protergia: Σημαντικές διακρίσεις στα Effie Awards Greece και Sales Excellence Awards 2026

Υγεία
31/07/2026 - 15:35

ΕΟΔΥ για λαγοκέφαλους: Οι κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία

Ειδήσεις
31/07/2026 - 15:22

Πολιτική προστασία: Σε κατάσταση ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς Αττική και Εύβοια το Σάββατο (1/8)

Επιχειρήσεις
31/07/2026 - 14:57

Κόλλιας (ΟΕΕ): Πρόταση για ρήτρα 20ετούς σταθερού φορολογικού καθεστώτος για την επαγγελματική ασφάλιση

Πολιτική
31/07/2026 - 14:54

Αιχμές ΠΑΣΟΚ για τη χρηματοδότηση του κόμματος Τσίπρα «αγκαλιά με τα συμφέροντα»

Ειδήσεις
31/07/2026 - 14:51

Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν πλήγμα σε δύο τάνκερ στα Στενά του Ορμούζ

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
31/07/2026 - 14:44

Ψάλτης (Alpha Bank): Διανομή προμερίσματος €124 εκατ. στο δ' τρίμηνο

Πολιτική
31/07/2026 - 14:23

Μητσοτάκης: Στα 500 ευρώ το μήνα το αφορολόγητο στα tips

Πολιτική
31/07/2026 - 14:10

Καλαφάτης: Η Τεχνητή Νοημοσύνη αποτελεί μια «νέα βιομηχανική επανάσταση»

Ειδήσεις
31/07/2026 - 13:51

ΔΕΔΔΗΕ για πυρκαγιές: Αυθαίρετες οι δημόσιες αναφορές που αποδίδουν ευθύνες στο ηλεκτρικό δίκτυο

Εμπορεύματα
31/07/2026 - 13:31

Μικρή αύξηση στο πετρέλαιο - Προς μηνιαία άνοδο 21% το Brent

Χρηματιστήρια
31/07/2026 - 13:12

Οι ανησυχίες για τις «Mag 7» αυξάνονται – Ποιες είναι οι κορυφαίες διεθνείς εναλλακτικές επιλογές

Ειδήσεις
31/07/2026 - 12:59

Ισπανία και Μαρόκο προσπαθούν να ανακόψουν τη μαζική είσοδο στη Θέουτα - Αναβρασμός στην Ευρώπη

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
31/07/2026 - 12:58

Αντώνης Κρόμπας και Λευτέρης Ελευθερίου σε μία ξεχωριστή παράσταση στο Allwyn Game Time

Πολιτική
31/07/2026 - 12:47

Αποκάλυψη Χρηστίδη για τον ποδηλατόδρομο της Αθηναϊκής Ριβιέρας: Από «έργο-σύμβολο» του Ταμείου Ανάκαμψης, εκτός χρηματοδότησης

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
31/07/2026 - 12:35

Η Revolut έλαβε έγκριση για την ίδρυση ελληνικού υποκαταστήματος - Ποιον έχρισε Γενικό Διευθυντή

ΕΜΠΟΡΙΟ
31/07/2026 - 12:34

ΕΛΣΤΑΤ: «Άλμα» 10,1% στον τζίρο του λιανεμπορίου το Μάιο

Ειδήσεις
31/07/2026 - 12:22

«Μάχη» με τις φλόγες σε Βοιωτία, Αχαΐα, Αργολίδα και Ρέθυμνο - Κάηκε και το φοινικόδασος (videos)

Business Facts
31/07/2026 - 12:20

Ποια ήταν η πρώτη ακτοπλοϊκή εταιρεία που εισήχθη στο ΧΑΑ;

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ