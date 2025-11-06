ExxonMobil, HelleniQ Energy και Energean ενώνουν δυνάμεις για εξορύξεις στο ΒΔ Ιόνιο

Η πρώτη συμφωνία υπογράφηκε στο Ζάππειο, στο πλαίσιο της Συνόδου της Διατλαντικής Ενεργειακής Συνεργασίας (P-TEC), μεταξύ των ενεργειακών κολοσσών ExxonMobil, HelleniQ Energy και Energean, ανοίγοντας τον δρόμο για γεωτρήσεις στο Βορειοδυτικό Ιόνιο.

Η συμφωνία αφορά το «μπλοκ 2» του Ιονίου, το οποίο μέχρι σήμερα διαχειρίζονταν η Energean και η HelleniQ Energy. Με τη νέα συνεργασία, η ExxonMobil εισέρχεται στο σχήμα, σηματοδοτώντας την πρώτη μεγάλη ενεργειακή σύμπραξη που ανακοινώνεται στο πλαίσιο της Συνόδου του Ζαππείου.

Το συγκεκριμένο οικόπεδο θεωρείται το πιο ώριμο ενεργειακά από τις παραχωρήσεις που έχουν γίνει στη χώρα, καθώς οι πρώτες ερευνητικές γεωτρήσεις αναμένεται να ξεκινήσουν μέσα στην επόμενη διετία. Τη συμφωνία υπέγραψαν ο αντιπρόεδρος της ExxonMobil Τζον Άρντιλ, ο επικεφαλής της Energean Μαθιός Ρήγας και ο CEO της HelleniQ Energy Ανδρέας Σιάμισιης.