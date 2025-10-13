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Ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου: Eπιφυλάξεις Κεραυνού για τη βιωσιμότητα του έργου - Αιχμές για Παπασταύρου
Ειδήσεις
13:55 - 13 Οκτ 2025

Ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου: Eπιφυλάξεις Κεραυνού για τη βιωσιμότητα του έργου - Αιχμές για Παπασταύρου

Reporter.gr Newsroom
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Νέος κεφάλαιο γράφεται στο «έργο» της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας–Κύπρου–Ισραήλ (Great Sea Interconnector) σήμερα, Δευτέρα (13/10), καθώς ο Κύπριος Υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός, άφησε αιχμές για τις δηλώσεις του Έλληνα Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχετικά με τις μελέτες βιωσιμότητας του έργου.

Μιλώντας στην Επιτροπή Οικονομικών της κυπριακής Βουλής, ο κ. Κεραυνός προσπάθησε να αποκαταστήσει, όπως είπε, «την αλήθεια», αρνούμενος τις κατηγορίες ότι έχει κρατήσει κρυφά στοιχεία, ενώ τόνισε πως παρότι δεν επιδιώκει ρήξη με την ελληνική κυβέρνηση, διατηρεί σοβαρές ανησυχίες για το έργο.

«Δεν είμαι εναντίον κανενός έργου, αλλά έχω καθήκον να εξετάζω τα δεδομένα», τόνισε ο Κύπριος ΥΠΟΙΚ, παρουσιάζοντας τον κρατικό προϋπολογισμό για το 2026, και απαντώντας στις αιχμές που διατύπωσε πριν λίγες μέρες ο Έλληνας Υπουργός Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου. Σύμφωνα με τον κ. Παπασταύρου, ο κ. Κεραυνός επικαλείται μελέτες για τη μη βιωσιμότητα του έργου χωρίς να τις έχει κοινοποιήσει στο ελληνικό Υπουργείο Ενέργειας. Ο ίδιος όμως ξεκαθάρισε: «Δεν είμαι εναντίον κανενός έργου που μπορεί να φέρει οφέλη στην κυπριακή οικονομία, αλλά ως Υπουργός Οικονομικών έχω υποχρέωση να εξετάζω τα οικονομικά δεδομένα και να εκφράζω τη γνώμη μου. Δεν μπορεί ένα άτομο να δημιουργεί πρόβλημα στην κυβέρνηση.»

Ο κ. Κεραυνός κατήγγειλε επίσης ότι διακινήθηκαν «ψευδείς ειδήσεις» από «Υπουργό άλλης κυβέρνησης» περί δήθεν μυστικών μελετών. «Οι μελέτες αυτές ανατέθηκαν από το Υπουργείο Ενέργειας, παραδόθηκαν κανονικά και μάλιστα είχαν κοινοποιηθεί και στον προκάτοχο του σημερινού Έλληνα Υπουργού», εξήγησε. «Όλοι γνωρίζουμε τις μελέτες και τις επισημάνσεις τους», πρόσθεσε, ενώ παραδέχτηκε ότι οι ανησυχίες για τη βιωσιμότητα του έργου είναι εύλογες. «Έχω κι εγώ τις δικές μου ανησυχίες», ανέφερε, τονίζοντας ότι η ανάλυση κόστους–οφέλους του έργου παραμένει αμφιλεγόμενη.

Επίσης, τόνισε πως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) δεν ενέκρινε τη χρηματοδότηση του έργου, κρίνοντάς το μη βιώσιμο. «Πώς μπορεί να λέγεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά να προχωρήσει το έργο, όταν κάποιοι θεωρούν ότι δεν είναι βιώσιμο;» διερωτήθηκε, τονίζοντας ότι η ΕΤΕπ συνέστησε στην Κύπρο να εξετάσει εναλλακτικές επενδύσεις, όπως η αποθήκευση ενέργειας.

Απαντώντας σε ερωτήσεις βουλευτών, ο κ. Κεραυνός ξεκαθάρισε πως δεν επιδιώκει να προκαλέσει ρήξη με την ελληνική κυβέρνηση. «Είμαι ο τελευταίος άνθρωπος που θα επιδιώξει ρήξη μεταξύ της ελληνικής και της κυπριακής κυβέρνησης», σημείωσε. Ωστόσο, άφησε αιχμές για την ελληνική πλευρά, λέγοντας ότι υπήρξε ανακοίνωση πως «εγώ κρατώ τις μελέτες και δεν τις δίνω ούτε στον Υπουργό Ενέργειας, ενώ ο προκάτοχός μου τις είχε λάβει». «Δεν λέω ότι αυτό έγινε κακόβουλα ή σκόπιμα», πρόσθεσε.

Σε μια ακόμη ενδιαφέρουσα αναφορά, ο Υπουργός Οικονομικών διαφώνησε με τις δηλώσεις του προέδρου του ΔΗΚΟ, Νικόλα Παπαδόπουλου, ο οποίος ζήτησε επιτάχυνση του GSI ώστε να προλάβει η Κύπρος πιθανή διασύνδεση της Τουρκίας με τα κατεχόμενα. «Αν η Τουρκία θέλει να κάνει διασύνδεση, δεν μπορούμε να την αποτρέψουμε», είπε, απορρίπτοντας την ιδέα ενός «αγώνα δρόμου» με την Άγκυρα.

Ο κ. Κεραυνός ολοκλήρωσε την τοποθέτησή του με μια προειδοποίηση, εντάσσοντας το GSI στους «δημοσιονομικούς κινδύνους» που παρακολουθεί το Υπουργείο Οικονομικών για το 2026. «Τόσο το έργο του Βασιλικού όσο και η ηλεκτρική διασύνδεση παραμένουν ανοιχτά ζητήματα, με τη Γενική Εισαγγελία της ΕΕ να διενεργεί σχετικές έρευνες. Πρέπει να περιμένουμε τα αποτελέσματα αυτών των ερευνών», τόνισε, αφήνοντας σαφές πως δεν πρόκειται να δώσει το «πράσινο φως» χωρίς πλήρη εικόνα των κινδύνων.

Τελευταία τροποποίηση στις 13/10/2025 - 13:57
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