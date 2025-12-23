ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ο Μητροπολίτης Νεαπόλεως &amp; Σταυρουπόλεως, κ.κ. Βαρνάβας μαζί με τους εθελοντές της HELLENiQ ENERGY στο ενοριακό συσσίτιο του Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Ευόσμου.
Ο Μητροπολίτης Νεαπόλεως & Σταυρουπόλεως, κ.κ. Βαρνάβας μαζί με τους εθελοντές της HELLENiQ ENERGY στο ενοριακό συσσίτιο του Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Ευόσμου.
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
17:10 - 23 Δεκ 2025

HELLENiQ ENERGY: Χριστούγεννα προσφοράς και έμπρακτης στήριξης στις τοπικές κοινωνίες

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Με προτεραιότητα στη στήριξη των τοπικών κοινωνιών όπου δραστηριοποιείται, η HELLENiQ ENERGY υλοποίησε και φέτος χριστουγεννιάτικες δράσεις κοινωνικής προσφοράς στο Θριάσιο Πεδίο, τη Δυτική Θεσσαλονίκη και την Κοζάνη, ενισχύοντας το γιορτινό τραπέζι περίπου 500 οικογενειών.  

Οι δράσεις εντάσσονται στο Πρόγραμμα Στήριξης Κοινωνικών Δομών Όμορων Δήμων, ένα ολοκληρωμένο και διαχρονικό πρόγραμμα που υλοποιεί ο Όμιλος από το 2012, σε στενή συνεργασία με τις τοπικές αυτοδιοικήσεις και τις Ιερές Μητροπόλεις. Μέσα από το Πρόγραμμα, η HELLENiQ ENERGY ανταποκρίνεται στις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών και συμβάλλει ουσιαστικά στην κάλυψη βασικών επισιτιστικών αναγκών, με συνέπεια και συνέχεια στον χρόνο.

Στο πλαίσιο των φετινών χριστουγεννιάτικων δράσεων, ενισχύθηκαν τα κοινωνικά συσσίτια των Ιερών Ναών Αγίου Γεωργίου Ελευσίνας και Αγίου Αθανασίου Ευόσμου, καθώς και οι κοινωνικές δομές του Δήμου Κοζάνης. Παράλληλα, εργαζόμενοι της HELLENiQ ENERGY συμμετείχαν εθελοντικά στην παρασκευή, τη μεριδοποίηση και τη διανομή γευμάτων, ενισχύοντας έμπρακτα τη λειτουργία των δομών, σε συνεργασία με τις Ιερές Μητροπόλεις Μεγάρων & Σαλαμίνος και Νεαπόλεως & Σταυρουπόλεως.

Από την έναρξη του Προγράμματος Στήριξης Κοινωνικών Δομών Όμορων Δήμων έως σήμερα, έχουν διατεθεί περισσότεροι από 1.600 τόνοι τροφίμων, ενώ σε μηνιαία βάση στηρίζονται περίπου 1.700 οικογένειες στο Θριάσιο Πεδίο, τη Δυτική Θεσσαλονίκη και στην Κοζάνη. Οι χριστουγεννιάτικες δράσεις λειτουργούν συμπληρωματικά του Προγράμματος, ενισχύοντας την παρουσία και τη συνεισφορά του Ομίλου στις τοπικές κοινωνίες σε περιόδους αυξημένων αναγκών.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως κ.κ. Βαρνάβας δήλωσε: «Ευχαριστώ θερμά την HELLENiQ ENERGY που και φέτος στάθηκε δίπλα στο Συσσίτιο του Ιερού Ναού Αγίου Αθανασίου Ευόσμου, συμβάλλοντας ώστε το χριστουγεννιάτικο τραπέζι των ανθρώπων στον Εύοσμο να γίνει πιο γιορτινό.»

Στο ίδιο πνεύμα, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μεγάρων και Σαλαμίνος κ.κ. Κωνσταντίνος υπογράμμισε ότι η προσφορά της εταιρείας «μεταγγίζει αγάπη, ελπίδα, ανθρωπιά και βαθιά συναίσθηση κοινωνικής ευθύνης», αναδεικνύοντας έμπρακτα τη σημασία της διαρκούς παρουσίας της στις τοπικές κοινωνίες.

Η Διευθύντρια Εταιρικής Υπευθυνότητας της HELLENiQ ENERGY κα Γεωργία Λασανιάνου, τόνισε: «Για τη HELLENiQ ENERGY, η κοινωνική αλληλεγγύη αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εταιρικής μας ταυτότητας. Η δέσμευσή μας είναι διαχρονική: να είμαστε δίπλα στους ανθρώπους και να ενισχύουμε ουσιαστικά τις τοπικές κοινωνίες, όχι μόνο τις γιορτινές μέρες, αλλά με συνέπεια σε όλη τη διάρκεια του έτους».

Τα τελευταία χρόνια, στο πλαίσιο του Προγράμματος Στήριξης Κοινωνικών Δομών Όμορων Δήμων, οι δράσεις κοινωνικής προσφοράς της HELLENiQ ENERGY ενισχύονται και εμπλουτίζονται, καλύπτοντας ανάγκες κοινωνικών δομών σε όμορους δήμους της Δυτικής Θεσσαλονίκης, του Θριασίου Πεδίου και της Κοζάνης.

Τα Χριστούγεννα του 2023 στηρίχθηκαν περίπου 500 οικογένειες μέσω συσσιτίων και κοινωνικών δομών με 8 τόνους τροφίμων, ενώ το 2024 διατέθηκαν τρόφιμα και εδέσματα για το γιορτινό τραπέζι άλλων 500 οικογενειών, καθώς και είδη ένδυσης και υπόδησης για περίπου 130 παιδιά από οικογένειες που υποστηρίζονται από τα συσσίτια των Ιερών Ναών Αγίου Αθανασίου Ευόσμου και Αγίου Γεωργίου Ελευσίνας. Ειδικά τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη σταθερή εθελοντική συμμετοχή εργαζομένων του Ομίλου, με παρουσία δίπλα στις κοινωνικές δομές σε όλη τη διάρκεια του έτους.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Παπασταύρου: Η Ελλάδα είναι πλέον εξαγωγέας ενέργειας και όχι μόνο καταναλωτής
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Παπασταύρου: Η Ελλάδα είναι πλέον εξαγωγέας ενέργειας και όχι μόνο καταναλωτής

ΕΚΟ: Ασφαλής και αξιόπιστος ανεφοδιασμός των αερομεταφορών σε όλη την Ελλάδα
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΕΚΟ: Ασφαλής και αξιόπιστος ανεφοδιασμός των αερομεταφορών σε όλη την Ελλάδα

HELLENiQ ENERGY: Νέες πρωτοβουλίες με στόχο τη γυναικεία ενδυνάμωση
Επιχειρήσεις

HELLENiQ ENERGY: Νέες πρωτοβουλίες με στόχο τη γυναικεία ενδυνάμωση

Optima για HELLENiQ ENERGY: Αναθεώρηση προς τα πάνω για τη μετοχή με τιμή-στόχο €12,90
Αναλύσεις

Optima για HELLENiQ ENERGY: Αναθεώρηση προς τα πάνω για τη μετοχή με τιμή-στόχο €12,90

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Οικονομία
09/07/2026 - 23:59

Εγκαινιάζεται στις Βρυξέλλες το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό fund of funds - Συμμετέχει και η Ελλάδα

Πολιτική
09/07/2026 - 23:51

Βουλή: Η Επιτροπή Δεοντολογίας εισηγείται μομφή κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
09/07/2026 - 23:40

ΥΠΑΑΤ και ΑΑΔΕ: Άνοιξε η πλατφόρμα για την ενίσχυση αγοράς λιπασμάτων γεωργικών εκμεταλλεύσεων

Χρηματιστήρια
09/07/2026 - 23:28

Wall: Ράλι με ώθηση από τους ημιαγωγούς – Υποχώρησε το πετρέλαιο παρά την ένταση με Ιράν

Πολιτική
09/07/2026 - 23:06

Μύλος στο ΣΥΡΙΖΑ μετά την παραίτηση Φάμελλου: Πολάκης και Παππάς λένε «όχι» στην αναβολή της ΚΕ

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
09/07/2026 - 23:05

Νέες ρυθμίσεις για πληρωμές και ανειλημμένες υποχρεώσεις των Νέων Αγροτών

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
09/07/2026 - 22:55

ΔΙΑΣ: Ιστορικό ρεκόρ σε συναλλαγές και κέρδη το 2025 – Το IRIS φέρνει την Ελλάδα στην πρώτη γραμμή

Ειδήσεις
09/07/2026 - 22:45

Ισπανία: Σχέδιο - μαμούθ για κοινό μηχανισμό ευρωπαϊκού δανεισμού έως €850 δισ. τον χρόνο

Magazino
09/07/2026 - 22:32

Τι κερδίζει ένα παιδί όταν παίζει ελεύθερα

Υγεία
09/07/2026 - 22:20

ΙΣΠ: Απερίφραστη καταδίκη για τα επεισόδια βίας στο Θριάσιο

Ειδήσεις
09/07/2026 - 22:15

Λαγκάρντ: Διαψεύδει τα σενάρια για την προεδρία της Γαλλίας – «Δεν θα είμαι υποψήφια»

Πολιτική
09/07/2026 - 22:06

Απάντηση Τσίπρα σε Γεωργιάδη με ανέκδοτο του Γεωργίου Παπανδρέου: «Μας υβρίζει, αλλά δεν έχει καμία σημασία»

Πολιτική
09/07/2026 - 21:55

Μητσοτάκης: «Αδικούμε τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ όταν τη βλέπουμε μόνο μέσα από τα ελληνοτουρκικά»

Ακίνητα
09/07/2026 - 21:45

Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας: Ψηφίστηκε η Σύμβαση Παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης, λειτουργίας, διαχείρισης και εκμετάλλευσης

Πολιτική
09/07/2026 - 21:35

Δημοσκόπηση Pulse: Η ακρίβεια «καίει» 9 στους 10 – Οι μισοί θέλουν εκλογές το 2026

Υγεία
09/07/2026 - 21:31

8 κίνδυνοι για την υγεία που κρύβει το καλοκαίρι – Και πώς να προστατευτεί όλη η οικογένεια

Ειδήσεις
09/07/2026 - 21:01

Ομάν σε ΟΗΕ: «Όχι» σε τέλη διέλευσης στα Στενά του Ορμούζ – Μήνυμα υπέρ της ελεύθερης ναυσιπλοΐας

Πολιτική
09/07/2026 - 20:55

Ανδρουλάκης: Σχέδιο 17 σημείων για τους συνταξιούχους - Επαναφορά της 13ης σύνταξης και του ΕΚΑΣ

Ειδήσεις
09/07/2026 - 20:44

Ασπρόπυργος: Δύο συλλήψεις για τη φωτιά και την έκρηξη – Στο μικροσκόπιο οι εργασίες με οξυγόνο

Ειδήσεις
09/07/2026 - 20:28

Έμπολα: Η ταχύτερα καταγεγραμμένη εξαπλούμενη επιδημία στο Κονγκό – Πάνω από 600 νεκροί

Οικονομία
09/07/2026 - 20:15

Πιερρακάκης: Το ψηφιακό ευρώ θα είναι πραγματικότητα έως το 2029

Χρηματιστήρια
09/07/2026 - 20:00

Ευρωαγορές: Αναστροφή κλίματος και άνοδος με οδηγό τους ημιαγωγούς

Πολιτική
09/07/2026 - 19:42

Παραιτήθηκε ο Σωκράτης Φάμελλος από πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - Ο Πολάκης διεκδικεί την αρχηγία

Ειδήσεις
09/07/2026 - 19:38

Φλόριντα: Το αεροδρόμιο μετονομάστηκε σε «President Donald J. Trump International Airport»

Πολιτική
09/07/2026 - 19:25

Πολάκης πριν την κρίσιμη KE: Kαλεί τους αποχωρούντες να μην συμμετάσχουν στην ψηφοφορία

Ειδήσεις
09/07/2026 - 19:09

Βρετανία: Σε εξέλιξη η διαδικασία διαδοχής Στάρμερ στους Εργατικούς – Φαβορί ο Άντι Μπέρναμ

Ανακοινώσεις
09/07/2026 - 18:55

Fais Group: Επιστροφή κεφαλαίου 0,11133 ευρώ ανά μετοχή από 17 Ιουλίου

Ειδήσεις
09/07/2026 - 18:55

ΔΟΕ, ΔΝΤ, Παγκόσμια Τράπεζα και ΠΟΕ: Οι επιπτώσεις του πολέμου ενδέχεται να διατηρηθούν για μεγάλο διάστημα

Πολιτική
09/07/2026 - 18:45

Συνάντηση Τσίπρα - Μοσκοβισί: Οι προοδευτικές δυνάμεις πρέπει να απαντήσουν στην άνοδο της Ακροδεξιάς

Φορολογία
09/07/2026 - 18:33

ΑΑΔΕ: Νέες απλουστεύσεις για τις επαναλαμβανόμενες εισαγωγές όμοιων εμπορευμάτων

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ