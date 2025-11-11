Η κυκλοφορία έχει διακοπεί σε αρκετά σημεία του οδικού δικτύου, κυρίως στα τμήματα Καλλονής – Σκάλας Καλλονής και Αρίσβης – Αγίας Παρασκευής, όπου οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ορμητικά ρέματα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, πλημμύρισαν δρόμοι, σπίτια και καταστήματα τόσο στην Καλλονή όσο και στη Σκάλα Καλλονής, ενώ σοβαρές ζημιές υπέστησαν επαρχιακοί και αγροτικοί δρόμοι· αρκετά αυτοκίνητα παρασύρθηκαν από τα νερά.
10:39 - 11 Νοε 2025
Πλημμύρισε η Καλλονή και η Σκάλα από την κακοκαιρία – Κλειστά τα σχολεία της Δυτικής Λέσβου
Βαριές ζημιές προκάλεσε στο λεκανοπέδιο της Καλλονής, στο κέντρο της Μυτιλήνης, η ισχυρή βροχόπτωση που έπληξε το νησί τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη (11/11). Το νησί βρίσκεται σε γενική επιφυλακή, καθώς μεγάλοι όγκοι νερού έχουν κατακλύσει πολλές περιοχές, καθιστώντας δύσκολες τις μετακινήσεις των κατοίκων.