ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Τσάφος: Ευκαιρία για τη χώρα η κατάργηση του ρωσικού αερίου - Ενεργειακός κόμβος η Ελλάδα
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
14:05 - 04 Νοε 2025

Τσάφος: Ευκαιρία για τη χώρα η κατάργηση του ρωσικού αερίου - Ενεργειακός κόμβος η Ελλάδα

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ένα στρατηγικής σημασίας έργο για την Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων χαρακτήρισε ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκος Τσάφος, τον νέο σταθμό συμπίεσης φυσικού αερίου που ολοκληρώθηκε στην Κομοτηνή από τον ΔΕΣΦΑ. Ο σταθμός εγκαινιάστηκε πρόσφατα, σηματοδοτώντας τη σημαντική μεταμόρφωση της χώρας στον τομέα της ενέργειας και την αναβάθμιση της Ελλάδας σε κόμβο διαμετακόμισης αερίου για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Στον χαιρετισμό του, ο κ. Τσάφος υπογράμμισε ότι η Ανατολική Μακεδονία - Θράκη αποτελεί πλέον «σταυροδρόμι» για το φυσικό αέριο, καθώς συνδέει ροές καυσίμου από το Αζερμπαϊτζάν και το FSRU της Αλεξανδρούπολης, που εισάγει LNG από τις ΗΠΑ και άλλες χώρες, με ένα εκτεταμένο δίκτυο αγωγών που φτάνει μέχρι την Ουγγαρία και την Ουκρανία.

Ο νέος σταθμός συμπίεσης θα εξασφαλίσει την απρόσκοπτη τροφοδοσία των νέων ηλεκτροπαραγωγικών μονάδων αερίου στην Ελλάδα, διασφαλίζοντας επάρκεια καυσίμου όχι μόνο για τη χώρα αλλά και για τις γειτονικές αγορές. Όπως ανέφερε ο υφυπουργός, η Ελλάδα έχει πλέον εξελιχθεί σε χώρα διαμετακόμισης αερίου: από τα 17 δισ. κυβικά μέτρα (bcm) που εισήχθησαν πέρυσι στη χώρα, τα 11 bcm διοχετεύτηκαν σε γειτονικές αγορές.

Ευκαιρία για απεξάρτηση από το ρωσικό αέριο

Ο κ. Τσάφος τόνισε ότι η Ευρώπη έχει αποφασίσει τη σταδιακή διακοπή των εισαγωγών ρωσικού αερίου, γεγονός που δημιουργεί μια μοναδική ευκαιρία για την Ελλάδα να καλύψει το κενό στην ευρωπαϊκή αγορά. «Στο μέλλον θα αυξηθεί η ανάγκη για νέες πηγές και νέες οδεύσεις», υπογράμμισε, σημειώνοντας παράλληλα την αναπτυξιακή δυναμική της περιοχής για ΑΠΕ, κυρίως μέσω ανεμογεννητριών, και για έργα δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα.

«Το συνολικό ενεργειακό αποτύπωμα της περιοχής ξεπερνά το φυσικό αέριο», πρόσθεσε, «και η υλοποίηση τέτοιων υποδομών είναι κρίσιμη για τη χώρα και την ευρύτερη περιοχή».

CEO ΔΕΣΦΑ: Ολοκλήρωση του έργου σε χρόνο ρεκόρ

Η CEO του ΔΕΣΦΑ, Μαρία Ρίτα Γκάλι, επισήμανε ότι το έργο ξεκίνησε ουσιαστικά στις αρχές του 2022 και ολοκληρώθηκε σε λιγότερο από τρία χρόνια – ένα χρονικό διάστημα σημαντικά συντομότερο από αντίστοιχα πρότζεκτ διεθνώς. «Δεν πρόκειται απλώς για μια υποδομή, αλλά για την καρδιά του συστήματος μεταφοράς, που θα επιτρέψει στο αέριο να φτάνει παντού στην Ελλάδα και στις γειτονικές χώρες», είπε.

Η κ. Γκάλι υπογράμμισε ότι μαζί με τον σταθμό συμπίεσης στην Αμπελιά, η νέα υποδομή θα επιτρέψει την τροφοδοσία των νέων μονάδων αερίου στην Ελλάδα και τη Βόρεια Μακεδονία, ενώ θα διευκολύνει και τη διακίνηση καυσίμου μέσω του Κάθετου Διαδρόμου, δίνοντας τη δυνατότητα για εξαγωγές έως και 8,5 bcm φυσικού αερίου από το ελληνικό σύστημα μεταφοράς.

Ο νέος σταθμός στην Κομοτηνή έρχεται σε μια κρίσιμη συγκυρία για την Ευρώπη και την ενεργειακή ασφάλεια της περιοχής, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου. Με την ολοκλήρωση των έργων, η χώρα ενισχύει τη διασύνδεσή της με τις ευρωπαϊκές αγορές, αυξάνει την ενεργειακή της αυτονομία και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για νέες επενδύσεις και ανάπτυξη στον τομέα της ενέργειας.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Πολάκης εναντίον Παπασταύρου – Τσάφου για ενεργειακή πολιτική: Τους χαρακτήρισε πράκτορες γερμανικών και αμερικανικών συμφερόντων
Πολιτική

Πολάκης εναντίον Παπασταύρου – Τσάφου για ενεργειακή πολιτική: Τους χαρακτήρισε πράκτορες γερμανικών και αμερικανικών συμφερόντων

Σφοδρή σύγκρουση στη Βουλή για «Πτολεμαϊδα 5»: Πολάκης και Τσάφος στα άκρα για τον λιγνίτη
Πολιτική

Σφοδρή σύγκρουση στη Βουλή για «Πτολεμαϊδα 5»: Πολάκης και Τσάφος στα άκρα για τον λιγνίτη

Κομοτηνή: Η Μουφτεία απαντά στην Άγκυρα και υπερασπίζεται το ελληνικό θεσμικό πλαίσιο
Ειδήσεις

Κομοτηνή: Η Μουφτεία απαντά στην Άγκυρα και υπερασπίζεται το ελληνικό θεσμικό πλαίσιο

ΥΠΕΝ: Ζυγίζει τα νέα δεδομένα στη διεθνή ενεργειακή αγορά και την ευστάθεια του συστήματος εν όψει Πάσχα
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΥΠΕΝ: Ζυγίζει τα νέα δεδομένα στη διεθνή ενεργειακή αγορά και την ευστάθεια του συστήματος εν όψει Πάσχα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
17/05/2026 - 16:47

Μητσοτάκης στο Europe Gulf Forum: Ώρα να ενισχύσουμε τη συνεργασία Ευρώπης και χωρών του Κόλπου

Πολιτική
17/05/2026 - 16:24

ΠΑΣΟΚ κατά Μητσοτάκη: Ο μόνος πρωθυπουργός μεταπολιτευτικά που παρουσιάζει τον εαυτό του σαν Μεσσία

Magazino
17/05/2026 - 15:58

Eurovision 2026: Ποιες χώρες ψήφισαν τον Akyla – Η αναντιστοιχία μεταξύ Επιτροπών και televoting

Ειδήσεις
17/05/2026 - 15:29

Axios: Ανησυχία στις ΗΠΑ για ενδεχόμενη εισβολή της Κίνας στην Ταϊβάν εντός πενταετίας

Πολιτική
17/05/2026 - 14:59

Πολάκης: Φληναφήματα τα περί μη συμμετοχής μου σε Πολιτική Γραμματεία και Κεντρική Επιτροπή

Ειδήσεις
17/05/2026 - 14:21

Αμπού Ντάμπι: Πυρκαγιά από επίθεση drone κοντά στον πυρηνικό σταθμό Barakah

Πολιτική
17/05/2026 - 14:16

Μητσοτάκης: Εκλογές το 2027 – Οδικός χάρτης για το 2030 και «καρφιά»

Πολιτική
17/05/2026 - 13:59

Έπαινοι Γιούνκερ για Μητσοτάκη: Κυριάκο, είσαι ένας σπουδαίος πρωθυπουργός

Φορολογία
17/05/2026 - 13:36

Εκτόξευση ληξιπρόθεσμων οφειλών – Στο «στόχαστρο» της ΑΑΔΕ οι «συνήθεις» φοροφυγάδες

Πολιτική
17/05/2026 - 13:08

Μέτσολα στο Συνέδριο ΝΔ: Με την Ελλάδα ξανά στην καρδιά της Ευρώπης θα τα καταφέρουμε

Πολιτική
17/05/2026 - 12:50

ΠΑΣΟΚ: Δεν πείθει πλέον κανέναν ο πρωθυπουργός που «θυμώνει και λυπάται»  

Ειδήσεις
17/05/2026 - 12:30

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γραμμή 2 του Μετρό – Ποιοι σταθμοί κλείνουν νωρίτερα

Ειδήσεις
17/05/2026 - 11:59

Πότε κλείνουν τα σχολεία – Πότε τελειώνουν οι εξετάσεις σε Γυμνάσια και Λύκεια

Ειδήσεις
17/05/2026 - 11:46

Υποθαλάσσια καλώδια: Η νέα «ψηφιακή» πηγή ισχύος του Ιράν στον βυθό του Ορμούζ

Πολιτική
17/05/2026 - 11:29

«Πυρά» ΠΑΣΟΚ κατά Γεωργιάδη για παρακμή και πολιτικές αγυρτίες

Ειδήσεις
17/05/2026 - 11:11

Επιδημία Έμπολα σε Ουγκαντα και Κονγκό: Προειδοποιήσεις ΠΟΥ για κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη δημόσια υγεία

Πολιτική
17/05/2026 - 10:59

Το παρασκήνιο της διαγραφής Πολάκη και η επόμενη μέρα για τον ΣΥΡΙΖΑ

Ειδήσεις
17/05/2026 - 10:24

Παλαιό Ψυχικό: Άσκηση ετοιμότητας της ΕΛΑΣ – Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
17/05/2026 - 10:23

100% ηλεκτρικό, 100% GTI: Η Volkswagen παρουσιάζει το νέο ID. Polo GTI

Magazino
17/05/2026 - 10:21

Eurovision: Ποια είναι η 27χρονη Dara από τη Βουλγαρία που κατέκτησε την κορυφή

Πολιτική
17/05/2026 - 10:15

Συνέδριο ΝΔ: Πώς θα ολοκληρωθεί η τρίτη μέρα – Δείτε live τις ομιλίες

Ειδήσεις
17/05/2026 - 10:08

CNN: Η Κούβα σε συναγερμό – Τα «σημάδια» ότι προετοιμάζεται για αμερικανική επίθεση

Πολιτική
17/05/2026 - 09:59

Συνέδριο ΝΔ: Μηνύματα ενότητας, πατριωτισμού και σταθερότητας – Τι είπαν τα πρωτοκλασάτα στελέχη

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
17/05/2026 - 09:53

Alfa Romeo Junior Ibrida: Αναβαθμισμένη γκάμα

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
17/05/2026 - 09:44

PEUGEOT: Ισχυρή πορεία στην Ελλάδα

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
17/05/2026 - 09:41

Ένα στα δύο εισαγόμενα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα στην ΕΕ έχουν «γυρισμένα χιλιόμετρα»

Υγεία
16/05/2026 - 22:00

Είναι ο κόσμος αντιμέτωπος με επιδημία παχυσαρκίας; - Τι δείχνει εμβληματική μελέτη του περιοδικού Nature

Ειδήσεις
16/05/2026 - 21:30

Ιταλία: Τουλάχιστον επτά τραυματίες από πτώση αυτοκινήτου πάνω σε πεζούς

Ειδήσεις
16/05/2026 - 21:14

Εντόπισε δίκτυο με 34.000 μη εγκεκριμένα συμπληρώματα διατροφής

Ειδήσεις
16/05/2026 - 20:45

Γκεοργκίεβα (ΔΝΤ): «Success story» η Ελλάδα – Επίκειται βελτίωση στην αποτελεσματικότητα των δημόσιων δαπανών

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ