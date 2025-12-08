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ΔΕΗ: «Quiet Hour» στο δίκτυο καταστημάτων για πιο συμπεριληπτική εμπειρία των πελατών της
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
12:53 - 08 Δεκ 2025

ΔΕΗ: «Quiet Hour» στο δίκτυο καταστημάτων για πιο συμπεριληπτική εμπειρία των πελατών της

Reporter.gr Newsroom
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 Νέα υπηρεσία QuietHourστα Καταστήματα ΔΕΗ για νευροδιαφορετικά άτομα, με μείωση αισθητηριακών ερεθισμάτων καθημερινά και το Σάββατο. Εφαρμογή ήδη σε 24 καταστήματα του δικτύου σε συνεργασία με την TheHappyAct και πλάνο επέκτασης μέσα στο 2026.

Κάνοντας ένα σημαντικό βήμα προς την ενίσχυση της προσβασιμότητας στα φυσικά σημεία εξυπηρέτησης, η ΔΕΗ εισάγει τη νέα υπηρεσία QuietHour για νευροδιαφορετικά άτομα. Η πρωτοβουλία εφαρμόζεται σε συνεργασία με την TheHappyAct, οργανισμό με εξειδίκευση σε ζητήματα αισθητηριακής επεξεργασίας, εκπαίδευσης και υποστήριξης ατόμων στο φάσμα του αυτισμού.

Για μία ώρα καθημερινά, καθώς και το Σάββατο, από τις 14:00 έως 15:00, τα καταστήματα της ΔΕΗ μειώνουν αισθητά τα οπτικά, ηχητικά και οσφρητικά ερεθίσματα, δημιουργώντας ένα περιβάλλον πιο ήρεμο, προβλέψιμο και φιλικό για νευροδιαφορετικά άτομα και τους συνοδούς τους. Η εφαρμογή ξεκίνησε από το κατάστημα Καλλιθέας με τη δημιουργία του πρώτου QuietCornerκαι έχει εφαρμοστεί σε 24 καταστήματα συνολικά.

Νέα εποχή για τα Καταστήματα ΔΕΗ

Κατά τη διάρκεια του Quiet Hour, τα καταστήματα ΔΕΗ διαμορφώνονται έτσι ώστε να περιορίζονται τα έντονα αισθητηριακά ερεθίσματα. Συγκεκριμένα:

  • Μειώνεται ο φωτισμός, όπου αυτό είναι τεχνικά εφικτό
  • Απενεργοποιούνται ηχητικές πηγές, μουσική και οθόνες
  • Περιορίζονται θόρυβοι από συσκευές και συστήματα αναμονής
  • Αφαιρούνται αρωματικοί ή άλλοι οσφρητικοί παράγοντες από τον χώρο

Παράλληλα, οι συνθήκες λειτουργίας προσαρμόζονται σε επίπεδο κίνησης και ροής εξυπηρέτησης, ώστε το περιβάλλον να παραμένει πιο σταθερό και ήρεμο.

Η πρωτοβουλία συνοδεύεται από εκπαίδευση του προσωπικού από τη TheHappyAct, ώστε οι εργαζόμενοι των καταστημάτων ΔΕΗ να μπορούν να αναγνωρίζουν τις ανάγκες των νευροδιαφορετικών επισκεπτών και να προσαρμόζουν αντίστοιχα τον τρόπο επικοινωνίας μαζί τους.

Quiet Corner & Αισθητηριακοί Χάρτες

Το κατάστημα της ΔΕΗ στην Καλλιθέα διαθέτει ήδη το πρώτο Quiet Corner στην Ελλάδα, μια νέα πρωτοβουλία της ΔΕΗ που δημιουργήθηκε με σεβασμό στις ανάγκες των νευροδιαφορετικών ατόμων και όσων μπορεί να βιώσουν στιγμές έντονου στρες. Πρόκειται για έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο ηρεμίας, ανοιχτό σε κάθε επισκέπτη είτε είναι πελάτης είτε απλώς βρίσκεται στην περιοχή, όπου μπορεί να απομονωθεί προσωρινά από τα ερεθίσματα του περιβάλλοντος, να ηρεμήσει και να συνεχίσει με ασφάλεια την ημέρα του. Ο Quiet Corner χώρος δεν συνδέεται με εμπορική εξυπηρέτηση, αλλά αποτελεί έναν χώρο υποστήριξης και αποφόρτισης σε περίπτωση υπερδιέγερσης ή άγχους προσβάσιμο σε όλους.

Για κάθε κατάστημα ΔΕΗ που εντάσσεται στο πρόγραμμα δημιουργείται, επίσης, ένας Αισθητηριακός Χάρτης (Sensory Map), ο οποίος είναι διαθέσιμος online και παρέχει πληροφορίες για τα επίπεδα φωτισμού, θορύβου, τις διαδρομές χαμηλής όχλησης, καθώς και τις ζώνες μεγαλύτερης κίνησης. Οι χάρτες βοηθούν τους επισκέπτες και τους συνοδούς τους να προετοιμάζουν την επίσκεψή τους στο κατάστημα με μεγαλύτερη άνεση και ασφάλεια.

Ο Γενικός Διευθυντής Πωλήσεων ΔΕΗ, κ. Βασίλης Δημητρόπουλος, δήλωσε σχετικά: «Στη ΔΕΗ, η προσβασιμότητα και ο σεβασμός στη διαφορετικότητα αποτελούν βασικά στοιχεία της πελατοκεντρικής στρατηγικής μας. Ακούμε τις ανάγκες των πελατών μας και διαμορφώνουμε λύσεις που ανταποκρίνονται στις πραγματικές συνθήκες της καθημερινότητάς τους. Μέσα από την υπηρεσία QuietHour, τους χώρους ηρεμίας και τα εργαλεία αισθητηριακής πρόσβασης, σε συνεργασία με την TheHappyAct, δημιουργούμε καταστήματα, όπου κάθε επισκέπτης μπορεί να νιώθει άνεση και ασφάλεια».

Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί ακόμη ένα βήμα στη διαρκή δέσμευση της ΔΕΗ να ακούει με προσοχή τους πελάτες της και να μετατρέπει τις ανάγκες τους σε ανθρώπινες και προσωποποιημένες λύσεις. Με επίκεντρο την εμπειρία του πελάτη σε κάθε σημείο επαφής, από τα καταστήματα μέχρι τα ψηφιακά κανάλια εξυπηρέτησης, η ΔΕΗ συνεχίζει να προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα που κάνουν την καθημερινότητα εύκολη, προσβάσιμη και αξιόπιστη για όλους.

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