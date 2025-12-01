ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Enerwave: Νέα προϊόντα ρεύματος και μια μοναδική χριστουγεννιάτικη προσφορά
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
18:36 - 01 Δεκ 2025

Enerwave: Νέα προϊόντα ρεύματος και μια μοναδική χριστουγεννιάτικη προσφορά

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Enerwave παρουσιάζει το νέο χαρτοφυλάκιο προϊόντων ηλεκτρικού ρεύματος, σχεδιασμένο με στόχο την απλότητα και τον πλήρη έλεγχο της κατανάλωσης για όλους τους καταναλωτές.

Με βασικό χαρακτηριστικό την ξεκάθαρη τιμολόγηση, τα προϊόντα της Enerwave, δωδεκάμηνης διάρκειας, προσφέρουν σταθερή ημερήσια χρέωση, ετήσιο πακέτο κατανάλωσης kWh και ενιαίες σταθερές χρεώσεις για όσους ξεπερνούν το επιλεγμένο όριο. Κάθε πρόγραμμα συνοδεύεται από δωρεάν χρήση της υπηρεσίας Green, που διασφαλίζει ότι η ενέργεια που καταναλώνεται προέρχεται από πιστοποιημένες ΑΠΕ.

Κατηγορίες προϊόντων

  • Χαμηλή Κατανάλωση: από 1€/ημέρα για μικρά νοικοκυριά
  • Μεσαία Κατανάλωση: από 1,50€/ημέρα για οικογένειες ή μικρά γραφεία
  • Υψηλή Κατανάλωση: από 2–3€/ημέρα για μεγάλες κατοικίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις
  • Business Only: εξατομικευμένες λύσεις για πολύ υψηλές καταναλώσεις

* Οι προαναφερθείσες χρεώσεις αφορούν στο κόστος προμήθειας ρεύματος και δεν συμπεριλαμβάνουν ρυθμιζόμενες χρεώσεις και χρεώσεις υπέρ τρίτων.

Μεγάλη χριστουγεννιάτικη προωθητική ενέργεια

Με αφορμή την παρουσίαση των νέων προϊόντων, η Enerwave ανακοινώνει μοναδικές προωθητικές ενέργειες για τον Δεκέμβριο, προσφέροντας σημαντικά οφέλη σε νέους και υφιστάμενους πελάτες.

  • Μεγάλος Διαγωνισμός: 100% δωρεάν ρεύμα για όλο το 2026

1.000 τυχεροί οικιακοί πελάτες της Enerwave θα κερδίσουν το ηλεκτρικό ρεύμα για όλο το 2026. Ο διαγωνισμός αφορά στους υφιστάμενους πελάτες και σε όσους γίνουν πελάτες από 1 έως 31 Δεκεμβρίου 2025. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 12 Ιανουαρίου 2026.

  • Δωροεπιταγές καυσίμων ΕΚΟ αξίας 100€ για νέους πελάτες

Σε συνεργασία με την ΕΚΟ, όλοι οι νέοι πελάτες που θα επιλέξουν τα σταθερά προϊόντα ρεύματος ή φυσικού αερίου θα λάβουν δωροεπιταγή καυσίμων αξίας 100€.

«Με το νέο χαρτοφυλάκιο προϊόντων, κάνουμε πράξη τη δέσμευσή μας για απλότητα, διαφάνεια και «πράσινη» ενέργεια. Παράλληλα, αξιοποιούμε τις συνέργειες εντός του Ομίλου HELLENiQ ENERGY — ξεκινώντας από τη συνεργασία μας με την ΕΚΟ, που διαθέτει το μεγαλύτερο δίκτυο πρατηρίων στην Ελλάδα - και προσφέρουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις, που δημιουργούν πραγματική αξία και αναβαθμίζουν την εμπειρία των πελατών μας», τόνισε ο CEO της Enerwave κ. Γ. Mίχος.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

PeopleCert: Προχωρά στην έκδοση νέου ομολόγου ύψους €300 εκατ. – Οι στόχοι
Επιχειρήσεις

PeopleCert: Προχωρά στην έκδοση νέου ομολόγου ύψους €300 εκατ. – Οι στόχοι

Συμφωνία ΗΠΑ και Βρετανίας για τα φάρμακα: Μείωση δασμών και αύξηση επενδύσεων
Ειδήσεις

Συμφωνία ΗΠΑ και Βρετανίας για τα φάρμακα: Μείωση δασμών και αύξηση επενδύσεων

Τραμπ: Δεν ξέρω τι εξέτασαν στη μαγνητική μου, πάντως όχι τον εγκέφαλο
Ειδήσεις

Τραμπ: Δεν ξέρω τι εξέτασαν στη μαγνητική μου, πάντως όχι τον εγκέφαλο

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ και ΗΠΑ: Νέα ώθηση στην στρατηγική ενεργειακή συνεργασία στην Ανατολική Μεσόγειο
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ και ΗΠΑ: Νέα ώθηση στην στρατηγική ενεργειακή συνεργασία στην Ανατολική Μεσόγειο

Παπασταύρου από Ουάσιγκτον: Η Ελλάδα βρίσκεται στο επίκεντρο της νέας γεωμετρίας της ενέργειας
Πολιτική

Παπασταύρου από Ουάσιγκτον: Η Ελλάδα βρίσκεται στο επίκεντρο της νέας γεωμετρίας της ενέργειας

Παπασταύρου στο Fox Business: Στρατηγικοί σύμμαχοι Ελλάδα και ΗΠΑ στην ενέργεια
Πολιτική

Παπασταύρου στο Fox Business: Στρατηγικοί σύμμαχοι Ελλάδα και ΗΠΑ στην ενέργεια

Η Enerwave «δίνει ενέργεια» στο EKO Acropolis Rally 2026
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Η Enerwave «δίνει ενέργεια» στο EKO Acropolis Rally 2026

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
13/06/2026 - 21:40

Επανεκλογή Όρμπαν στην ηγεσία του Fidesz παρά την εκλογική ήττα του κόμματός του

Ειδήσεις
13/06/2026 - 21:22

Συνάντηση Τραμπ με Ζελένσκι και δείπνο με Μακρόν στη G7

Ειδήσεις
13/06/2026 - 21:19

Επιμένει ο Τραμπ: Αύριο θα πέσουν οι υπογραφές με το Ιράν – Διαψεύδει η Τεχεράνη

Ειδήσεις
13/06/2026 - 20:59

Αλβανία: Νέες αντιδράσεις στο σχέδιο Κούσνερ – Διαδηλωτές γκρέμισαν φράχτη εργοταξίου

Magazino
13/06/2026 - 20:54

Μπάσκετ: Πρωταθλητές Ελλάδας οι «ερυθλόκευκοι» με 89-85 έναντι του Παναθηναϊκού

Ναυτιλία
13/06/2026 - 20:39

Το νέο κόστος του παγκόσμιου εμπορίου δεν είναι οι ναύλοι αλλά η αβεβαιότητα

Ειδήσεις
13/06/2026 - 20:19

Ανάβυσσος: Σύλληψη 72χρονου για παράνομη κατάληψη παραλίας με 400 ξαπλώστρες

Ειδήσεις
13/06/2026 - 19:47

Πέθανε ο Γιάννη Σκοπελίτης, ο καπετάνιος του θρυλικού πλοίου των Μικρών Κυκλάδων

Ειδήσεις
13/06/2026 - 19:30

Ινδία: Πέντε νεκροί σε συντριβή στρατιωτικού αεροσκάφους

Ειδήσεις
13/06/2026 - 19:15

Κεραυνοί προκάλεσαν 5 δασικές πυρκαγιές σε Κορινθία, Μέθανα και Θήβα

Ειδήσεις
13/06/2026 - 19:14

Τεχεράνη: Δεν θα υπογράψουμε συμφωνία την Κυριακή – Τα τέλη στο Ορμούζ παραμένουν

Πολιτική
13/06/2026 - 18:54

Η Ελλάδα που δεν περιμένει: Ρήξεις και προτεραιότητες για μια αυτοδύναμη, παραγωγική και δίκαιη Ελλάδα

Χρηματιστήρια
13/06/2026 - 18:44

Η «εκτόξευση» της SpaceX: Πώς κατάφερε ο Μασκ να στήσει τη μεγαλύτερη IPO στην ιστορία

Ειδήσεις
13/06/2026 - 18:29

Διάσωση 32 μεταναστών νότια της Γαύδου

Ειδήσεις
13/06/2026 - 18:19

Προφυλακίστηκε ο 65χρονος Ιταλός για το διπλό φονικό στο Αίγιο

Πολιτική
13/06/2026 - 17:59

Χρηστίδης: Η Βουλή δεν μπορεί να λειτουργεί με 297 βουλευτές

Ειδήσεις
13/06/2026 - 17:28

Η Ελλάδα υπέγραψε τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα SAFE

Πολιτική
13/06/2026 - 17:15

Τσουκαλάς: Απόλυτα ρεαλιστικό το μέτρο της καθολικής πρόσβασης των νέων στα Μέσα Μεταφοράς

Ειδήσεις
13/06/2026 - 16:55

ΗΠΑ: Ο πληθωρισμός πιέζει τα νοικοκυριά και αλλάζει τις καταναλωτικές συνήθειες

Πολιτική
13/06/2026 - 16:25

Μητσοτάκης: Αυτοδυναμία για να συνεχίσουμε το έργο – «Όχι» στους πειραματισμούς του παρελθόντος  

Πολιτική
13/06/2026 - 16:03

Κικίλιας: Η ναυτιλία φέρνει επενδύσεις και προοπτική για την ελληνική οικογένεια

Ειδήσεις
13/06/2026 - 15:28

ΗΠΑ: Αφαιρέθηκε το όνομα του Τραμπ από το Κέντρο Κένεντι

Ειδήσεις
13/06/2026 - 14:59

Στο «τραπέζι» μόνιμη παρουσία ελληνικών μαχητικών στην Κύπρο

Ειδήσεις
13/06/2026 - 14:35

Δυστύχημα στο λούνα παρκ της Χαλκιδικής: Ομόφωνα ένοχοι οι 4 κατηγορούμενοι

Ειδήσεις
13/06/2026 - 14:17

Προς νέα αύξηση επιτοκίων η ΕΚΤ – Από ποιους παράγοντες εξαρτάται

Ειδήσεις
13/06/2026 - 13:38

Ελβετία: Το κρίσιμο δημοψήφισμα για το πληθυσμιακό πλαφόν των 10 εκατ. κατοίκων

Πολιτική
13/06/2026 - 13:28

Υπουργείο Εσωτερικών κατά Δούκα: Να μελετήσει ή τουλάχιστον να ρωτήσει το ChatGPT

Πολιτική
13/06/2026 - 12:47

Μητσοτάκης: «Σήμα» για την αξιοποίηση του παλιού νοσοκομείου Ρόδου – Νέο νοσοκομείο στην Κω

Οικονομία
13/06/2026 - 12:33

ΔΝΤ: «Βλέπει» εκτίναξη του ευρωπαϊκού χρέους στο 130% το 2040 – Η εικόνα της Ελλάδας

Ειδήσεις
13/06/2026 - 12:22

Ηράκλειο: Κοριτσάκι 18 μηνών κατέληξε στο ΠΑΓΝΗ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ