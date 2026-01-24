Ευρώπη: Δεσμεύεται για επέκταση της αιολικής ενέργειας παρά τις αντιδράσεις Τραμπ

Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, μεταξύ των οποίων η Γερμανία, η Βρετανία και η Δανία, θα ενισχύσουν τη Δευτέρα 26/1 τα σχέδιά τους για μαζική ανάπτυξη έργων αιολικής ενέργειας, παρά τις επικρίσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την πράσινη ενεργειακή τους ατζέντα, όπως προκύπτει από προσχέδιο διακήρυξης που πρόκειται να υπογράψουν οι κυβερνητικοί ηγέτες.

Ο Τραμπ έχει εκφράσει ανοιχτά την κριτική του στις προσπάθειες των ευρωπαϊκών χωρών να μεταβούν σε χαμηλού άνθρακα ενέργεια. Μιλώντας αυτή την εβδομάδα στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, περιέγραψε τις ανεμογεννήτριες ως «χαμένους» και δήλωσε, χωρίς να προσκομίσει στοιχεία, ότι όσο περισσότερες ανεμογεννήτριες έχει μια χώρα, τόσο περισσότερα χρήματα χάνει.

Στην σύνοδο κορυφής στο Αμβούργο της Γερμανίας τη Δευτέρα, εννέα ευρωπαϊκές κυβερνήσεις θα δεσμευτούν να επιταχύνουν την ανάπτυξη της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας μέσω μεγάλης κλίμακας διασυνοριακών έργων, ώστε να επιτευχθεί ο συνολικός στόχος για 300 γιγαβάτ (GW) υπεράκτιας αιολικής ισχύος έως το 2050, σύμφωνα με το προσχέδιο διακήρυξης της συνόδου, που είδε το Reuters.

Η Βρετανία και οι συμμετέχουσες χώρες της ΕΕ θα δεσμευτούν να καλύψουν έως 100 GW αυτού του στόχου μέσω κοινών διασυνοριακών έργων, αναφέρει η διακήρυξη, η οποία θα υπογραφεί επίσης από το Βέλγιο, τη Γαλλία, την Ιρλανδία, το Λουξεμβούργο, την Ολλανδία και τη Νορβηγία.

Η ανάπτυξη της υπεράκτιας ανανεώσιμης ενέργειας «θα συμβάλει στην προώθηση μιας σταθερής, ασφαλούς και προσιτής ενεργειακής προμήθειας, στην ενίσχυση της τοπικής δημιουργίας αξίας, στην ενδυνάμωση των βιομηχανιών μας και της ανταγωνιστικότητάς μας, στην αύξηση της στρατηγικής μας αυτονομίας και στη δημιουργία θέσεων εργασίας», αναφέρει το προσχέδιο.

Παράγοντες όπως το αυξημένο κόστος κεφαλαίου και εξαρτημάτων έχουν οδηγήσει σε αποτυχημένους διαγωνισμούς για αιολικά πάρκα σε αρκετές χώρες της Βόρειας Θάλασσας.

Η κοινή διακήρυξη αναφέρει ότι οι κυβερνήσεις θα εντείνουν επίσης τις προσπάθειές τους για αύξηση της χρηματοδότησης των αιολικών έργων, ενδεχομένως μέσω εγγυήσεων από τον προϋπολογισμό της ΕΕ και πλαισίων επιδότησης όπως τα «συμβόλαια διαφοράς» (contracts for difference), που εξασφαλίζουν στα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σταθερά έσοδα όταν τεθούν σε λειτουργία.

Η αιολική και η ηλιακή ενέργεια παρήγαγαν περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια από τα ορυκτά καύσιμα στην ΕΕ για πρώτη φορά πέρυσι, δείχνοντας τη συνεχιζόμενη στροφή του μπλοκ προς την χαμηλού άνθρακα ενέργεια παρά την αντίσταση ορισμένων κυβερνήσεων.