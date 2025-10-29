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ΔΕΔΔΗΕ: Προχωρά τον ψηφιακό μετασχηματισμό του δικτύου με χρήση έξυπνων τεχνολογιών
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
12:00 - 29 Οκτ 2025

ΔΕΔΔΗΕ: Προχωρά τον ψηφιακό μετασχηματισμό του δικτύου με χρήση έξυπνων τεχνολογιών

Reporter.gr Newsroom
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Ο ΔΕΔΔΗΕ προχωρά στον ψηφιακό μετασχηματισμό του δικτύου του, αξιοποιώντας τις πιο σύγχρονες τεχνολογίες NB-IoT και LTE-M, με στόχο την αναβάθμιση των παροχών προς τους καταναλωτές και τη συνεχή παρακολούθηση των υποδομών του δικτύου για ταχύτερη αποκατάσταση βλαβών.

Οι νέες τεχνολογίες NB-IoT και LTE-M, οι οποίες υποστηρίζουν τη συλλογή, διαχείριση και αποστολή δεδομένων κατανάλωσης από τους 7,7 εκατομμύρια «έξυπνους» μετρητές, βασίζονται σε διεθνή πρότυπα. Έτσι, κάθε νοικοκυριό και επιχείρηση που διαθέτει «έξυπνο» μετρητή θα έχει διαθέσιμες 96 μετρήσεις την ημέρα (μία κάθε 15 λεπτά), με απόλυτη ακρίβεια και ασφάλεια. Αυτό σημαίνει εξορθολογισμό χρεώσεων και καλύτερη εικόνα της κατανάλωσης. Επιπρόσθετα, τα δεδομένα αυτά συμβάλλουν στην αναβάθμιση των υπηρεσιών του ΔΕΔΔΗΕ προς τους καταναλωτές καθώς επιτρέπουν στον Διαχειριστή να εντοπίζει άμεσα τυχόν διακοπές ή ρευματοκλοπές, να ενημερώνει τους χρήστες και να προχωρά σε αποκατάσταση.

Σημαντικό πλεονέκτημα των τεχνολογιών NB-IoT και LTE-M είναι ότι προσφέρουν ασύρματη, αξιόπιστη και ασφαλή επικοινωνία για εκατομμύρια απομακρυσμένες συσκευές. Τα δίκτυα LTE στην Ελλάδα διαθέτουν ευρεία κάλυψη ακόμη και σε υπόγειους ή απομονωμένους χώρους, υψηλά επίπεδα ασφάλειας δεδομένων και επικοινωνιών και σταθερή λειτουργία με ελάχιστες διακοπές.

Στην πρώτη φάση του έργου, ο ΔΕΔΔΗΕ συνεργάζεται με τη Nova, η οποία παρέχει τις κάρτες SIM που τοποθετούνται στους μετρητές, καθώς και τις υπηρεσίες κινητής συνδεσιμότητας NB-IoT/LTE-M για τη μεταφορά των δεδομένων. Η συνεργασία αυτή εξασφαλίζει κάλυψη σε όλη την ελληνική επικράτεια, προσφέροντας επίσης ασφαλή και κρυπτογραφημένη μεταφορά δεδομένων, 24ωρη υποστήριξη, και δυνατότητα μελλοντικής επέκτασης σε δίκτυα 5G και νέες υπηρεσίες IoT (Internet of Things).

Σχετικά με τον ψηφιακό μετασχηματισμό, ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΔΕΔΔΗΕ, κ. Τάσος Μάνος, δήλωσε: «Με την εγκατάσταση των έξυπνων μετρητών και την ψηφιοποίηση των γραμμών και υποσταθμών, το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ μετατρέπεται στο μεγαλύτερο δίκτυο συνδεδεμένων συσκευών που έχει υλοποιηθεί μέχρι σήμερα στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο της νέας συνεργασίας μας, παρέχονται ειδικές κάρτες SIM που τοποθετούνται σε κάθε μετρητή, καθώς και υπηρεσίες σύνδεσης NB-IoT και LTE-M που επιτρέπουν τη μετάδοση των δεδομένων με ασφάλεια και αξιοπιστία. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζουμε ότι οι έξυπνοι μετρητές επικοινωνούν ομαλά με τα συστήματά μας, ώστε να μπορούμε να προσφέρουμε ταχύτερη εξυπηρέτηση και πιο “έξυπνες” υπηρεσίες. Με την αξιοποίηση αυτών των τεχνολογιών, ο ΔΕΔΔΗΕ κάνει ένα αποφασιστικό βήμα προς ένα πιο “έξυπνο”, βιώσιμο και αποδοτικό ενεργειακό δίκτυο. Η πρωτοβουλία αυτή βελτιώνει την εμπειρία των καταναλωτών, συμβάλλει στην πράσινη ανάπτυξη και ανοίγει νέες δυνατότητες συνεργασίας με την αγορά των τηλεπικοινωνιών».

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