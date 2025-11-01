Ουάσιγκτον και Ευρώπη συναντιούνται στην Αθήνα για τον νέο ενεργειακό χάρτη Ευρώπης και Μεσογείου
19:00 - 01 Νοε 2025

Ουάσιγκτον και Ευρώπη συναντιούνται στην Αθήνα για τον νέο ενεργειακό χάρτη Ευρώπης και Μεσογείου

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
Τρεις Αμερικανοί υπουργοί και 25 Ευρωπαίοι ομόλογοί τους καταφθάνουν στην Αθήνα στις 6–7 Νοεμβρίου 2025 για τη 6η Υπουργική Συνάντηση του Partnership for Transatlantic Energy Cooperation (P-TEC), δίνοντας στην ελληνική πρωτεύουσα ρόλο κεντρικού κόμβου σε μια περίοδο όπου η ενεργειακή ασφάλεια έχει ξεφύγει από τα think tanks και γράφεται πλέον σε πραγματικό χρόνο.

Οι υπουργοί Ενέργειας και Εσωτερικών των ΗΠΑ, Chris Wright και Doug Burgum, μαζί με τον Αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών Michael Rigas, θα καθίσουν στο ίδιο τραπέζι με τους υπουργούς Ενέργειας σχεδόν όλης της Ε.Ε., σε μια σύνοδο που, όσο κι αν κρατά χαμηλό προφίλ, λειτουργεί ως βαρόμετρο διατλαντικής ισχύος.

Η παρουσία τριών υπουργών από την Ουάσιγκτον δεν είναι πρωτόκολλο. Είναι μήνυμα, ότι οι ΗΠΑ επενδύουν πολιτικά στον ενεργειακό άξονα ΝΑ Ευρώπης – Μεσογείου και θέλουν η Ελλάδα να μείνει σταθερά μέσα στο κάδρο, όχι απλώς ως δίαυλος, αλλά ως κόμβος με επιρροή.

Η σύνοδος συνδιοργανώνεται από το αμερικανικό Υπουργείο Ενέργειας, το Atlantic Council και το ελληνικό Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με τον Σταύρο Παπασταύρου να εκπροσωπεί την Αθήνα και τους Κυριάκο Πιερρακάκη υπουργό Οικονομικών, Δημήτρη Παπαστεργίου, υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Βασίλη Κικίλια υπουργό Ναυτιλίας, να συμμετέχουν, αντανακλώντας την πολιτική επιλογή να εμφανιστεί η Ελλάδα όχι αποσπασματικά, αλλά ως ενιαίο κυβερνητικό μέτωπο με σαφή στρατηγικό προσανατολισμό.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει και συνάντηση των Αμερικανών αξιωματούχων με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ένδειξη ότι η συζήτηση δεν περιορίζεται σε τεχνικά ενεργειακά έργα, αλλά αγγίζει ζητήματα ευρύτερης γεωπολιτικής συνεργασίας.

Το φετινό θέμα, «Energy Security and Infrastructure for Growth and Stability», μπορεί να ακούγεται σαν κλασική διατύπωση συνεδρίου, όμως στην πραγματικότητα λειτουργεί ως μεταφραστής της μετά-κρίσης Ευρώπης: η τιμή του αερίου, η διαφοροποίηση πηγών, οι επενδυτικές εγγυήσεις και η τεχνολογική μετάβαση δεν είναι πλέον σενάρια εργασίας – είναι όροι επιβίωσης για οικονομίες που πρέπει να βρουν φθηνή ενέργεια, να χτίσουν υποδομές και να το κάνουν χωρίς να εκθέσουν την ασφάλεια τους.

Η συζήτηση για LNG και υδρογόνο, τις νέες διασυνδέσεις και τα συστήματα αποθήκευσης δεν αφορά μελλοντολογικά πάνελ. Αφορά την πραγματικότητα ενός ενεργειακού περιβάλλοντος όπου η Ευρώπη προσπαθεί να κόψει οξυγόνο από τη ρωσική επιρροή και να διασφαλίσει προσβάσιμα καύσιμα μέχρι να σταθεί στα πόδια της η πράσινη οικονομία.

Η επιλογή της Αθήνας ως χώρας φιλοξενίας έχει σήμα. Η Ελλάδα παρουσιάζεται ως σταθερό σημείο σε μια ρευστή γεωγραφία, με ρόλο πύλης για ενέργεια από τη Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα προς την Ευρώπη. Το FSRU της Αλεξανδρούπολης, ο αγωγός Ελλάδας–Βουλγαρίας (IGB) και τα πρώτα βήματα υδρογόνου εντάσσονται στο αφήγημα της χώρας ως ενεργειακού pivot, όχι μόνο transit σημείου.

Παράλληλα, τα ελληνικά λιμάνια μπαίνουν στη συζήτηση για τον μετασχηματισμό τους σε ενεργειακούς κόμβους, σε συνάρτηση με τη νέα Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τα Λιμάνια και το Σχέδιο Βιώσιμων Μεταφορών. Εάν η Ευρώπη θέλει αποκεντρωμένα ενεργειακά hubs και ασφαλείς θαλάσσιες υποδομές, η ελληνική ακτογραμμή και οι πύλες Πειραιά, Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης και Ηρακλείου δεν μπορούν να είναι δευτερεύουσες επιλογές.

Το P-TEC της Αθήνας αναμένεται να κλείσει με κοινή δήλωση συνεργασίας έως το 2030. Όχι, δεν θα αλλάξει τον παγκόσμιο ενεργειακό χάρτη μέσα σε δύο ημέρες. Όμως θα καθορίσει πλαίσιο επενδυτικών αποφάσεων, δρομολόγηση υποδομών και την πολιτική γραμμή που θα ακολουθηθεί τα επόμενα χρόνια.

