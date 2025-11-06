Σύνοδος Διατλαντικής Συνεργασίας για την Ενέργεια στο Ζάππειο - Παπασταύρου: Ιστορική ευκαιρία για την Ελλάδα

Η Αθήνα μετατρέπεται για δύο ημέρες σε κόμβο διεθνών ενεργειακών εξελίξεων, καθώς στο Ζάππειο πραγματοποιείται η 6η Σύνοδος της Διακυβερνητικής Διατλαντικής Συνεργασίας για την Ενέργεια (P-TEC). Για «ιστορική ευκαιρία» για την Ελλάδα έκανε λόγο ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου.

Στη συνάντηση συμμετέχουν τέσσερις υπουργοί της κυβέρνησης Τραμπ, υπουργοί και εκπρόσωποι 25 ευρωπαϊκών χωρών, καθώς και κορυφαία στελέχη πολυεθνικών και ελληνικών ενεργειακών ομίλων.

Οι εργασίες της συνόδου, που ολοκληρώνονται αύριο, αναμένεται να οδηγήσουν σε νέα στρατηγικά ενεργειακά deals, ενισχύοντας τη θέση της Ελλάδας ως βασικής πύλης εισόδου του αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) προς την Ευρώπη.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρίσκεται ο ενεργειακός εφοδιασμός της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, σε μια περίοδο που η Ε.Ε. επιταχύνει την απεξάρτησή της από το ρωσικό φυσικό αέριο έως το τέλος του 2027. Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί σημαντικά κενά στην ενεργειακή τροφοδοσία, τα οποία επιχειρούν να καλύψουν οι Ηνωμένες Πολιτείες μέσω της εξαγωγής LNG.

Η Ελλάδα, χάρη στις υποδομές της, τους σταθμούς ΥΦΑ Ρεβυθούσας και Αλεξανδρούπολης, αλλά και τα διεθνή δίκτυα αγωγών και διασυνδέσεων, αναδεικνύεται σε κομβικό ενεργειακό δίαυλο για τη μεταφορά φυσικού αερίου προς τα Βαλκάνια και την Ουκρανία.

Ισχυρή αμερικανική παρουσία στην Αθήνα

Στην ελληνική πρωτεύουσα βρίσκονται από χθες τέσσερις υπουργοί της κυβέρνησης Τραμπ: ο υπουργός Εσωτερικών και «τσάρος της ενέργειας» Νταγκ Μπέργκαμ, ο υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ, ο υφυπουργός Εξωτερικών για τη Διαχείριση και τους Πόρους Μάικλ Ρίγας, και ο υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Ενέργεια και το Περιβάλλον Τζέικομπ Χέλμπεργκ, ενώ θα παραβρεθεί και η νέα αμερικανίδα πρέσβης Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι είχαν συνάντηση την Τετάρτη στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πρωθυπουργό, όπου συζητήθηκαν οι προοπτικές συνεργασίας στην ενέργεια και οι επενδύσεις σε υποδομές που ενισχύουν την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης.

Πολυεθνικές και ελληνικοί κολοσσοί στο ίδιο τραπέζι

Η παρουσία ηγετικών στελεχών από εταιρείες όπως Cheniere Energy, ExxonMobil, ConocoPhillips, Venture Global LNG, αλλά και από τεχνολογικούς κολοσσούς Amazon και Google, επιβεβαιώνει το αυξανόμενο ενδιαφέρον για την ενεργειακή και ψηφιακή διασύνδεση των δύο πλευρών του Ατλαντικού.

Από ελληνικής πλευράς συμμετέχουν ΔΕΗ, ΑΔΜΗΕ, ΔΕΣΦΑ, Gastrade, Energean και HelleniQ Energy, επιδιώκοντας να αναδείξουν τον ρόλο της Ελλάδας ως αξιόπιστου κόμβου ενέργειας και καινοτομίας στην ευρύτερη περιοχή.

Οι εργασίες της συνόδου ανοίγουν με ομιλίες του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου και του Αμερικανού ομολόγου του Κρις Ράιτ, με κύριο μήνυμα την ενίσχυση της διατλαντικής συνεργασίας για την ενεργειακή ασφάλεια και την πράσινη μετάβαση.

Παπασταύρου: Δουλεύουμε σκληρά για τις απαραίτητες υποδομές

Για ιστορική ευκαιρία έκανε λόγο ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, κατά τη διάρκεια των εργασιών της Συνόδου Διατλαντικής Συνεργασίας, αναφερόμενος στις προοπτικές της Ελλάδας στον τομέα των υδρογονανθράκων και της ενεργειακής ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή.

Όπως δήλωσε, «δουλεύουμε σκληρά για τις απαραίτητες υποδομές», επισημαίνοντας ότι στο αμέσως προσεχές διάστημα αναμένονται σημαντικές ανακοινώσεις από τον ιδιωτικό τομέα, και ειδικότερα από τις Exxon Mobil, Helleniq Energy και Energean, που ήδη δραστηριοποιούνται ερευνητικά στη χώρα.

Ο κ. Παπασταύρου υπογράμμισε πως στόχος της ελληνικής πλευράς είναι «να υποστηρίξουμε την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή», τονίζοντας ότι η παρουσία μεγάλων διεθνών εταιρειών όπως οι Exxon Mobil και Chevron «ενισχύει τις ελληνικές θέσεις» σε ενεργειακό και γεωπολιτικό επίπεδο.

Παράλληλα, υπενθύμισε ότι το πρόγραμμα παραχωρήσεων της Λιβύης έχει προσαρμοστεί στη μέση γραμμή, εξέλιξη που επιβεβαιώνει την ορθότητα της ελληνικής στρατηγικής στη Μεσόγειο.