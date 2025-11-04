Τσάφος: Ευκαιρία για τη χώρα η κατάργηση του ρωσικού αερίου - Ενεργειακός κόμβος η Ελλάδα

Ένα στρατηγικής σημασίας έργο για την Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων χαρακτήρισε ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκος Τσάφος, τον νέο σταθμό συμπίεσης φυσικού αερίου που ολοκληρώθηκε στην Κομοτηνή από τον ΔΕΣΦΑ. Ο σταθμός εγκαινιάστηκε πρόσφατα, σηματοδοτώντας τη σημαντική μεταμόρφωση της χώρας στον τομέα της ενέργειας και την αναβάθμιση της Ελλάδας σε κόμβο διαμετακόμισης αερίου για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Στον χαιρετισμό του, ο κ. Τσάφος υπογράμμισε ότι η Ανατολική Μακεδονία - Θράκη αποτελεί πλέον «σταυροδρόμι» για το φυσικό αέριο, καθώς συνδέει ροές καυσίμου από το Αζερμπαϊτζάν και το FSRU της Αλεξανδρούπολης, που εισάγει LNG από τις ΗΠΑ και άλλες χώρες, με ένα εκτεταμένο δίκτυο αγωγών που φτάνει μέχρι την Ουγγαρία και την Ουκρανία.

Ο νέος σταθμός συμπίεσης θα εξασφαλίσει την απρόσκοπτη τροφοδοσία των νέων ηλεκτροπαραγωγικών μονάδων αερίου στην Ελλάδα, διασφαλίζοντας επάρκεια καυσίμου όχι μόνο για τη χώρα αλλά και για τις γειτονικές αγορές. Όπως ανέφερε ο υφυπουργός, η Ελλάδα έχει πλέον εξελιχθεί σε χώρα διαμετακόμισης αερίου: από τα 17 δισ. κυβικά μέτρα (bcm) που εισήχθησαν πέρυσι στη χώρα, τα 11 bcm διοχετεύτηκαν σε γειτονικές αγορές.

Ευκαιρία για απεξάρτηση από το ρωσικό αέριο

Ο κ. Τσάφος τόνισε ότι η Ευρώπη έχει αποφασίσει τη σταδιακή διακοπή των εισαγωγών ρωσικού αερίου, γεγονός που δημιουργεί μια μοναδική ευκαιρία για την Ελλάδα να καλύψει το κενό στην ευρωπαϊκή αγορά. «Στο μέλλον θα αυξηθεί η ανάγκη για νέες πηγές και νέες οδεύσεις», υπογράμμισε, σημειώνοντας παράλληλα την αναπτυξιακή δυναμική της περιοχής για ΑΠΕ, κυρίως μέσω ανεμογεννητριών, και για έργα δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα.

«Το συνολικό ενεργειακό αποτύπωμα της περιοχής ξεπερνά το φυσικό αέριο», πρόσθεσε, «και η υλοποίηση τέτοιων υποδομών είναι κρίσιμη για τη χώρα και την ευρύτερη περιοχή».

CEO ΔΕΣΦΑ: Ολοκλήρωση του έργου σε χρόνο ρεκόρ

Η CEO του ΔΕΣΦΑ, Μαρία Ρίτα Γκάλι, επισήμανε ότι το έργο ξεκίνησε ουσιαστικά στις αρχές του 2022 και ολοκληρώθηκε σε λιγότερο από τρία χρόνια – ένα χρονικό διάστημα σημαντικά συντομότερο από αντίστοιχα πρότζεκτ διεθνώς. «Δεν πρόκειται απλώς για μια υποδομή, αλλά για την καρδιά του συστήματος μεταφοράς, που θα επιτρέψει στο αέριο να φτάνει παντού στην Ελλάδα και στις γειτονικές χώρες», είπε.

Η κ. Γκάλι υπογράμμισε ότι μαζί με τον σταθμό συμπίεσης στην Αμπελιά, η νέα υποδομή θα επιτρέψει την τροφοδοσία των νέων μονάδων αερίου στην Ελλάδα και τη Βόρεια Μακεδονία, ενώ θα διευκολύνει και τη διακίνηση καυσίμου μέσω του Κάθετου Διαδρόμου, δίνοντας τη δυνατότητα για εξαγωγές έως και 8,5 bcm φυσικού αερίου από το ελληνικό σύστημα μεταφοράς.

Ο νέος σταθμός στην Κομοτηνή έρχεται σε μια κρίσιμη συγκυρία για την Ευρώπη και την ενεργειακή ασφάλεια της περιοχής, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου. Με την ολοκλήρωση των έργων, η χώρα ενισχύει τη διασύνδεσή της με τις ευρωπαϊκές αγορές, αυξάνει την ενεργειακή της αυτονομία και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για νέες επενδύσεις και ανάπτυξη στον τομέα της ενέργειας.