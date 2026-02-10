Hyperion Systems Engineering Group: Βλέπει ανάπτυξη λόγω Oil & gas και ναυτιλίας

Στην ανάπτυξη της εξορυκτικής βιομηχανίας, αλλά και συνολικά στον κλάδο ενέργειας και υποδομών ποντάρει, για έναν νέο κύκλο ανάπτυξης η Hyperion Systems Engineering Group με βάση όσα ανέφερε, το μεσημέρι της Δευτέρας (10/2), σε δημοσιογραφική εκδήλωση ο ιδρυτής, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλός της Δρ. Συμεών Κασσιανίδης.

Η διεθνής τεχνολογική εταιρεία που ιδρύθηκε το 1993 στην Κύπρο και παρέχει επίσης συμβουλευτικές υπηρεσίες και λύσεις ψηφιακού μετασχηματισμού για τη βιομηχανία, έχοντας ήδη είναι γεμάτο “ηχηρά” ονόματα, όπως η Nexans, Honeywell, HELLENiQ ENERGY, Motor Oil.

Επίσης, παρέχει συνεχή επιτόπια υποστήριξη προηγμένης τεχνολογίας για τελειοποίηση εφαρμογών στην κρατική εταιρεία πετρελαίων του Κουβέιτ και της θυγατρική της, την KNPC αλλά και σε άλλα brands όπως η Petrolina, inkia, vtti,danieli automation.

Λειτουργεί, ως ανεξάρτητος πάροχος συμβουλευτικών υπηρεσιών ψηφιακού μετασχηματισμού, λύσεων μηχανικής συστημάτων και ολοκληρωμένων υπηρεσιών υποστήριξης και υλοποίησης για τη βιομηχανία και ήδη έχει παρουσία στην ελληνική αγορά.

Ο κλάδος ναυτιλίας και oil & gas

Η εταιρεία αναπτύσσει λύσεις για τον τομέα του oil & gas, τα δίκτυα ενέργειας –συμπεριλαμβανομένων των ΑΠΕ– καθώς και τη ναυτιλία, τομείς στους οποίους «βλέπουμε μεγάλη ανάπτυξη», όπως τονίζει ο επικεφαλής της.

Στη ναυτιλία, η Hyperion διαθέτει προϊόν για λιμάνια που επικεντρώνεται στη μείωση καθυστερήσεων και λειτουργικών απωλειών, με στόχο την επέκτασή του και στα πλοία. Σε παγκόσμιο επίπεδο, εκτιμάται ότι λειτουργούν περίπου 7.000 λιμάνια που σχετίζονται με υδρογονάνθρακες, δημιουργώντας σημαντικό πεδίο εφαρμογής των λύσεων της εταιρείας.

Στρατηγικός στόχος του ομίλου, επίσης, όπως τονίστηκε, είναι η ενίσχυση της παρουσίας του στην αγορά υδρογονανθράκων, στην ευρύτερη ενέργεια και στη ναυτιλία,

Ευκαιρίες στο upstream και την Ανατολική Μεσόγειο

Όπως αναφέρθηκε η Hyperion δραστηριοποιείται κυρίως μετά την απόφαση αξιοποίησης ενός κοιτάσματος, παρέχοντας συστήματα αυτοματισμού και τεχνολογικής διαχείρισης για το upstream. “Σε ένα έργο γεώτρησης, που μπορεί να κοστίζει περί τα 100 εκατ. δολάρια, περίπου το 90% αφορά υπεργολαβίες και τεχνικές υπηρεσίες – πεδίο στο οποίο η εταιρεία βλέπει σημαντικές υπεραξίες” ανέφερε ο κ. Κασσιανίδης.

Οι τομείς

Αναλυτικά, όπως ανέφερε ο κ. Κασσιανίδης η εταιρεία εστιάζει στην:

-Συμβουλευτική με λύσεις για κατασκευαστικές λειτουργίες & τη βελτιστοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας, το σχεδιασμός παραγωγής με βάση πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο

-Υπηρεσίες για υποδομές που αφορούν την ηλεκτροπαραγωγή και τα δίκτυα.

- Ενέργεια, με αυτοματισμούς των διαδικασιών σε εξορύξεις

-Καινοτομία με ειδικά προϊόντα και ιδιόκτητες πλατφόρμες, όπως τα HYPPOS, EMBED-AI και HSTS.

-Διάθεση εξειδικευμένων στελεχών στην βιομηχανία και στον κλάδο ενέργειας

Η εταιρεία και τα οικονομικά μεγέθη

Η Hyperion απασχολεί περίπου 130 εργαζόμενους στον βασικό της πυρήνα, ενώ ο κύκλος εργασιών της διαμορφώθηκε στα 10 εκατ. ευρώ το 2025. Για το 2026 αναμένεται περαιτέρω αύξηση, καθώς την τελευταία τριετία καταγράφεται ισχυρή αναπτυξιακή πορεία με μεσοσταθμική ετήσια αύξηση περίπου 50% σε τζίρο και κερδοφορία.

Μετά την πανδημία, η εταιρεία «απογειώθηκε», σύμφωνα με τον κ. Κασσιανίδη, καθώς η ανάγκη για ψηφιοποίηση και αναβάθμιση των βιομηχανικών συστημάτων εντάθηκε. Το 2025 η ανάπτυξη διαμορφώθηκε στο 10%, μετά από άνοδο 90% το 2024, καθώς η διοίκηση επέλεξε συνειδητά μια περίοδο εξισορρόπησης.

Νέοι επενδυτές

Επίσης, όπως αναφέρθηκε, η εταιρεία εξετάζει την είσοδο νέων επενδυτών –όχι μέσω χρηματιστηρίου– με έμφαση σε στρατηγικούς επενδυτές και family offices που συνδέονται με τη βιομηχανία. Παράλληλα, υπάρχει συμμετοχή εργαζομένων στο μετοχικό κεφάλαιο.

Spin-offs και επενδυτικά σχέδια

Η Hyperion προχωρά σε spin-offs βασικών προϊόντων της. Το Hyppos, το οποίο αφορά τα πολυμερή, έχει ήδη εφαρμοστεί στην HELENIQ ENERGY στην μονάδα Θεσσαλονίκης, αλλά και σε περίπου δέκα εργοστάσια πολυμερών, προγραμματίζεται να εξελιχθεί σε ανεξάρτητη εταιρεία. Αντίστοιχα, το HSTS αναμένεται να δημιουργήσει spin-off με επίκεντρο τη ναυτιλία.

Ο ιδρυτής και ο ανταγωνισμός

Ο Δρ. Συμεών Κασσιανίδης διαθέτει διδακτορικό και δίπλωμα Χημικού Μηχανικού από το Imperial College του Λονδίνου και πτυχίο Χημικού Μηχανικού από το MIT. Έχει πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στη διαχείριση τεχνολογίας και την υλοποίηση έργων στη βιομηχανία διεργασιών.

Να σημειωθεί ότι η Hyperion δραστηριοποιείται σε ένα χώρο όπου έχουν δράση και είναι μεγάλες συμβουλευτικές και τεχνολογικές εταιρείες όπως Accenture και PwC, αλλά και εξειδικευμένα spin-offs πανεπιστημίων. Ωστόσο, η εταιρεία επιδιώκει να διαφοροποιείται μέσω εξειδίκευσης, υλοποίησης έργων και ανάπτυξης ιδιόκτητων τεχνολογικών λύσεων.