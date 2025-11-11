Παπασταύρου: Προτεραιότητα η ενίσχυση των ευρωπαϊκών ηλεκτρικών διασυνδέσεων - «Πράσινη μετάβαση με ρεαλισμό»
16:09 - 11 Νοε 2025

Στην ανάγκη για ενίσχυση των ηλεκτρικών διασυνδέσεων στην Ευρώπη και στην ισορροπία ανάμεσα στην πράσινη μετάβαση και την ενεργειακή ασφάλεια στάθηκε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας στο 8ο Athens Investment Forum.

Ο κ. Παπασταύρου υπογράμμισε ότι ο επόμενος στόχος της ελληνικής κυβέρνησης είναι να υπάρξει πακέτο της ΕΕ για την ενίσχυση των ηλεκτρικών διασυνδέσεων πριν από το τέλος του 2025, ώστε να αρχίσει να διαμορφώνεται «μια πραγματικά λειτουργική αγορά ενέργειας στην Ευρώπη».

Ενεργειακές συμφωνίες και γεωπολιτική ασφάλεια

Αναφερόμενος στις ενεργειακές συμφωνίες που επιτεύχθηκαν πρόσφατα στην Αθήνα, ο υπουργός τόνισε τη σημασία τους για τη γεωπολιτική θέση της Ελλάδας και τη συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Η Exxon θα προχωρήσει σε ερευνητική γεώτρηση το 2027 και, αν τα αποτελέσματα είναι θετικά, η εκμετάλλευση θα ξεκινήσει το 2030. Η επένδυση αυτή θα αποφέρει σημαντικά δημόσια έσοδα, εθνικό πλούτο και ποιοτικές θέσεις εργασίας», ανέφερε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, σημείωσε πως η αμερικανική παρουσία προσφέρει πρόσθετη γεωπολιτική ασφάλεια, καθώς οι ΗΠΑ προστατεύουν περιοχές όπου δραστηριοποιούνται δικές τους εταιρείες.

Ο ρόλος του κάθετου διαδρόμου φυσικού αερίου

Για τον κάθετο διάδρομο φυσικού αερίου, ο κ. Παπασταύρου επεσήμανε ότι πρόκειται για έργο στρατηγικής σημασίας, που «θα ανοίξει τον δρόμο όχι μόνο για την ενέργεια αλλά και για ευρύτερη οικονομική συνεργασία στην περιοχή». Όπως σημείωσε, «η περιοχή αυτή πρέπει να είναι για τον επιχειρηματικό κόσμο η ενδοχώρα μας», υπογραμμίζοντας ωστόσο πως προϋπόθεση είναι ο αποκλεισμός του ρωσικού φυσικού αερίου, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και η ανάπτυξη των αναγκαίων υποδομών.

Πράσινη μετάβαση με κοινωνικό και οικονομικό ρεαλισμό

Αναφερόμενος στην περιβαλλοντική πολιτική, ο υπουργός επανέλαβε ότι η πράσινη μετάβαση παραμένει βασικός στόχος, «αλλά πρέπει να προχωρήσουμε με ρεαλισμό, λαμβάνοντας υπόψη τις κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες».

«Η Ελλάδα σε δύο δεκαετίες, παρά την οικονομική κρίση, κατάφερε να αυξήσει το ποσοστό των ΑΠΕ πάνω από το 50%, ενώ η συμμετοχή του λιγνίτη στην ηλεκτροπαραγωγή μειώθηκε από 65% σε μόλις 9% πέρυσι και οδεύει προς το μηδέν», δήλωσε ο κ. Παπασταύρου.

Τόνισε επίσης ότι «κάθε χώρα οφείλει να αξιοποιεί τους φυσικούς της πόρους» και ότι «η πράσινη μετάβαση δεν μπορεί να τίθεται πάνω από τον άνθρωπο».

«Ο ενεργειακός ρεαλισμός», σημείωσε, «ήταν ένα από τα στοιχεία που μας έφεραν πιο κοντά με τις Ηνωμένες Πολιτείες».

