Εξάρχου: Η κοινοπραξία Aktor-ΔΕΠΑ αναζητά νέους προμηθευτές για αυξημένες εισαγωγές αμερικανικού LNG έως το 2030

Νέες συμφωνίες για περισσότερους προμηθευτές αναζητά h Atlantic See LNG Trade SA, κοινοπραξία του Ομίλου Aktor με τη ΔΕΠΑ Εμπορίας, σύμφωνα με τα όσα είπε ο κ. Εξάρχου στο Bloomberg, προκειμένου να εξασφαλιστούν πρόσθετες ποσότητες αμερικανικού LNG, στο πλαίσιο του σχεδιασμού για εισαγωγές και επανεξαγωγές προς αγορές της ΝΑ Ευρώπης, όπως η Ουκρανία και η Ρουμανία.

Πιο αναλυτικά, όπως δήλωσε ο κ. Εξάρχου, στη βάση της συμφωνίας που υπεγράφη τον Νοέμβριο με τη Venture Global Inc. για εισαγωγές LNG στην Ελλάδα την περίοδο 2030–2050, η Atlantic αναζητά και νέους προμηθευτές για τις ανάγκες της περιόδου 2026–2030.

«Θα χρειαστούμε μεγαλύτερες ποσότητες από αυτές που μπορεί να εγγυηθεί η Venture Global και για το διάστημα 2026–2030 απαιτούνται τουλάχιστον δύο, ίσως και τρεις ακόμη προμηθευτές», σημείωσε ο Αλέξανδρος Εξάρχου, αναφέροντας παράλληλα ότι η συμφωνία που υπέγραψε η ΔΕΠΑ τον περασμένο μήνα για τροφοδοσία της ουκρανικής Naftogaz με αμερικανικό LNG από τον Δεκέμβριο έως τον Μάρτιο «θα υλοποιηθεί μέσω της Atlantic».

Σημειώνεται πως η ενίσχυση του εφοδιασμού συμπίπτει με την προσπάθεια της Ελλάδας να εξελιχθεί σε περιφερειακό κόμβο μεταφοράς φυσικού αερίου, καθώς και με την επιδίωξη της Ευρώπης να απεξαρτηθεί πλήρως από το ρωσικό φυσικό αέριο. Εν τω μεταξύ, η Ουκρανία αναζητά καύσιμα για τον χειμώνα, μετά τις ρωσικές επιθέσεις που κατέστρεψαν πάνω από το μισό της εγχώριας παραγωγής φυσικού αερίου.

Για να στηριχθεί η αύξηση των ροών LNG προς Ρουμανία, Ουκρανία και Μολδαβία, η Ελλάδα θα χρειαστεί δεύτερη πλωτή μονάδα αποθήκευσης και επαναεριοποίησης (FSRU) πριν από το 2030, τόνισε ο επικεφαλής της Aktor, υπογραμμίζοντας ότι αυτό είναι κρίσιμο και για τα εθνικά συμφέροντα.

Ανέφερε, μάλιστα, πως στο άμεσο μέλλον, η Atlantic θα ναυλώσει πλοία μεταφοράς LNG, ενώ εξετάζει τη μακροπρόθεσμη προοπτική δημιουργίας στόλου ιδιόκτητων πλοίων.