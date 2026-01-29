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Χρήστος Μαζανίτης, War Correspondent και Diplomatic &amp; Military Affairs Editor, ANT1 TV - Θωμάς Αχείμαστος, Group Vice Chairman και Chief Business Development &amp; Strategy Officer Copelouzos Group - Πάνος Ξενοκώστας, Ιδρυτής και Πρόεδρος ONEX Shipyards &amp; Technologies Group - Ιωάννης Παπαδόπουλος, Senior Partner – Leading Infra Funds της EOS Global Partners - Thierry Grauwels, EU Director Carbon Capture and Storage Association
Χρήστος Μαζανίτης, War Correspondent και Diplomatic & Military Affairs Editor, ANT1 TV - Θωμάς Αχείμαστος, Group Vice Chairman και Chief Business Development & Strategy Officer Copelouzos Group - Πάνος Ξενοκώστας, Ιδρυτής και Πρόεδρος ONEX Shipyards & Technologies Group - Ιωάννης Παπαδόπουλος, Senior Partner – Leading Infra Funds της EOS Global Partners - Thierry Grauwels, EU Director Carbon Capture and Storage Association Photo: Aphroditi Houlaki
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
17:47 - 29 Ιαν 2026

Δίκτυα, διασυνδέσεις και υποδομές: Στο επίκεντρο οι επενδύσεις στην ενέργεια

Reporter.gr Newsroom
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Την ανάγκη για επιτάχυνση των επενδύσεων σε δίκτυα, διασυνδέσεις και μεγάλης κλίμακας ενεργειακές υποδομές, καθώς και τον ρόλο της Ελλάδας ως κόμβου στην ευρωπαϊκή ενεργειακή αρχιτεκτονική, ανέδειξαν εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών, του τραπεζικού τομέα και της αγοράς, μιλώντας στο Athens Energy Summit 2026, που πραγματοποιείται σήμερα στην Αίγλη Ζαππείου.  

Η Gabriela Miranda, Senior Advisor στη South East Europe Division του OECD, σημείωσε ότι «όταν δεν υπάρχει μακροχρόνιο όραμα για τους επενδυτές, είναι δύσκολη η προσέλκυσή τους», επισημαίνοντας ότι ο ενεργειακός τομέας χαρακτηρίζεται από υψηλή συμμετοχή κρατικών επιχειρήσεων. Όπως ανέφερε, αυτό «διασφαλίζει τη διαφάνεια και ένα σταθερό κανονιστικό πλαίσιο», υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι «πρέπει να διασφαλίζεται ο ανταγωνισμός και όχι τα μονοπώλια».

Τόνισε ότι «οι κανονιστικές υποχρεώσεις της ΕΕ έχουν μεταφερθεί στο ελληνικό δίκαιο» και ανέδειξε την ανάγκη «να συνδεθεί ενεργειακά η Ελλάδα με την ανατολική Ευρώπη». Αναφερόμενη στα Βαλκάνια, έκανε λόγο για «περιοχή με ευκαιρίες, αλλά με ακόμη περιορισμένες αποδόσεις», επισημαίνοντας ότι «υπάρχουν σημαντικά περιθώρια περαιτέρω απολιγνιτοποίησης» και «ανάγκη για μεταρρυθμίσεις». Όπως πρόσθεσε, «η Ελλάδα τα πηγαίνει καλύτερα σε σύγκριση με άλλες χώρες της Βαλκανικής, κυρίως λόγω των υποδομών και της ψηφιοποίησης», σημειώνοντας ότι «πολλά μπορούν να διδαχθούν τα κράτη της Δυτικής Βαλκανικής από την ελληνική εμπειρία».

Από την πλευρά του, ο Σπύρος Βενετσιάνος, General Manager και Head of Structured Finance, Corporate & Investment Banking της Eurobank, τόνισε ότι «αν δούμε την κατάσταση μέσα από τον φακό της Ελλάδας, έχουμε δύο ιδιωτικοποιημένες εταιρείες, έργα σε εξέλιξη και σημαντικές υποδομές». Όπως ανέφερε, το επίκεντρο βρίσκεται «στην επέκταση του υφιστάμενου δικτύου», καθώς και στις εσωτερικές και διασυνοριακές διασυνδέσεις. «Τα έργα τόσο του ΔΕΔΔΗΕ όσο και του ΑΔΜΗΕ είναι θεμελιώδη και απολύτως αναγκαία», σημείωσε, κάνοντας λόγο για «τεράστια επένδυση για τη χώρα».

Υπογράμμισε ότι «οι επενδύσεις απαιτούν χρηματοδότηση, αδειοδότηση, τεχνικές προδιαγραφές και σωστή οργάνωση», προσθέτοντας ότι «οι τράπεζες είναι έτοιμες να στηρίξουν αυτά τα έργα», ενώ εξετάζεται και η προσφυγή «στις κεφαλαιαγορές για την άντληση πρόσθετων κεφαλαίων». Όπως σημείωσε, «οι επενδύσεις μακροπρόθεσμα πρέπει να είναι θετικές για τον καταναλωτή», καθώς «μόνο με χαμηλότερες τιμές ενέργειας μπορεί να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα».

Στη συνέχεια, ο Παύλος Νάτσης, Business Planning Manager του ENTSO-E, τόνισε ότι «η αποστολή μας είναι η αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος και η διασφάλιση της βιωσιμότητάς του», υπογραμμίζοντας την ανάγκη για «σαφές και σταθερό επενδυτικό πλαίσιο». Όπως είπε, «υπάρχουν κανονιστικοί και οικονομικοί φραγμοί», σημειώνοντας ότι «το κανονιστικό πλαίσιο πρέπει να επιτρέπει την κάλυψη κινδύνου». Διαβεβαίωσε ότι «τα κόστη δεν θα μετακυλιστούν στους καταναλωτές», τονίζοντας ότι «οι έγκαιρες και στοχευμένες επενδύσεις είναι το κλειδί» και ότι «κάθε ευρώ που επενδύεται σήμερα εξοικονομεί δύο ευρώ έως το 2040».

Σε δεύτερο πάνελ, ο Θωμάς Αχείμαστος, Group Vice Chairman και Chief Business Development & Strategy Officer του Copelouzos Group, ανέφερε ότι «στην Αλεξανδρούπολη λειτουργεί ήδη υποδομή-κλειδί για την ενεργειακή σταθερότητα της Ευρώπης», προσθέτοντας ότι «υπάρχει προοπτική και για δεύτερη υποδομή στην περιοχή». Αναφέρθηκε επίσης στο έργο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από την Αίγυπτο, σημειώνοντας ότι πρόκειται για «μεγάλης κλίμακας παραγωγή με σημαντικά χαμηλότερη χονδρεμπορική τιμή», με ορίζοντα υλοποίησης το 2030–2031.

Ο Πάνος Ξενοκώστας, ιδρυτής και πρόεδρος του ONEX Shipyards & Technologies Group, υπογράμμισε ότι «χωρίς ναυπηγεία δεν μπορεί να υποστηριχθεί η παγκόσμια μεταφορά ενέργειας», σημειώνοντας ότι «οι μεγάλες θαλάσσιες ενεργειακές υποδομές περνούν μέσα από τα ναυπηγεία». Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, «είμαστε οι φύλακες της ενεργειακής ανεξαρτησίας της χώρας».

Ο Ιωάννης Παπαδόπουλος, Senior Partner – Leading Infra Funds της EOS Global Partners, ανέφερε ότι «η Ελλάδα βρίσκεται στην πρωτοπορία των επενδύσεων στις ΑΠΕ» και ότι «τώρα μπαίνει σε φάση ωρίμανσης και έρχεται η ώρα των επενδυτών». Τόνισε ότι «οι επενδύσεις σε κρίσιμες υποδομές φτάνουν στα 50 δισ. ευρώ», επισημαίνοντας ότι «πάνω σε αυτές θα στηριχθεί η ανάπτυξη της αγοράς και η εξωστρέφεια».

Καταλήγοντας, ο Thierry Grauwels, EU Director της Carbon Capture and Storage Association, δήλωσε «εντυπωσιασμένος από όσα έχει πετύχει η Ελλάδα στον ενεργειακό τομέα τα τελευταία χρόνια», σημειώνοντας ότι «η Ελλάδα είναι κόμβος» και ότι «είστε σημαντικοί για την Ευρώπη». Υπογράμμισε ότι «είναι τεράστια ευκαιρία για τη δημιουργία χώρων αποθήκευσης» και ότι «τώρα είναι η ώρα», σημειώνοντας πως «η θεωρία έχει γίνει πράξη».

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