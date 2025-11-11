Πλημμύρισε η Καλλονή και η Σκάλα από την κακοκαιρία – Κλειστά τα σχολεία της Δυτικής Λέσβου

Η Πυροσβεστική βρίσκεται σε συνεχή κινητοποίηση, προχωρώντας σε αντλήσεις υδάτων από επτά κατοικίες που έχουν θαφτεί στη λάσπη, ενώ —όπως μετέδωσε η ΕΡΤ— απεγκλωβίστηκαν πέντε ηλικιωμένοι. Ιδιαίτερα σοβαρές ζημιές έχει υποστεί και το ιστορικό γεφύρι της Κρεμαστής.

Με απόφαση του δημάρχου Δυτικής Λέσβου, όλα τα σχολεία της περιοχής παραμένουν σήμερα κλειστά.

Υπενθυμίζεται ότι τη Δευτέρα έντονα φαινόμενα και μεγάλα ύψη βροχής καταγράφηκαν κυρίως στα δυτικά και ορεινά τμήματα της Πελοποννήσου.

