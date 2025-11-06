ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Σύνοδος Διατλαντικής Συνεργασίας για την Ενέργεια στο Ζάππειο - Παπασταύρου: Ιστορική ευκαιρία για την Ελλάδα
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
09:28 - 06 Νοε 2025

Σύνοδος Διατλαντικής Συνεργασίας για την Ενέργεια στο Ζάππειο - Παπασταύρου: Ιστορική ευκαιρία για την Ελλάδα

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Αθήνα μετατρέπεται για δύο ημέρες σε κόμβο διεθνών ενεργειακών εξελίξεων, καθώς στο Ζάππειο πραγματοποιείται η 6η Σύνοδος της Διακυβερνητικής Διατλαντικής Συνεργασίας για την Ενέργεια (P-TEC).  Για «ιστορική ευκαιρία» για την Ελλάδα έκανε λόγο ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. 

Στη συνάντηση συμμετέχουν τέσσερις υπουργοί της κυβέρνησης Τραμπ, υπουργοί και εκπρόσωποι 25 ευρωπαϊκών χωρών, καθώς και κορυφαία στελέχη πολυεθνικών και ελληνικών ενεργειακών ομίλων.

Οι εργασίες της συνόδου, που ολοκληρώνονται αύριο, αναμένεται να οδηγήσουν σε νέα στρατηγικά ενεργειακά deals, ενισχύοντας τη θέση της Ελλάδας ως βασικής πύλης εισόδου του αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) προς την Ευρώπη.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρίσκεται ο ενεργειακός εφοδιασμός της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, σε μια περίοδο που η Ε.Ε. επιταχύνει την απεξάρτησή της από το ρωσικό φυσικό αέριο έως το τέλος του 2027. Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί σημαντικά κενά στην ενεργειακή τροφοδοσία, τα οποία επιχειρούν να καλύψουν οι Ηνωμένες Πολιτείες μέσω της εξαγωγής LNG.

Η Ελλάδα, χάρη στις υποδομές της, τους σταθμούς ΥΦΑ Ρεβυθούσας και Αλεξανδρούπολης, αλλά και τα διεθνή δίκτυα αγωγών και διασυνδέσεων, αναδεικνύεται σε κομβικό ενεργειακό δίαυλο για τη μεταφορά φυσικού αερίου προς τα Βαλκάνια και την Ουκρανία.

Ισχυρή αμερικανική παρουσία στην Αθήνα

Στην ελληνική πρωτεύουσα βρίσκονται από χθες τέσσερις υπουργοί της κυβέρνησης Τραμπ: ο υπουργός Εσωτερικών και «τσάρος της ενέργειας» Νταγκ Μπέργκαμ, ο υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ, ο υφυπουργός Εξωτερικών για τη Διαχείριση και τους Πόρους Μάικλ Ρίγας, και ο υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Ενέργεια και το Περιβάλλον Τζέικομπ Χέλμπεργκ, ενώ θα παραβρεθεί και η νέα αμερικανίδα πρέσβης Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι είχαν συνάντηση την Τετάρτη στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πρωθυπουργό, όπου συζητήθηκαν οι προοπτικές συνεργασίας στην ενέργεια και οι επενδύσεις σε υποδομές που ενισχύουν την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης.

Πολυεθνικές και ελληνικοί κολοσσοί στο ίδιο τραπέζι

Η παρουσία ηγετικών στελεχών από εταιρείες όπως Cheniere Energy, ExxonMobil, ConocoPhillips, Venture Global LNG, αλλά και από τεχνολογικούς κολοσσούς Amazon και Google, επιβεβαιώνει το αυξανόμενο ενδιαφέρον για την ενεργειακή και ψηφιακή διασύνδεση των δύο πλευρών του Ατλαντικού.

Από ελληνικής πλευράς συμμετέχουν ΔΕΗ, ΑΔΜΗΕ, ΔΕΣΦΑ, Gastrade, Energean και HelleniQ Energy, επιδιώκοντας να αναδείξουν τον ρόλο της Ελλάδας ως αξιόπιστου κόμβου ενέργειας και καινοτομίας στην ευρύτερη περιοχή.

Οι εργασίες της συνόδου ανοίγουν με ομιλίες του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου και του Αμερικανού ομολόγου του Κρις Ράιτ, με κύριο μήνυμα την ενίσχυση της διατλαντικής συνεργασίας για την ενεργειακή ασφάλεια και την πράσινη μετάβαση.

Παπασταύρου: Δουλεύουμε σκληρά για τις απαραίτητες υποδομές

Για ιστορική ευκαιρία έκανε λόγο ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, κατά τη διάρκεια των εργασιών της Συνόδου Διατλαντικής Συνεργασίας, αναφερόμενος στις προοπτικές της Ελλάδας στον τομέα των υδρογονανθράκων και της ενεργειακής ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή.

Όπως δήλωσε, «δουλεύουμε σκληρά για τις απαραίτητες υποδομές», επισημαίνοντας ότι στο αμέσως προσεχές διάστημα αναμένονται σημαντικές ανακοινώσεις από τον ιδιωτικό τομέα, και ειδικότερα από τις Exxon Mobil, Helleniq Energy και Energean, που ήδη δραστηριοποιούνται ερευνητικά στη χώρα.

Ο κ. Παπασταύρου υπογράμμισε πως στόχος της ελληνικής πλευράς είναι «να υποστηρίξουμε την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή», τονίζοντας ότι η παρουσία μεγάλων διεθνών εταιρειών όπως οι Exxon Mobil και Chevron «ενισχύει τις ελληνικές θέσεις» σε ενεργειακό και γεωπολιτικό επίπεδο.

Παράλληλα, υπενθύμισε ότι το πρόγραμμα παραχωρήσεων της Λιβύης έχει προσαρμοστεί στη μέση γραμμή, εξέλιξη που επιβεβαιώνει την ορθότητα της ελληνικής στρατηγικής στη Μεσόγειο.

Τελευταία τροποποίηση στις 06/11/2025 - 10:01
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Επαναλειτουργεί η στάση «Ζάππειο» του Τραμ
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Επαναλειτουργεί η στάση «Ζάππειο» του Τραμ

ΕΟΕ: Ξεκινά η δημοπράτηση για την ανακατασκευή του Ολυμπιακού Κολυμβητηρίου στο Ζάππειο
Ειδήσεις

ΕΟΕ: Ξεκινά η δημοπράτηση για την ανακατασκευή του Ολυμπιακού Κολυμβητηρίου στο Ζάππειο

Δήμος Αθηναίων: Οι πιο απίθανοι μασκαράδες πλημμυρίζουν το Ζάππειο!
Αυτοδιοίκηση

Δήμος Αθηναίων: Οι πιο απίθανοι μασκαράδες πλημμυρίζουν το Ζάππειο!

Διάσκεψη Μονάχου: Αμερικανικά εύσημα στην Ελλάδα για Κάθετο Διάδρομο και ενεργειακές συμφωνίες
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διάσκεψη Μονάχου: Αμερικανικά εύσημα στην Ελλάδα για Κάθετο Διάδρομο και ενεργειακές συμφωνίες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
19/05/2026 - 12:24

Μαρινάκης: Επιχειρησιακή η μετακίνηση των Patriot – Απορρίπτει σενάρια σύνδεσης με την Τουρκία

Οικονομία
19/05/2026 - 12:20

ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 2,6% στον τζίρο επιχειρήσεων το α' τρίμηνο

Ειδήσεις
19/05/2026 - 12:18

Νέα Οδός: Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προς Λαμία λόγω έργων

Το σκίτσο του ΚΥΡ
19/05/2026 - 12:09

Πού πάνε κείνα τα παιδιά;

Οικονομία
19/05/2026 - 12:07

Μυτιληναίος: Η ακριβή ενέργεια τρώει τα σωθικά της οικονομίας στην Ευρώπη

Πολιτική
19/05/2026 - 12:05

«Καρφιά» Σαμαρά για την απόσυρση των Patriot – Απαιτεί ευρωπαϊκή σύνοδο για τις τουρκικές απειλές

Πολιτική
19/05/2026 - 11:58

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση κρατά σε ομηρία όσους λαμβάνουν συντάξεις χηρείας

Πολιτική
19/05/2026 - 11:54

Μήνυση κατά Καραχάλιου από Καρυστιανού και Αυγερινό για δηλώσεις περί «εντολής από τη Μόσχα»

Επιχειρήσεις
19/05/2026 - 11:51

Ο κόσμος έχει... πλημμυρίσει από bourbon: Τεράστια αποθέματα με μειωμένη ζήτηση - Αναζητείται λύση

Ειδήσεις
19/05/2026 - 11:40

Υπόθεση Γρίβα: Η εισαγγελέας ζητά παραπομπή σε δίκη των 4 αστυνομικών για θανατηφόρα έκθεση μέσω παράλειψης

Πολιτική
19/05/2026 - 11:34

Ζεύγος Mirage αντικαθιστά τους Patriot στην Κάρπαθο

Επιχειρήσεις
19/05/2026 - 11:27

Worldline: Eξαγορά του υπόλοιπου 20% των μετοχών της Worldline Greece από τη Eurobank έναντι €72 εκατ.

Ειδήσεις
19/05/2026 - 11:22

Συναγερμός για τον Έμπολα στο Κονγκό – Πάνω από 130 νεκροί και φόβοι για ευρύτερη εξάπλωση

Πολιτική
19/05/2026 - 11:20

Θεοδωρικάκος: Η αντιπολίτευση παράγει παραπολιτική, εμείς αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα της κοινωνίας

Ειδήσεις
19/05/2026 - 11:14

Αυστραλία: Συμφωνία με την Κίνα για 600.000 βαρέλια κηροζίνης εν μέσω φόβων για ενεργειακές ελλείψεις

Αναλύσεις
19/05/2026 - 11:12

Χρηματιστήριο: Ήπια ανάκαμψη μετά τη διήμερη πτώση με οδηγό τις τράπεζες

Τεχνολογία
19/05/2026 - 11:09

Αξιοποίηση προηγμένων τεχνολογιών Τεχνητής Νοημοσύνης για τον εκσυγχρονισμό κρίσιμων λειτουργιών της Δημόσιας Διοίκησης

Πολιτική
19/05/2026 - 11:06

Βολές Φάμελλου κατά Πολάκη: Προσβλητική η επίθεση εναντίον μου, χωρίς κανένα στοιχείο αλήθειας 

Οικονομία
19/05/2026 - 11:01

Παπαθανάσης: Πάνω από €5 δισ. σε νέα δάνεια για μικρομεσαίες επιχειρήσεις μετά το Ταμείο Ανάκαμψης

Πολιτική
19/05/2026 - 10:58

Κατρίνης: Πατριωτική ευθύνη είναι να χαράζεις κόκκινες γραμμές πριν χτυπήσει το τηλέφωνο στις 3 το πρωί

Πολιτική
19/05/2026 - 10:47

Ανδρουλάκης: Να αναγνωριστεί διεθνώς η Γενοκτονία των Ποντίων

Χρηματιστήρια
19/05/2026 - 10:44

Άνοδος στις ευρωαγορές, αναζήτηση πυξίδας στην Ασία με το βλέμμα στον Τραμπ

Magazino
19/05/2026 - 10:41

«Υφαίνοντας τις στιγμές» - 15 Χρόνια Ψηφιακής Αφήγησης στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος

Πολιτική
19/05/2026 - 10:37

Πολιτική κόντρα για «το πρώτο τηλεφώνημα»: Τι απάντησε ο Γεραπετρίτης στον Βενιζέλο

Αναλύσεις
19/05/2026 - 10:37

Eurobank: Ξένοι επενδυτές το 91% για το senior preferred ομόλογο €700 εκατ.

Ανεμοδείκτης
19/05/2026 - 10:25

Η συζήτηση για το πρωθυπουργικό τηλέφωνο και η βεβαιότητα του Μητσοτάκη για μία επικείμενη κρίση

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
19/05/2026 - 10:19

Οι επτά προτεραιότητες του ΣΕΤΕ για τον νέο κύκλο του ελληνικού τουρισμού

Επιχειρήσεις
19/05/2026 - 10:15

Η Imou επενδύει στην ελληνική αγορά με αιχμή τις smart λύσεις ασφάλειας και το IoT

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
19/05/2026 - 10:13

CrediaBank Prime Savings: Λογαριασμός Ταμιευτηρίου έως 1,15% επιτόκιο

Επιχειρήσεις
19/05/2026 - 10:05

Trastor: Νέες επενδύσεις – Στο «στόχαστρο» γραφεία, logistics και data centers

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ