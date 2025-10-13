Πηγές ΥΠΕΝ: Δεν χρειάζονται πισωγυρίσματα στον GSI - Συντονισμός Ελλάδας και Κύπρου για το έργο

Μήνυμα ενότητας και προσήλωσης στην ουσία της υλοποίησης του Great Sea Interconnector (GSI) στέλνουν πηγές του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), μετά τις πρόσφατες δηλώσεις του Κύπριου υπουργού Οικονομικών, Μάκη Κεραυνού, οι οποίες προκάλεσαν νέα συζήτηση γύρω από το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου - Ισραήλ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι υπουργοί Ενέργειας Ελλάδας και Κύπρου, Θόδωρος Στάθης Παπασταύρου και Γιώργος Παπαναστασίου, που συναντήθηκαν την Πέμπτη παρουσία του Υφυπουργού Ενέργειας Νίκου Τσάφου και του Πρέσβη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Αθήνα, Σταύρου Αυγουστίδη, συμφώνησαν να περιορίσουν τις δημόσιες δηλώσεις και να κινηθούν ενωμένα προς τα εμπρός.

Όπως επισημαίνουν, στόχος είναι να υπάρξει εστίαση στην επίλυση των τεχνικών, οικονομικών και θεσμικών ζητημάτων του έργου, το οποίο χαρακτηρίζεται από «πολλές και πολύπλευρες δυσκολίες στην υλοποίηση».

Οι ίδιες πηγές υπογραμμίζουν ότι η συνεργασία των δύο χωρών προχωρά σε πρακτικό επίπεδο. «Χαρακτηριστικά, την επόμενη ημέρα δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας η μεταβίβαση των αδειών κυριότητας και διαχείρισης στον ΑΔΜΗΕ, που εκκρεμούσαν για δύο χρόνια», ανέφεραν, επισημαίνοντας ότι η εξέλιξη αυτή «αποτελεί ουσιαστικό βήμα προόδου».

Παράλληλα, έχει προγραμματιστεί τηλεδιάσκεψη την Πέμπτη με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Ενέργειας, Γιόργκενσεν, με αντικείμενο την πορεία του έργου και τον συντονισμό των εμπλεκόμενων πλευρών.

Η ελληνική πλευρά τηρεί τα συμφωνηθέντα

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, η ελληνική πλευρά παραμένει προσηλωμένη στα όσα συμφωνήθηκαν μεταξύ των δύο κυβερνήσεων πριν λίγες ημέρες. «Η Ελλάδα εργάζεται για την επίλυση των τεχνικο-οικονομικών και θεσμικών ζητημάτων ενός έργου που ήδη έχει πολλές δυσκολίες στην υλοποίηση και δεν χρειάζεται να επιβαρύνεται παραπάνω με πισωγυρίσματα», τόνισαν χαρακτηριστικά.

Καταλήγοντας, οι πηγές του ΥΠΕΝ σημείωσαν πως το στοίχημα για την επιτυχία του GSI είναι η σταθερότητα και η συνέπεια, «ώστε να επιτευχθεί ένας κοινός στόχος στρατηγικής σημασίας για την ενεργειακή ασφάλεια της περιοχής».