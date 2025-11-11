Πλημμύρισε η Καλλονή και η Σκάλα από την κακοκαιρία – Κλειστά τα σχολεία της Δυτικής Λέσβου
Ειδήσεις
10:39 - 11 Νοε 2025

Πλημμύρισε η Καλλονή και η Σκάλα από την κακοκαιρία – Κλειστά τα σχολεία της Δυτικής Λέσβου

Reporter.gr Newsroom
Βαριές ζημιές προκάλεσε στο λεκανοπέδιο της Καλλονής, στο κέντρο της Μυτιλήνης, η ισχυρή βροχόπτωση που έπληξε το νησί τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη (11/11). Το νησί βρίσκεται σε γενική επιφυλακή, καθώς μεγάλοι όγκοι νερού έχουν κατακλύσει πολλές περιοχές, καθιστώντας δύσκολες τις μετακινήσεις των κατοίκων.

Η κυκλοφορία έχει διακοπεί σε αρκετά σημεία του οδικού δικτύου, κυρίως στα τμήματα Καλλονής – Σκάλας Καλλονής και Αρίσβης – Αγίας Παρασκευής, όπου οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ορμητικά ρέματα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, πλημμύρισαν δρόμοι, σπίτια και καταστήματα τόσο στην Καλλονή όσο και στη Σκάλα Καλλονής, ενώ σοβαρές ζημιές υπέστησαν επαρχιακοί και αγροτικοί δρόμοι· αρκετά αυτοκίνητα παρασύρθηκαν από τα νερά.

Η Πυροσβεστική βρίσκεται σε συνεχή κινητοποίηση, προχωρώντας σε αντλήσεις υδάτων από επτά κατοικίες που έχουν θαφτεί στη λάσπη, ενώ —όπως μετέδωσε η ΕΡΤ— απεγκλωβίστηκαν πέντε ηλικιωμένοι. Ιδιαίτερα σοβαρές ζημιές έχει υποστεί και το ιστορικό γεφύρι της Κρεμαστής.

Με απόφαση του δημάρχου Δυτικής Λέσβου, όλα τα σχολεία της περιοχής παραμένουν σήμερα κλειστά.

Υπενθυμίζεται ότι τη Δευτέρα έντονα φαινόμενα και μεγάλα ύψη βροχής καταγράφηκαν κυρίως στα δυτικά και ορεινά τμήματα της Πελοποννήσου.

Προς νέα διάσπαση η Νέα Αριστερά λόγω διαφωνιών για τις συνεργασίες – Οι δύο γραμμές
