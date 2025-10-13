ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Πηγές ΥΠΕΝ: Δεν χρειάζονται πισωγυρίσματα στον GSI - Συντονισμός Ελλάδας και Κύπρου για το έργο
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
16:35 - 13 Οκτ 2025

Πηγές ΥΠΕΝ: Δεν χρειάζονται πισωγυρίσματα στον GSI - Συντονισμός Ελλάδας και Κύπρου για το έργο

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Μήνυμα ενότητας και προσήλωσης στην ουσία της υλοποίησης του Great Sea Interconnector (GSI) στέλνουν πηγές του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), μετά τις πρόσφατες δηλώσεις του Κύπριου υπουργού Οικονομικών, Μάκη Κεραυνού, οι οποίες προκάλεσαν νέα συζήτηση γύρω από το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου - Ισραήλ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι υπουργοί Ενέργειας Ελλάδας και Κύπρου, Θόδωρος Στάθης Παπασταύρου και Γιώργος Παπαναστασίου, που συναντήθηκαν την Πέμπτη παρουσία του Υφυπουργού Ενέργειας Νίκου Τσάφου και του Πρέσβη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Αθήνα, Σταύρου Αυγουστίδη, συμφώνησαν να περιορίσουν τις δημόσιες δηλώσεις και να κινηθούν ενωμένα προς τα εμπρός.

Όπως επισημαίνουν, στόχος είναι να υπάρξει εστίαση στην επίλυση των τεχνικών, οικονομικών και θεσμικών ζητημάτων του έργου, το οποίο χαρακτηρίζεται από «πολλές και πολύπλευρες δυσκολίες στην υλοποίηση».

Οι ίδιες πηγές υπογραμμίζουν ότι η συνεργασία των δύο χωρών προχωρά σε πρακτικό επίπεδο. «Χαρακτηριστικά, την επόμενη ημέρα δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας η μεταβίβαση των αδειών κυριότητας και διαχείρισης στον ΑΔΜΗΕ, που εκκρεμούσαν για δύο χρόνια», ανέφεραν, επισημαίνοντας ότι η εξέλιξη αυτή «αποτελεί ουσιαστικό βήμα προόδου».

Παράλληλα, έχει προγραμματιστεί τηλεδιάσκεψη την Πέμπτη με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Ενέργειας, Γιόργκενσεν, με αντικείμενο την πορεία του έργου και τον συντονισμό των εμπλεκόμενων πλευρών.

Η ελληνική πλευρά τηρεί τα συμφωνηθέντα

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, η ελληνική πλευρά παραμένει προσηλωμένη στα όσα συμφωνήθηκαν μεταξύ των δύο κυβερνήσεων πριν λίγες ημέρες. «Η Ελλάδα εργάζεται για την επίλυση των τεχνικο-οικονομικών και θεσμικών ζητημάτων ενός έργου που ήδη έχει πολλές δυσκολίες στην υλοποίηση και δεν χρειάζεται να επιβαρύνεται παραπάνω με πισωγυρίσματα», τόνισαν χαρακτηριστικά.
Καταλήγοντας, οι πηγές του ΥΠΕΝ σημείωσαν πως το στοίχημα για την επιτυχία του GSI είναι η σταθερότητα και η συνέπεια, «ώστε να επιτευχθεί ένας κοινός στόχος στρατηγικής σημασίας για την ενεργειακή ασφάλεια της περιοχής».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ποια ήταν η πρώτη ακτοπλοϊκή εταιρεία που εισήχθη στο ΧΑΑ;
Business Facts

Ποια ήταν η πρώτη ακτοπλοϊκή εταιρεία που εισήχθη στο ΧΑΑ;

Eurostat: Αποκλιμάκωση του πληθωρισμού στην Ελλάδα τον Ιούλιο
Οικονομία

Eurostat: Αποκλιμάκωση του πληθωρισμού στην Ελλάδα τον Ιούλιο

Νέο Εθνικό Διαστημικό Πρόγραμμα: Επενδύσεις 350 εκατ. ευρώ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Νέο Εθνικό Διαστημικό Πρόγραμμα: Επενδύσεις 350 εκατ. ευρώ

Κυπριακό: Ο δρόμος προς την πενταμερή
Ειδήσεις

Κυπριακό: Ο δρόμος προς την πενταμερή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
31/07/2026 - 18:11

Μόνιμο πρόγραμμα εθνικής εμβέλειας ο «Προσωπικός Βοηθός» με ετήσια χρηματοδότηση €53 εκατ.

Σχόλια Αγοράς
31/07/2026 - 17:48

Κράτησε τα υψηλά 17ετίας το Χρηματιστήριο – Μηνιαία κέρδη 4,5%, άνοδος 21% στο επτάμηνο

Ειδήσεις
31/07/2026 - 17:39

Ρέθυμνο: Στον εισαγγελέα το στέλεχος του ΔΕΔΔΗΕ που συνελήφθη για την πυρκαγιά – Τι δείχνει η έρευνα

Ειδήσεις
31/07/2026 - 17:21

Στις φλόγες η περιφερειακή Αιγάλεω: Αγωνιώδεις εκκενώσεις στο Χαϊδάρι και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Οικονομία
31/07/2026 - 17:11

ΑΑΔΕ: Ναρκωτικά, λεφτά μέχρι και… παπαγάλους βρήκαν οι ελεγκτές στα τελωνεία

Χρηματιστήρια
31/07/2026 - 16:46

Ανοδικά κινείται η Wall Street με ώθηση από την Amazon

Ναυτιλία
31/07/2026 - 16:38

Δικαιώθηκε η ΟΛΘ για το λιμάνι του Βόλου – Ακυρώθηκε η ματαίωση του διαγωνισμού

Ειδήσεις
31/07/2026 - 16:25

Άλλος ένας «καυτός» Αύγουστος στην Ευρώπη – Κλιματική κρίση, πυρκαγιές και ενεργειακές πιέσεις

Νομίσματα
31/07/2026 - 16:10

Πιέσεις σε Bitcoin και Ethereum – Αυξάνονται τα «στοιχήματα» για διόρθωση

Υγεία
31/07/2026 - 16:03

Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία: Οδηγίες προστασίας από την έκθεση στον καπνό και τα αιωρούμενα σωματίδια

Αυτοδιοίκηση
31/07/2026 - 16:00

Δήμος Αθηναίων: «Κλείνουν» οι Λόφοι Λυκαβηττού και Φινόπουλου λόγω κινδύνου πυρκαγιάς

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
31/07/2026 - 15:40

Protergia: Σημαντικές διακρίσεις στα Effie Awards Greece και Sales Excellence Awards 2026

Υγεία
31/07/2026 - 15:35

ΕΟΔΥ για λαγοκέφαλους: Οι κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία

Ειδήσεις
31/07/2026 - 15:22

Πολιτική προστασία: Σε κατάσταση ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς Αττική και Εύβοια το Σάββατο (1/8)

Επιχειρήσεις
31/07/2026 - 14:57

Κόλλιας (ΟΕΕ): Πρόταση για ρήτρα 20ετούς σταθερού φορολογικού καθεστώτος για την επαγγελματική ασφάλιση

Πολιτική
31/07/2026 - 14:54

Αιχμές ΠΑΣΟΚ για τη χρηματοδότηση του κόμματος Τσίπρα «αγκαλιά με τα συμφέροντα»

Ειδήσεις
31/07/2026 - 14:51

Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν πλήγμα σε δύο τάνκερ στα Στενά του Ορμούζ

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
31/07/2026 - 14:44

Ψάλτης (Alpha Bank): Διανομή προμερίσματος €124 εκατ. στο δ' τρίμηνο

Πολιτική
31/07/2026 - 14:23

Μητσοτάκης: Στα 500 ευρώ το μήνα το αφορολόγητο στα tips

Πολιτική
31/07/2026 - 14:10

Καλαφάτης: Η Τεχνητή Νοημοσύνη αποτελεί μια «νέα βιομηχανική επανάσταση»

Ειδήσεις
31/07/2026 - 13:51

ΔΕΔΔΗΕ για πυρκαγιές: Αυθαίρετες οι δημόσιες αναφορές που αποδίδουν ευθύνες στο ηλεκτρικό δίκτυο

Εμπορεύματα
31/07/2026 - 13:31

Μικρή αύξηση στο πετρέλαιο - Προς μηνιαία άνοδο 21% το Brent

Χρηματιστήρια
31/07/2026 - 13:12

Οι ανησυχίες για τις «Mag 7» αυξάνονται – Ποιες είναι οι κορυφαίες διεθνείς εναλλακτικές επιλογές

Ειδήσεις
31/07/2026 - 12:59

Ισπανία και Μαρόκο προσπαθούν να ανακόψουν τη μαζική είσοδο στη Θέουτα - Αναβρασμός στην Ευρώπη

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
31/07/2026 - 12:58

Αντώνης Κρόμπας και Λευτέρης Ελευθερίου σε μία ξεχωριστή παράσταση στο Allwyn Game Time

Πολιτική
31/07/2026 - 12:47

Αποκάλυψη Χρηστίδη για τον ποδηλατόδρομο της Αθηναϊκής Ριβιέρας: Από «έργο-σύμβολο» του Ταμείου Ανάκαμψης, εκτός χρηματοδότησης

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
31/07/2026 - 12:35

Η Revolut έλαβε έγκριση για την ίδρυση ελληνικού υποκαταστήματος - Ποιον έχρισε Γενικό Διευθυντή

ΕΜΠΟΡΙΟ
31/07/2026 - 12:34

ΕΛΣΤΑΤ: «Άλμα» 10,1% στον τζίρο του λιανεμπορίου το Μάιο

Ειδήσεις
31/07/2026 - 12:22

«Μάχη» με τις φλόγες σε Βοιωτία, Αχαΐα, Αργολίδα και Ρέθυμνο - Κάηκε και το φοινικόδασος (videos)

Business Facts
31/07/2026 - 12:20

Ποια ήταν η πρώτη ακτοπλοϊκή εταιρεία που εισήχθη στο ΧΑΑ;

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ