ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΑΔΜΗΕ: Ελάφρυνση €3,7 δισ. στους καταναλωτές έως το 2034 από τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
12:55 - 24 Φεβ 2026

ΑΔΜΗΕ: Ελάφρυνση €3,7 δισ. στους καταναλωτές έως το 2034 από τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Στα 3,7 δισ. ευρώ υπολογίζεται με βάση ενημέρωση, η ελάφρυνση των καταναλωτών για την περίοδο 2026-2034 από τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις του ΑΔΜΗΕ των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών με την ηπειρωτική χώρα.

Όπως αναφέρει ο Διαχειριστής, με την πλήρη διασύνδεση των Κυκλάδων και τη διπλή διασύνδεση της Κρήτης, με την Αττική και την Πελοπόννησο, η εξοικονόμηση των χρεώσεων Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) από το 2026 έως το 2030 εκτιμάται μεσοσταθμικά στα 550 εκατ. ευρώ κάθε χρόνο. Επιπλέον, με την ενσωμάτωση των Δωδεκανήσων και των νησιών του Βορείου Αιγαίου στο ηπειρωτικό ηλεκτρικό σύστημα από το 2031, η ετήσια εξοικονόμηση από τις χρεώσεις ΥΚΩ αναμένεται σχεδόν να διπλασιαστεί στο 1 δισ. ευρώ.

Το καθαρό οικονομικό όφελος για τους καταναλωτές λόγω της κατασκευής και λειτουργίας των νέων ηλεκτρικών διασυνδέσεων είναι πολύ υψηλό, με την ελάφρυνση των καταναλωτών να εκτιμάται στα 416 εκατ. ευρώ κατά μέσο όρο ετησίως, καθότι η εξοικονόμηση που προκύπτει από τη μείωση των χρεώσεων ΥΚΩ είναι υπερδιπλάσια του συνόλου των Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος για την ίδια περίοδο.

Σημειώνεται ότι στα παραπάνω ποσά έχει ληφθεί υπόψη το κόστος διατήρησης των απαραίτητων συμβατικών μονάδων σε «ψυχρή εφεδρεία» καθώς και η πλήρης αντικατάσταση του πετρελαίου mazut, το οποίο μέχρι σήμερα χρησιμοποιείται ως καύσιμο για την τοπική ηλεκτροπαραγωγή σε μη διασυνδεδεμένα νησιά, με το σχεδόν τριπλάσιου κόστους diesel, το αργότερο από το 2031 και μετά για περιβαλλοντικούς λόγους. Εφόσον τα νησιά παρέμεναν μη διασυνδεδεμένα, η αλλαγή αυτή θα προκαλούσε σημαντικές αυξήσεις, οι οποίες θα μετακυλίονταν σε όλους τους λογαριασμούς ρεύματος.

Είναι αξιοσημείωτο δε ότι το ύψος της εξοικονόμησης των ΥΚΩ από τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις -που αθροίζει σε περίπου 7 δισ. ευρώ έως το 2034- είναι άμεσα συγκρίσιμο με τον προϋπολογισμό του δεκαετούς επενδυτικού σχεδιασμού του Διαχειριστή -που με ορίζοντα το 2034 ανέρχεται σε 7,5 δισ. ευρώ- και ενδεικτικό για την ταχύτατη απόσβεση των έργων του.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Νέα ΚΑΠ 2028–2034: Στην Πάτρα ο διάλογος για τον ρόλο των Περιφερειών
ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Νέα ΚΑΠ 2028–2034: Στην Πάτρα ο διάλογος για τον ρόλο των Περιφερειών

ΣτΕ: Αντισυνταγματικές οι διατάξεις που μείωσαν τις αποδοχές υπαλλήλων του ΥΠΕΞ
Ειδήσεις

ΣτΕ: Αντισυνταγματικές οι διατάξεις που μείωσαν τις αποδοχές υπαλλήλων του ΥΠΕΞ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Χατζηπάνος (ΑΔΜΗΕ): Η Δυτική Ελλάδα μετατρέπεται σε στρατηγικό ενεργειακό κόμβο
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Χατζηπάνος (ΑΔΜΗΕ): Η Δυτική Ελλάδα μετατρέπεται σε στρατηγικό ενεργειακό κόμβο

EY: Αυξάνεται η υιοθέτηση της αυτόνομης Τεχνητής Νοημοσύνης, παρά τις ανησυχίες
Τεχνολογία

EY: Αυξάνεται η υιοθέτηση της αυτόνομης Τεχνητής Νοημοσύνης, παρά τις ανησυχίες

ΑΔΜΗΕ: Η ΑΜΚ έως €530 εκατ. και το επενδυτικό σχέδιο των €6 δισ.
Αναλύσεις

ΑΔΜΗΕ: Η ΑΜΚ έως €530 εκατ. και το επενδυτικό σχέδιο των €6 δισ.

ΑΔΜΗΕ: Έκτακτη Γενική Συνέλευση για ΑΜΚ έως €530 εκατ.
Ανακοινώσεις

ΑΔΜΗΕ: Έκτακτη Γενική Συνέλευση για ΑΜΚ έως €530 εκατ.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
31/05/2026 - 22:00

Θεσσαλονίκη: Σύλληψη άνδρα με αλυσοπρίονο έξω από σπίτι στον Δρυμό

Ειδήσεις
31/05/2026 - 21:42

Μακρόν: Επείγει να σιγήσουν τα όπλα στον Λίβανο

Ειδήσεις
31/05/2026 - 21:36

Ιταλία: Συναγερμός για ύποπτο κρούσμα Έμπολα στη Σαρδηνία

Ειδήσεις
31/05/2026 - 21:19

Iran International: Ο Πεζεσκιάν υπέβαλε την παραίτησή του στον Χαμενεΐ

Ειδήσεις
31/05/2026 - 21:08

ΟΗΕ: Έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας για τις εξελίξεις στον Λίβανο

Ειδήσεις
31/05/2026 - 20:10

Μιανμάρ: Δεκάδες νεκροί από ισχυρή έκρηξη σε περιοχή που ελέγχουν αντάρτες

Ειδήσεις
31/05/2026 - 19:20

Ορμούζ: Γιατί οι αγορές φοβούνται πως οι ενεργειακές ροές δεν θα επανέλθουν στην «κανονικότητα»

Ειδήσεις
31/05/2026 - 18:55

SoftBank: Επενδύει έως €75 δισ. για δίκτυο Τεχνητής Νοημοσύνης στη Γαλλία

Πολιτική
31/05/2026 - 18:31

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης συνεχίζει να επιδοτεί την αισχροκέρδεια των διυλιστηρίων

Ειδήσεις
31/05/2026 - 17:58

Παρίσι: Ένας νεκρός από τα επεισόδια μετά τον τελικό του Champions League

Ειδήσεις
31/05/2026 - 17:55

Ιράν: Επανεκκίνηση της παραγωγής φυσικού αερίου στο South Pars

Ειδήσεις
31/05/2026 - 17:43

ΔΟΑΕ για Ζαπορίζια: Όποιος επιτίθεται σε πυρηνικούς σταθμούς, παίζει με την φωτιά

Ειδήσεις
31/05/2026 - 17:22

Νέα Σμύρνη: 15χρονος πέθανε από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ

Ειδήσεις
31/05/2026 - 16:48

Λίβανος: Το Ισραήλ κατέβαλε το κάστρο Μποφόρ – «Επιστρέψαμε πιο δυνατοί από ποτέ», λέει ο Νετανιάχου

Ειδήσεις
31/05/2026 - 16:32

Έλληνας τραυματίστηκε σε επεισόδια στην Αλβανία – Παράσταση του ελληνικού ΥΠΕΞ στα Τίρανα

Ειδήσεις
31/05/2026 - 16:25

Στο νοσοκομείο μετά από λιποθυμικό επεισόδιο ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος

Πολιτική
31/05/2026 - 15:55

ΥΠΕΝ για επίθεση με προκηρύξεις: Η προστασία του περιβάλλοντος δεν υπηρετείται με ακρότητες

Πολιτική
31/05/2026 - 15:28

Νυφούδης (ΕΛΑΣ): Η στήριξή μου στον Τσίπρα αποδεικνύει πως δεν έφτιαξε έναν νέο ΣΥΡΙΖΑ

Ειδήσεις
31/05/2026 - 14:50

Η Τεχεράνη απαντά στον Τραμπ: Καμία συμφωνία αν δεν διασφαλιστούν τα συμφέροντά μας

Πολιτική
31/05/2026 - 14:30

ΕΛΑΣ: Ποιοι καλλιτέχνες και άνθρωποι του πολιτισμού υπογράφουν την Ιδρυτική Διακήρυξη

Ειδήσεις
31/05/2026 - 14:00

ΕΕ: Στο «τραπέζι» πάγωμα του πλαφόν στο ρωσικό πετρέλαιο εν μέσω φόβων για ενεργειακό σοκ

Ειδήσεις
31/05/2026 - 13:35

Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε πως έπληξε τα ρωσικά διυλιστήρια του Σαρατόφ

Πολιτική
31/05/2026 - 13:15

Τσουκαλάς: Με θέσεις ΠΑΣΟΚ πάλι ο Μητσοτάκης για μία οικονομία δύο ταχυτήτων

Ειδήσεις
31/05/2026 - 12:58

Αγίου Πνεύματος: Τι ισχύει για καταστήματα και σούπερ μάρκετ

Ειδήσεις
31/05/2026 - 12:38

Πέντε συλλήψεις σε Έβρο και Ροδόπη για διακίνηση μεταναστών

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
31/05/2026 - 12:23

Μετρό Θεσσαλονίκης: Επέκταση προς την Καλαμαριά έως τα τέλη Ιουλίου

Πολιτική
31/05/2026 - 12:06

Δούκας: Δεν αλλάζει το αφήγημα – Θέλουμε το ΠΑΣΟΚ πρώτο έστω και με μία ψήφο

Ειδήσεις
31/05/2026 - 11:31

ΟΠΕΚΕΠΕ: Προφυλακιστέος ένας λογιστής από την Κρήτη – Ελεύθεροι με όρους οι υπόλοιποι

Ακίνητα
31/05/2026 - 11:18

Έρχεται νέο πρόγραμμα τύπου «Σπίτι μου ΙΙ» με έμφαση στις ανακαινίσεις

Πολιτική
31/05/2026 - 10:50

Μητσοτάκης: Τέλος Ιουνίου η έκτακτη ενίσχυση €150 για κάθε παιδί χωρίς αίτηση

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ