Σε λειτουργία το Ψηφιακό Κέντρο Συντήρησης του ΑΔΜΗΕ

Ο ΑΔΜΗΕ έθεσε σε λειτουργία το Ψηφιακό Κέντρο Συντήρησης (Digital Maintenance Center), μια νέα υπερσύγχρονη εγκατάσταση που επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση και τον άμεσο έλεγχο κρίσιμων υποδομών και εξοπλισμού του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Επισημαίνεται ότι το Κέντρο έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με διεθνή πρότυπα προηγμένων Διαχειριστών και αξιοποιεί σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες, όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη και η Μηχανική Μάθηση.

Βασικός στόχος της πρωτοβουλίας είναι η σταδιακή μετάβαση από τις παραδοσιακές πρακτικές συντήρησης που βασίζονται σε προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα, σε πιο εξελιγμένα μοντέλα προβλεπτικής και καθοδηγητικής συντήρησης, τα οποία λαμβάνουν υπόψη την πραγματική κατάσταση του εξοπλισμού. Μέσω του νέου Κέντρου, ο ΑΔΜΗΕ συγκροτεί σταδιακά έναν ενιαίο και ολοκληρωμένο κόμβο διαχείρισης των παγίων του Συστήματος Μεταφοράς, ενισχύοντας την επιχειρησιακή του ετοιμότητα απέναντι στις αυξανόμενες προκλήσεις που προκαλούν η κλιματική κρίση και η διευρυνόμενη συμμετοχή μονάδων στοχαστικής ηλεκτροπαραγωγής στο ενεργειακό μείγμα.

Οι βασικοί τομείς λειτουργίας του Ψηφιακού Κέντρου Συντήρησης περιλαμβάνουν την παροχή επιχειρησιακής εικόνας σε πραγματικό χρόνο, την αξιολόγηση της μεσοπρόθεσμης κατάστασης των παγίων για τον προγραμματισμό εργασιών και την ιεράρχηση κινδύνων, καθώς και την έγκαιρη ενεργοποίηση των κατάλληλων διαδικασιών αποκατάστασης με μεγαλύτερη ασφάλεια και μειωμένο κόστος.

Η συλλογή των απαραίτητων δεδομένων, όπως δείκτες υγείας και απόδοσης των ηλεκτρικών υποδομών, πραγματοποιείται μέσω συστημάτων παρακολούθησης πραγματικού χρόνου, μη επανδρωμένων αεροσκαφών και εξειδικευμένων καμερών. Τα μέσα αυτά επιτρέπουν τον έλεγχο των Γραμμών Μεταφοράς, του εξοπλισμού στους πυλώνες, καθώς και των συστημάτων που λειτουργούν στα Κέντρα Υπερυψηλής Τάσης και στους Υποσταθμούς.

Αξιοποιώντας προηγμένους αλγορίθμους ανάλυσης, το Κέντρο επεξεργάζεται τα δεδομένα που λαμβάνει από το πεδίο, εντοπίζει άμεσα αποκλίσεις ή ανωμαλίες στη λειτουργία των παγίων και θέτει προτεραιότητες στις παρεμβάσεις συντήρησης, ενώ παράλληλα αναλύει τις τάσεις που επηρεάζουν τη μακροπρόθεσμη λειτουργική τους κατάσταση.