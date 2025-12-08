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Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας: Αντιμέτωποι με απλήρωτους λογαριασμούς ΔΕΗ οι καταναλωτές
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
17:22 - 08 Δεκ 2025

Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας: Αντιμέτωποι με απλήρωτους λογαριασμούς ΔΕΗ οι καταναλωτές

Reporter.gr Newsroom
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Το τελευταίο διάστημα πληθαίνουν οι καταγγελίες στην Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας από καταναλωτές που είτε δεν λαμβάνουν καθόλου είτε λαμβάνουν καθυστερημένα μέσω των ΕΛΤΑ τον μηνιαίο λογαριασμό κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας από τη ΔΕΗ, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της Δευτέρας (8/12).

Αποτέλεσμα της καθυστέρησης αυτής, για την οποία δεν βαρύνει καμία υπαιτιότητα τους καταναλωτές, είναι να φαίνονται ληξιπρόθεσμες οφειλές στη ΔΕΗ, οφειλές τις οποίες οι καταναλωτές αγνοούν! Όποιος επικοινωνεί με τη ΔΕΗ για να διαμαρτυρηθεί, του συστήνεται η εγγραφή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα για την παρακολούθηση των οφειλών!

Παραβλέπεται όμως, σύμφωνα με την Ένωση, το γεγονός ότι υπάρχουν κατηγορίες καταναλωτών που ο ηλεκτρονικός έλεγχος των λογαριασμών είναι όχι μόνο δυσχερής αλλά και ανέφικτος. Πώς μπορεί κάποιος να υποχρεώσει έναν καταναλωτή που δεν έχει επαφή με ηλεκτρονικό υπολογιστή να εκπαιδευθεί ψηφιακά για να πληρώνει τον λογαριασμό του; Αναρωτιέται ακόμη πώς μπορούν οι ευάλωτες κατηγορίες των καταναλωτών, όπως οι ηλικιωμένοι, ασθενείς κλπ. να υποχρεωθούν να ενημερώνονται ηλεκτρονικά για τις οφειλές τους, όταν την υποχρέωση αυτή την έχει ο ίδιος ο πάροχος ο οποίος τιμολογεί τον πελάτη, γνωρίζοντάς του το ποσό της οφειλής μέσω του λογαριασμού που αποστέλλεται στη διεύθυνση του καταναλωτή; Από την άλλη μεριά, πώς προστατεύεται ο ενοικιαστής ενός χώρου όταν η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος ανήκει στον ιδιοκτήτη ή ακόμα και σε τρίτο (πολλές φορές μη ευρισκόμενο στη ζωή!) και πώς τελικά λαμβάνει γνώση, εμπρόθεσμα, της οφειλής του.

Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας καλεί τη ΔΕΗ να μην επιβάλει τόκους υπερημερίας σε εκπρόθεσμες καταβολές οφειλών από λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας, όταν το έντυπο του λογαριασμού δεν έχει αποσταλεί εγκαίρως στον καταναλωτή. Παράλληλα οφείλει να λύσει άμεσα το ζήτημα που έχει προκύψει με την αποστολή των λογαριασμών (στις περιπτώσεις καταναλωτών που δεν έχουν εγγραφεί στην ψηφιακή πλατφόρμα της), έτσι ώστε να μην φορτώνονται αυτοί με ένα επιπλέον βάρος (των τόκων υπερημερίας) για το οποίο δεν έχουν καμία ευθύνη, καταλήγει η ανακοίνωση.

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