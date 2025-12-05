Πού θα φτάσει το δίκτυο φυσικού αερίου έως το 2030;

Επιπλέον 2.500 χιλιόμετρα νέων δικτύων φυσικού αερίου θα προστεθούν μέχρι το 2031, σε μια προσπάθεια να φτάσει η εγχώρια καταναλωτική βάση τα επίπεδα των 1 εκατ. πελατών.

Αυτό προβλέπει το στρατηγικό επενδυτικό σχέδιο που υλοποιεί η Enaon Eda, η εταιρεία που έχει τη διαχείριση του δικτύου διανομής της χώρας και παρουσιάστηκε χθες σε ειδική εκδήλωση, παρουσία του του CEO της μητρικής Italgas του κ. Paolo Gallo.

Σύμφωνα με το Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030 της Enaon Eda προβλέπονται συνολικές επενδύσεις 692,8 εκατ. ευρώ.

Οι επενδύσεις αυτές αφορούν τρεις πυλώνες, ξεκινώντας από 507 εκατ. ευρώ για ανάπτυξη των δικτύων και νέες συνδέσεις. Με τις συγκεκριμένες κεφαλαιουχικές δαπάνες, προβλέπεται να προστεθούν 258.000 νέοι πελάτες, και να κατασκευαστούν 1.835 χιλιόμετρα χαμηλής πίεσης και 210 χλμ. μέσης πίεσης.

Παράλληλα, θα εγκατασταθούν 8 επιπλέον υποδομές LNG για την τροφοδοσία αυτόνομων δικτύων, ενώ εκτιμάται ότι έως το 2030 θα έχουν συνδεθεί στα δίκτυα διανομής 17 μονάδες βιομεθανίου. Πιο συγκεκριμένα, στην Ανατολική Μακεδονία – Θράκη προβλέπονται 189 χλμ. νέων δικτύων και 22.300 καινούριες συνδέσεις, ώστε η διείσδυση το 2030 να φτάσει στο 17% στον οικιακό τομέα.

Στο μεταξύ, χάρη στις πρόσφατες ενεργοποιήσεις δικτύου, περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας, της Κεντρικής Μακεδονίας, της Στερεάς Ελλάδας, της Δυτικής Ελλάδας και της Ηπείρου (Φλώρινα, Καστοριά, Βέροια, Αλεξάνδρεια, Καρπενήσι, Άμφισσα, η βιομηχανική ζώνη της Πάτρας και εντός Δεκεμβρίου 2025 η Βιομηχανική Ζώνη της Ηπείρου) τροφοδοτούνται πλέον σταθερά με φυσικό αέριο. Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα στην υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων, από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση με πόρους του ΕΣΠΑ, έργων.

Αναμένεται σημαντική αύξηση καταναλωτών, από 639.000 το 2025 σε σχεδόν 1 εκατομμύριο μέχρι το 2031. Αυτή η ανάπτυξη θα συνοδευτεί από βελτίωση της ποιότητας υπηρεσιών, μεγαλύτερη αποδοτικότητα του δικτύου και ουσιαστική συνεισφορά στην ενεργειακή ασφάλεια της χώρας.

Η περιφέρεια και τα έργα

Την ίδια ώρα νέες περιοχές θα δουν τα δίκτυα τους να αναπτύσσονται. Έτσι η Κεντρική Μακεδονία, θα έχει επιπλέον 172 χλμ. δικτύου με στόχο 15.000 νέες συνδέσεις, ώστε η διείσδυση να αγγίξει το 15%. Στη Δυτική Μακεδονία, θα αναπτυχθούν 69 χλμ. δικτύου και θα γίνουν 7.900 συνδέσεις, για να διαμορφωθεί η διείσδυση στο 13%. Στη Στερεά Ελλάδα θα κατασκευαστούν 97 χιλιόμετρα δικτύου και θα πραγματοποιηθούν 19.600 καινούριες συνδέσεις, ώστε η διείσδυση να διαμορφωθεί στο 20%.

Στη Δυτική Ελλάδα, μέσα στο 2026 το αέριο θα φτάσει στον Πύργο, το Αγρίνιο και την Πάτρα, ενώ μέχρι το 2030 θα κατασκευαστούν 172 χιλιόμετρα δικτύου και θα αναπτυχθούν 12.900 νέα σημεία σύνδεσης, ώστε η διείσδυση να φτάσει το 9%. Στην Ήπειρο θα αεριοδοτηθούν το 2026 η Πρέβεζα, η Ηγουμενίτσα, τα Ιωάννινα και η Άρτα, ενώ θα κατασκευαστούν 180 χιλιόμετρα δικτύου και θα γίνουν 6.600 νέες συνδέσεις, ώστε η διείσδυση να φτάσει το 8%. Στη Θεσσαλονίκη, προβλέπονται 319 χιλιόμετρα νέου δικτύου, ώστε η διείσδυση να διαμορφωθεί στο 87%.

Στη Θεσσαλία θα κατασκευαστούν 279 χλμ. δικτύου και θα γίνουν 30.100 συνδέσεις, για να διαμορφωθεί η διείσδυση στο 69%. Τέλος στην Αττική, θα κατασκευαστούν 565 χιλιόμετρα δικτύου και θα γίνουν 85.900 συνδέσεις, για να αυξηθεί η διείσδυση στο 35%.

Όπως τόνισε ο Paolo Gallo, παρά το κύμα εξηλεκτρισμού, το φυσικό αέριο είναι βασικός πυλώνας της ενεργειακής κάλυψης της χώρας καθώς η χρήση αντλιών θερμότητας απαιτεί σημαντικούς πόρους αλλά και ενεργειακές αναβαθμίσεις. Κάτι που μόνο με επιδοτήσεις μπορεί να προχωρήσει ειδικά όταν στην Ελλάδα το 80% των κατοικιών είναι κατασκευασμένες πριν το 1980 και είναι σε χαμηλές ενεργειακές κατηγορίες.

Όπως, δε, τόνισε το LNG είναι η πιο αξιόπιστη απάντηση με παράλληλη ανάγκη για διαφοροποίηση πηγών, υπενθυμίζοντας την εξάρτηση της ΕΕ.

Χαρακτηριστικά, μάλιστα, σε ερώτηση σχετικά με το ενδιαφέρον σύνδεσης στο αέριο, η CEO της Enaon Eda BarbaraMorgante σημείωσε πως υπάρχει υψηλή ανταπόκριση ιδιαίτερα στις νέες περιοχές επέκτασης των δικτύων στις οποίες τον χειμώνα επικρατούν χαμηλές θερμοκρασίες. Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά, οι νέες συνδέσεις το 2025 έχουν διπλασιαστεί σε ετήσια βάση.

Ψηφιακή μετάβαση

Στο μεταξύ, με την ανάπτυξη υποδομών, μέρος της επένδυσης που προωθεί η Enaon προορίζεται για την εκτεταμένη ψηφιοποίηση των υποδομών και των διαδικασιών λειτουργίας. Το Σχέδιο προβλέπει την ενσωμάτωση των πλατφορμών ICT του Ομίλου, την υιοθέτηση νέων λύσεων για τη διαχείριση υπηρεσιών στο πεδίο και την εφαρμογή σε όλο το δίκτυο της Enaon τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης που έχουν ήδη αναπτυχθεί στην Ιταλία.

Επιπλέον, προβλέπονται βελτιώσεις για το Κέντρο Ελέγχου Άμεσης Επέμβασης της Αθήνας, το οποίο ήδη λειτουργεί και διασφαλίζει συνεχή παρακολούθηση και απομακρυσμένη διαχείριση των υποδομών. Νέα συστήματα εποπτείας και αισθητήρες θα εγκατασταθούν, επίσης, στους σταθμούς ρύθμισης της πίεσης. Το σχέδιο ψηφιακού μετασχηματισμού περιλαμβάνει, ακόμη, την ολοκλήρωση του προγράμματος αντικατάστασης των συμβατικώνμετρητών με έξυπνους μετρητές “H2-ready”, με την έναρξη της διαδικασίας το τρίτο τρίμηνο του 2026.

«Με την Enaon χτίζουμε στην Ελλάδα μια πλήρως ψηφιακή υποδομή, η οποία παρακολουθείται και διαχειρίζεται σε πραγματικό χρόνο μέσω του νέου Κέντρου Ελέγχου Άμεσης Επέμβασης της Αθήνας. Η ενσωμάτωση της πλατφόρμας DANA και η εγκατάσταση των ‘H₂-ready’ έξυπνων μετρητών θα επιτρέψουν την ταχεία ανάπτυξη ανανεώσιμων αερίων. Αυτή η πορεία υποστηρίζεται από ένα σημαντικό επενδυτικό σχέδιο που ενισχύει τη δέσμευσή μας για την ασφάλεια, τη βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα του ενεργειακού συστήματος της χώρας», δήλωσε ο Paolo Gallo, Διευθύνων Σύμβουλος της Italgas.

Σημειώνεται ότι Italgas έχει θυγατρική που αναπτύσσει συστήματα ΙΤ και κλειδώνει σε real time δίκτυο, αλλά και 0,3% ποσοστό διαρροών – ένα από τα χαμηλότερα στην Ευρώπη.

Τέλη

Ένα άλλο κομβικό ζήτημα που ετέθη στην παρουσίαση έχει να κάνει με τα κόστη που φέρνουν στον καταναλωτή οι επενδύσεις.

Όπως ξεκαθάρισε σε συνέντευξη Τύπου η διευθύνουσα σύμβουλος της εταιρείας Barbara Morgante, οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις δικτύου δεν θα αλλάξουν μέσα στο 2026, ενώ η πρόταση της ENAON προς τη Ρυθμιστική Αρχή για τα νέα τιμολόγια θα υποβληθεί τον Μάρτιο, με στόχο να εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου 2027.

Η εισήγηση πάντως της Αρχής για την ανάκτηση του κόστους των νέων επενδύσει θα εξαρτηθεί από μία σειρά παραγόντων που προς ώρας δεν έχουν οριστικοποιηθεί.

Όπως συμπλήρωσε η CEO της Enaon , με βάση παραδοχές όπως ότι το Πρόγραμμα Ανάπτυξης θα εγκριθεί χωρίς αλλαγές, για τη χρηματοδότησή του οι χρεώσεις θα μειωθούν, αφού θα αυξηθεί η καταναλωτική βάση. Ωστόσο, όπως έσπευσε να προσθέσει, υπάρχουν υποανακτήσεις από την τρέχουσα Ρυθμιστική Περίοδο, οι οποίες προφανώς θα πρέπει να διευθετηθούν. Οι νέες χρεώσεις θα ξεκινήσουν να εφαρμόζονται την 1η Ιανουαρίου 2027.